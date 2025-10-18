'Yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız'
Türkiye'de 63 milyon telefonun değişmesi gerekebilir!
2 Milyona yakın yaşlı 'Yalnız' yaşıyor
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
CTE'den görüntülü görüşme hakkı için uyarı!
Tarımın 'Çetin Cevizleri' çatladı! Bahçeler satılıyor
RTÜK Başkanı'ndan YouTube röportajlarına uyarı!
YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar
Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Kamu teşebbüslerinin 2026 yatırım hedefi 679,4 milyar lira
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek
Servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı
Kara Yollarında Yeni Hız Sınırları ve Levha Düzenlemesi
Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Uygulama Yapan Polise Araç Çarptı, Sürücü Gözaltında
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Sahte diploma çetesinin lideri Ziya Kadiroğlu yakalandı
EGM'den 'promosyon ihalesi' açıklaması: Canlı yayınlanacak
Uyuşturucu operasyonunda kan örnekleri alınan ünlülerin sonuçları çıktı
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu düşürmeye odaklandık
Alman bakan açıkladı: Eurofighter'lar Türkiye'ye gönderilecek mi?
Bakan Şimşek Washington'da konuştu: 2026'da tek haneli enflasyonu hedefliyoruz
5G ihalesi sonrası Türkiye'de 63 milyon telefonun değişmesi gerekebilir! Türkiye'nin 5G yolculuğunda beklenmedik bir kriz kapıda! 85 milyon telefondan sadece 22 milyonu uyumlu. Bu dev ithalat yükü, yatırımları tehdit ediyor. Uzmanlar, teknolojik hızın tek başına başarı getirmeyeceğini, doğru eğitim ve stratejik planlamanın şart olduğunu vurguluyor. Aksi halde, ekonomik kazançlar hayal olabilir!

Haber Giriş : 18 Ekim 2025 19:30
Dünya Gazetesi yazarı Ferit Barış Parlak, dün gerçekleştirilen 5G ihalesini bir futbol benzetmesiyle analiz ederek, hızın tek başına yetmediği uyarısında bulundu.

Parlak, ihalenin, rekabetçi dünya ekonomisinde Türkiye için önemli bir adım olduğunu, yerli/milli ürün kullanım zorunluluğunun yüzde 52'den yüzde 60'a çıkarılmasının da umut verici olduğunu belirtti. Ancak asıl kritik noktanın, 5G yatırımının sonucunu alabilmek olduğunu, aksi takdirde "Okyanusu geçerken derede boğulma" riskiyle karşı karşıya kalınacağını ifade etti.

63 Milyon İthal Telefon Riski

Yazarın analizi, 5G'ye geçiş sürecindeki en büyük ve en somut engellerden birini ortaya koyuyor: Mevcut mobil cihaz altyapısı. Türkiye'de kullanılan 85 milyon cep telefonunun sadece 22 milyonunun 5G teknolojisine uyumlu olması, büyük bir ithalat ihtiyacını işaret ediyor.

Ferit Barış Parlak, bu durumun, acilen "63 milyon yeni/ithal telefon gerekiyor" anlamına geldiğini ve yatırımın getirisinin bu ithalat yükü karşısında eriyebileceği endişesini dile getirdi. Yazara göre bu, "auta, taca, dağa, taşa vurulan şut" gibi, dünyanın en sert şutu olsa da rakibe kazandıran, yatırımcıya ise kaybettiren bir duruma yol açabilir.

"Hızlı Olmak Yetmiyor: Kaleyi Tutturmak Şart"

Köşe yazısında, kalkınabilmek ve uluslararası rekabette başarılı olabilmek için sadece teknolojik hıza odaklanmanın yeterli olmadığı vurgulanıyor. 5G ihalesi gibi büyük adımlar atılırken, "en hızlı şutu çekebilme" yeteneğinin, ancak "kaleyi tutturabilme yeteneği" geliştirildiğinde anlam kazanacağını belirtiyor.

Parlak, bu yeteneğin kazanılmasının tek yolunun ise doğru eğitim olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin genel kalkınma yolculuğu için gerekli olan kültürel ve zihinsel yetenekleri sıralayan yazar; öncelikleri belirleyebilme, rasyonel bakabilme, analiz, sorgulama, sentezleyebilme, ölçebilme, sonuca gidebilme, marjinal faydayı sağlayabilme ve planlayabilme gibi becerilerin geliştirilmesinin hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi. Aksi takdirde, en hızlı teknolojilere sahip olunsa bile, istenen ekonomik kazanım ve verimliliğin sağlanamayacağı uyarısında bulundu.


