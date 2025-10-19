Bakan Bayraktar: Nadir Elementler'de ilk iptal davasını CHP açtı
Bakan Bayraktar: Nadir Elementler'de ilk iptal davasını CHP açtı
Hangi kurum ne kadar kaynak alacak?
Hangi kurum ne kadar kaynak alacak?
Mehmet Uçum'dan 'yolsuzluk soruşturmaları' açıklaması
Mehmet Uçum'dan 'yolsuzluk soruşturmaları' açıklaması
Reddi miras ölüm aylığını etkiler mi?
Reddi miras ölüm aylığını etkiler mi?
'Yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız'
'Yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız'
Türkiye'de 63 milyon telefonun değişmesi gerekebilir!
Türkiye'de 63 milyon telefonun değişmesi gerekebilir!
2 Milyona yakın yaşlı 'Yalnız' yaşıyor
2 Milyona yakın yaşlı 'Yalnız' yaşıyor
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
CTE'den görüntülü görüşme hakkı için uyarı!
CTE'den görüntülü görüşme hakkı için uyarı!
Tarımın 'Çetin Cevizleri' çatladı! Bahçeler satılıyor
Tarımın 'Çetin Cevizleri' çatladı! Bahçeler satılıyor
RTÜK Başkanı'ndan YouTube röportajlarına uyarı!
RTÜK Başkanı'ndan YouTube röportajlarına uyarı!
YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar
Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar
Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek
Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek
Servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı
Servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı
Kara Yollarında Yeni Hız Sınırları ve Levha Düzenlemesi
Kara Yollarında Yeni Hız Sınırları ve Levha Düzenlemesi
Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Uygulama Yapan Polise Araç Çarptı, Sürücü Gözaltında
Uygulama Yapan Polise Araç Çarptı, Sürücü Gözaltında
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Sahte diploma çetesinin lideri Ziya Kadiroğlu yakalandı
Sahte diploma çetesinin lideri Ziya Kadiroğlu yakalandı
EGM'den 'promosyon ihalesi' açıklaması: Canlı yayınlanacak
EGM'den 'promosyon ihalesi' açıklaması: Canlı yayınlanacak
Uyuşturucu operasyonunda kan örnekleri alınan ünlülerin sonuçları çıktı
Uyuşturucu operasyonunda kan örnekleri alınan ünlülerin sonuçları çıktı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Bayraktar: Nadir Elementler'de ilk iptal davasını CHP açtı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir Beylikova'da kurulması planlanan Nadir Toprak Elementleri Tesisi için bugünlerde eleştiri getiren CHP'nin gündeme getirdiği "Neden madeni işletmiyorsunuz" sorusuna, projedeki ÇED raporuna ilk dava açanın CHP'li Eskişehir Belediyesi olduğuna dikkat çekerek yanıt verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ekim 2025 00:53, Son Güncelleme : 19 Ekim 2025 00:57
Yazdır
Bakan Bayraktar: Nadir Elementler'de ilk iptal davasını CHP açtı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir Beylikova'da kurulması planlanan Nadir Toprak Elementleri Tesisi için CHP'li belediyenin açtığı yürütmeyi durdurma davasına dikkat çekerek "Tüm engellemelere rağmen Türkiye'nin milli kaynaklarını yerli teknolojiyle çıkarmaya devam ediyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir Beylikova'da Türkiye'nin yerli ve milli teknolojisiyle kurulması planlanan Nadir Toprak Elementleri Tesisi'nin, CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından engellendiğini açıkladı.

Bakan Bayraktar, ÇED olumlu raporuna rağmen belediyenin bilimsellikten uzak gerekçelerle yürütmeyi durdurma davası açtığını belirtti.

"Tüm engellemelere rağmen çalışmalar sürüyor"

Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Bugün çıkıp 'Neden maden işletmiyorsunuz?' diye soruyorlar. Bu nasıl bir iki yüzlülük!" ifadelerini kullandı. Bayraktar, tüm engellemelere rağmen Gabar'da petrol, Karadeniz'de doğal gaz ve Beylikova'da nadir toprak elementleri çıkarma çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

"Hiçbir asılsız iddia ve siyasi engelleme girişimi süreci durduramayacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin milli kaynaklarını kendi insan gücü ve teknolojisiyle değerlendirme kararlılığının devam ettiğini belirten Bayraktar, hiçbir asılsız iddia ve siyasi engelleme girişiminin süreci durduramayacağını ifade etti.

İşte CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin olumlu ÇED raporuna açtığı davalar

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber