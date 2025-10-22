Yeşilçam'ın Prensiydi, Son Halini Gören Tanıyamıyor!
Bir dönemin jönü olarak anılan, Yeşilçam'ın yakışıklı yıldızlarından Sertan Acar yıllar sonra ortaya çıktı. Usta oyuncunun değişimi görenleri şaşkına çevirdi.
-
Yakışıklılığıyla dönemin "Yeşilçam prensi" olarak anılan Sertan Acar, aradan geçen yılların ardından bambaşka bir görünüme kavuştu.
-
Son haliyle objektiflere takılan Acar'ı gören hayranları, "Zaman kimseyi es geçmiyor" ve "Eskiden film jönüydü, şimdi bilge bir dede olmuş" yorumlarında bulundu.
-
Uzun süredir oyunculuk yapmayan Sertan Acar, sanat dünyasından uzak bir hayat sürmeyi tercih ediyor. Mütevazı yaşamıyla dikkat çeken Acar'ın sakin tavırları, Yeşilçam döneminin parıltılı günlerinden bambaşka bir hayatı benimsediğini gösteriyor.
-
İŞTE SERTAN ACAR'IN SON HALİ
-
22 Ekim 2025