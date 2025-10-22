Yeşilçam'ın Prensiydi, Son Halini Gören Tanıyamıyor!

Uzun süredir oyunculuk yapmayan Sertan Acar, sanat dünyasından uzak bir hayat sürmeyi tercih ediyor. Mütevazı yaşamıyla dikkat çeken Acar'ın sakin tavırları, Yeşilçam döneminin parıltılı günlerinden bambaşka bir hayatı benimsediğini gösteriyor.

Son haliyle objektiflere takılan Acar'ı gören hayranları, "Zaman kimseyi es geçmiyor" ve "Eskiden film jönüydü, şimdi bilge bir dede olmuş" yorumlarında bulundu.

Yakışıklılığıyla dönemin "Yeşilçam prensi" olarak anılan Sertan Acar, aradan geçen yılların ardından bambaşka bir görünüme kavuştu.

