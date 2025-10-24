Son hafta uyarısı: 1 milyon 904 bin kişinin ehliyeti geçersiz olacak!
İstanbul'da 'fahiş kira' sorununa ilk neşter: 15 bin kiralık konut geliyor!
Türkiye'de beyin göçü haritası çıkarıldı: En çok hangi bölümler göç verdi?
'Casusluk' soruşturmasında yeni detaylar: Seçmen bilgileri sızdırıldı!
Meteoroloji uyardı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
1,6 milyon kadın iş hayatına döndü!
Dışişleri'nde yeni büyükelçilik atamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Konut Projesi' Ayrıntıları
RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu
Cevdet Yılmaz: KKTC'nin refahı için çalışmayı sürdüreceğiz
İstanbul'da Fırtına Alarmı! Okullar 16:00 Sonrası Tatil Edildi
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerinin standartları olacak
Sağlık Çalışanlarından Promosyon Anlaşmasına Sert Tepki
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşkese uymuyor
Motorin İndirimi Kısa Sürdü: Yeni Zam Yolda
Bazı cep telefonu fiyatlarına indirim yolda
Yeni Şafak'tan Savcılara verilen 'süper yetki'ye tepki
Akran zorbalığı kameralarda: Okul Yakınında kız öğrencilerin kavgası
Valilik ve Bakanlıktan İstanbul için peş peşe uyarı
Trafik cezalarını artıran yasa teklifi 'rafa kaldırıldı' iddiası
Gençler Neden Evlenmek İstemiyor? AK Parti Saha Çalışması
Tütün ve Cep Telefonlarında ÖTV Düzenlemesi Resmi Gazete'de
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu
TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kurulacak
Görevden alınan İl Kültür ve Turizm Müdüründen imalı veda
Bakan Memişoğlu: ALO 171 hattıyla 6 milyon kişiye destek verdik
GİB'den 'kiralarla ilgili yeni vergi' iddialarına açıklama
EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
Diyanet 2026 Hac Kura Çekilişi: Hac Kurası Ne Zaman Çekilecek?

Hac kurası ne zaman çekilecek?

  1. Hacı adaylarının heyecanla beklediği 2026 Hac kura çekilişi için takvim netleşiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın önümüzdeki yıl için düzenleyeceği hac ibadetine yönelik ön kayıt işlemleri 21 Eylül tarihinde tamamlanmıştı. Şimdi ise binlerce hacı adayı kura çekilişine odaklanmış durumda. Peki 2025 Hac kurası ne zaman çekilecek? Kura çekimi canlı izlenebilecek mi? Sonuçlar nasıl ve nereden sorgulanacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

  2. 2026 Hac kura çekimi ne zaman yapılacak?<p> Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 21 Eylül 2025 tarihine kadar uzatmıştı.<br> Ön kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura çekim tarihine çevrildi.<br> Diyanet?ten henüz resmi açıklama gelmese de, 2025 yılı hac kuraları 31 Ekim?de çekilmişti. Bu nedenle 2026 hac kuralarının da Ekim ayının son haftası ya da Kasım ayının ilk günlerinde yapılması bekleniyor. <br> Kura tarihinin, tıpkı geçen yıl olduğu gibi Diyanet TV ve Diyanet?in resmî sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak duyurulması bekleniyor.

  3. Hac kurası nerede çekilecek?<p> Kura çekimleri, her yıl olduğu gibi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı?nın Ankara?daki konferans salonunda yapılması planlanan kura çekimine, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu üyeleri de katılacak. <p> Çekim süreci, dijital sistem üzerinden yapılacak ve adayların isimleri kura ekranlarında anlık olarak görüntülenecek.

  4. Hac kurası canlı izleme ve sonuç sorgulama <p> Hac kura çekim günü, Diyanet TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı?nın YouTube kanalı ve hacumre.diyanet.gov.tr adresi üzerinden de anlık takip mümkün olacak. <p> Kura tamamlandıktan kısa bir süre sonra sonuçlar: hacumre.diyanet.gov.tr adresinden, veya e-Devlet sisteminden sorgulanabilecek. <p> Sonuç ekranında adaylar, ?hac kesin kayıt hakkı kazandı? ibaresiyle birlikte organizasyon tipi ve kontenjan bilgilerini görebilecek.

  5. 2026 Hac dönemi ne zaman başlayacak?<p> Hac ibadeti 2026 yılında Haziran sonu ? Temmuz başı dönemine denk geliyor. Dolayısıyla kura çekimlerinin en geç Kasım 2025 içinde yapılması gerekiyor ki, Diyanet organizasyonları hazırlıklarını tamamlayabilsin.

  6. Geçmiş yıllara göre kura takvimi <p> 2023: Kura çekimi 8 Kasım 2023?te yapıldı, sonuçlar aynı gün açıklandı. <br> 2024: Kura çekimi 2 Kasım 2024?te yapıldı, sonuçlar aynı gün açıklandı.<br> 2025: Kura çekimi 31 Ekim 2025?te yapıldı, sonuçlar aynı gün açıklandı.<br> 2026: Henüz açıklanmadı, tahmini olarak Kasım 2025?in ilk haftasında yapılması bekleniyor.

24 Ekim 2025