Kenan İmirzalıoğlu'nu Sinirlendiren Soru...
Verdiği cevap 'kavga çıkacak' dedirtti!
-
Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz akşam, oyuncu Alina Boz'un eşi Umut Evirgen'in yayın yönetmeni olduğu bir derginin davetinde görüntülendi. Yıllar sonra A.B.İ. dizisiyle setlere dönen oyuncu, magazincilerden konuyla ilgili birçok soru aldı. Ancak iki soru, oyuncunun sinirlenmesine neden oldu. Sert ifadeler kullanmamaya çalışan oyuncu, verdiği bir cevapla sosyal medyada gündeme yerleşti.
-
Afra Saraçoğlu ile aralarındaki yaş farkından dolayı senaryoda değişikliğe gidildiği iddialarıyla ilgili, 'Bir yandan da senaryo değişikliğine gidildi diye söylendi. Afra Saraçoğlu'nun aileden birisi olacağına dair yazılar yazıldı. Neler söylemek istersiniz?' konuyla ilgili?' sorusu yöneltilen Kenan İmirzalıoğlu, bunun magazin muhabirlerinin bir uydurması olduğu imasını yaparak, 'Anlıyorum ki sizler tarafından paralel senaryolar yazılıyor. Bunun konuyla alakası yok. Bizim senaryoda henüz bir değişiklik olmadı. Biz bir hafta, 10 güne çekimlere başlayacağız. Siz de herhâlde Kasım ayı sonunda ekranda göreceksiniz inşallah' karşılığını verdi.
-
Yaş farkıyla alakalı eleştiriler içinse, 'Hikayeyi izleyince anlayacaksınız. Çünkü daha hikayeyi bilmeden fikir sahibi olmak enterasan geliyor' cevabını verdi. Konu üzerine yeni bir soru daha alan ve karakterinden bahsedilmesi istenen oyuncu, soruyu soran kişiye gülerek, 'Karakter geliyor yavaş yavaş sana doğru' dedi.
Bu anlar sosyal medyada gündem olurken, sosyal medya kullanıcılarıysa, 'Her an kavga çıkacak gibi bir ortam' yorumlarında bulundular.
-
BÖLÜM BAŞINA 4 MİLYON LİRA ALACAK İDDİASI
Kenan İmirzalıoğlu hakkında, bölüm başına 4 milyon lira alacağı iddiası da gündeme gelmişti. Kenan İmirzalıoğlu o iddialara cevap vermek istemedi.