Son hafta uyarısı: 1 milyon 904 bin kişinin ehliyeti geçersiz olacak!
İstanbul'da 'fahiş kira' sorununa ilk neşter: 15 bin kiralık konut geliyor!
Türkiye'de beyin göçü haritası çıkarıldı: En çok hangi bölümler göç verdi?
'Casusluk' soruşturmasında yeni detaylar: Seçmen bilgileri sızdırıldı!
Meteoroloji uyardı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
1,6 milyon kadın iş hayatına döndü!
Dışişleri'nde yeni büyükelçilik atamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Konut Projesi' Ayrıntıları
RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu
Cevdet Yılmaz: KKTC'nin refahı için çalışmayı sürdüreceğiz
İstanbul'da Fırtına Alarmı! Okullar 16:00 Sonrası Tatil Edildi
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerinin standartları olacak
Sağlık Çalışanlarından Promosyon Anlaşmasına Sert Tepki
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşkese uymuyor
Motorin İndirimi Kısa Sürdü: Yeni Zam Yolda
Bazı cep telefonu fiyatlarına indirim yolda
Yeni Şafak'tan Savcılara verilen 'süper yetki'ye tepki
Akran zorbalığı kameralarda: Okul Yakınında kız öğrencilerin kavgası
Valilik ve Bakanlıktan İstanbul için peş peşe uyarı
Trafik cezalarını artıran yasa teklifi 'rafa kaldırıldı' iddiası
Gençler Neden Evlenmek İstemiyor? AK Parti Saha Çalışması
Tütün ve Cep Telefonlarında ÖTV Düzenlemesi Resmi Gazete'de
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu
TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kurulacak
Görevden alınan İl Kültür ve Turizm Müdüründen imalı veda
Bakan Memişoğlu: ALO 171 hattıyla 6 milyon kişiye destek verdik
GİB'den 'kiralarla ilgili yeni vergi' iddialarına açıklama
EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
Kenan İmirzalıoğlu'nu Sinirlendiren Soru...

Verdiği cevap 'kavga çıkacak' dedirtti!

  1. Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz akşam, oyuncu Alina Boz'un eşi Umut Evirgen'in yayın yönetmeni olduğu bir derginin davetinde görüntülendi. Yıllar sonra A.B.İ. dizisiyle setlere dönen oyuncu, magazincilerden konuyla ilgili birçok soru aldı. Ancak iki soru, oyuncunun sinirlenmesine neden oldu. Sert ifadeler kullanmamaya çalışan oyuncu, verdiği bir cevapla sosyal medyada gündeme yerleşti.

  2. Afra Saraçoğlu ile aralarındaki yaş farkından dolayı senaryoda değişikliğe gidildiği iddialarıyla ilgili, 'Bir yandan da senaryo değişikliğine gidildi diye söylendi. Afra Saraçoğlu'nun aileden birisi olacağına dair yazılar yazıldı. Neler söylemek istersiniz?' konuyla ilgili?' sorusu yöneltilen Kenan İmirzalıoğlu, bunun magazin muhabirlerinin bir uydurması olduğu imasını yaparak, 'Anlıyorum ki sizler tarafından paralel senaryolar yazılıyor. Bunun konuyla alakası yok. Bizim senaryoda henüz bir değişiklik olmadı. Biz bir hafta, 10 güne çekimlere başlayacağız. Siz de herhâlde Kasım ayı sonunda ekranda göreceksiniz inşallah' karşılığını verdi.

  3. Yaş farkıyla alakalı eleştiriler içinse, 'Hikayeyi izleyince anlayacaksınız. Çünkü daha hikayeyi bilmeden fikir sahibi olmak enterasan geliyor' cevabını verdi. Konu üzerine yeni bir soru daha alan ve karakterinden bahsedilmesi istenen oyuncu, soruyu soran kişiye gülerek, 'Karakter geliyor yavaş yavaş sana doğru' dedi.<p>Bu anlar sosyal medyada gündem olurken, sosyal medya kullanıcılarıysa, 'Her an kavga çıkacak gibi bir ortam' yorumlarında bulundular.

  4. BÖLÜM BAŞINA 4 MİLYON LİRA ALACAK İDDİASI<p> Kenan İmirzalıoğlu hakkında, bölüm başına 4 milyon lira alacağı iddiası da gündeme gelmişti. Kenan İmirzalıoğlu o iddialara cevap vermek istemedi.

24 Ekim 2025