Bakan Kurum, Sosyal Konut Projesinin Detaylarını Ve Tarihini Belirtti

500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!
Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi
11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor
CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor
Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Hafta sonu yağışlı hava hakim olacak
Hafta sonu yağışlı hava hakim olacak
Bakan Kurum açıkladı: İşte "Ev Sahibi Türkiye' projesinin detayları
Bakan Kurum açıkladı: İşte "Ev Sahibi Türkiye' projesinin detayları
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Akran zorbalığı kamerada! Savcılık soruşturma başlattı
Akran zorbalığı kamerada! Savcılık soruşturma başlattı
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu: 19 tutuklama
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu: 19 tutuklama
'Casusluk' soruşturması kapsamında TELE1 televizyona kayyum atandı
'Casusluk' soruşturması kapsamında TELE1 televizyona kayyum atandı
Dünyada ilk olacak: 112 Acil Sistemi tamamen elektronik oluyor
Dünyada ilk olacak: 112 Acil Sistemi tamamen elektronik oluyor
Ebubekir Şahin Türk Telekom'a CEO oldu
Ebubekir Şahin Türk Telekom'a CEO oldu
Bakan Tekin: İmam Hatiplerin dünyada marka haline gelmesi gerekiyor
Bakan Tekin: İmam Hatiplerin dünyada marka haline gelmesi gerekiyor
İstanbul'da 'fahiş kira' sorununa ilk neşter: 15 bin kiralık konut geliyor!
İstanbul'da 'fahiş kira' sorununa ilk neşter: 15 bin kiralık konut geliyor!
Türkiye'de beyin göçü haritası çıkarıldı: En çok hangi bölümler göç verdi?
Türkiye'de beyin göçü haritası çıkarıldı: En çok hangi bölümler göç verdi?
'Casusluk' soruşturmasında yeni detaylar: Seçmen bilgileri sızdırıldı!
'Casusluk' soruşturmasında yeni detaylar: Seçmen bilgileri sızdırıldı!
Dışişleri'nde yeni büyükelçilik atamaları
Dışişleri'nde yeni büyükelçilik atamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Konut Projesi' Ayrıntıları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Konut Projesi' Ayrıntıları

Bakan Kurum, Sosyal Konut Projesinin Detaylarını Ve Tarihini Belirtti

Bakan Kurum başvuru şartlarını açıkladı

  1. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Kampanyası'nın detaylarını CNN TÜRK'te açıkladı.Türkiye'nin en büyük sosyal konut hamlesi ?500 Bin Sosyal Konut Projesi?nin detayları açıklandı. Bakan Kurum, projeye dair başvuru koşullarını ve başvuru tarihini belirtti.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Kampanyası'nın detaylarını CNN TÜRK'te açıkladı.Türkiye'nin en büyük sosyal konut hamlesi ?500 Bin Sosyal Konut Projesi?nin detayları açıklandı. Bakan Kurum, projeye dair başvuru koşullarını ve başvuru tarihini belirtti.

  2. PROJEYE BAŞVURU NASIL OLACAK? <p> Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini Türkiye'ye duyurduk. Tüm detaylarını aktardığımız Ev sahibi Türkiye projesini Türkiye'ye armağan ettik. Çok önemli bir proje. Hem konut fiyatlarını hem de kiraları aşağıya çekmek için yaptığımız bir proje. İstanbul'da 100 bin konut olmak üzere her ilde başvuru yapabilecekler. Birinci şart ev sahibi olmayanlar başvuru yapabilecek.

    PROJEYE BAŞVURU NASIL OLACAK?

    Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini Türkiye'ye duyurduk. Tüm detaylarını aktardığımız Ev sahibi Türkiye projesini Türkiye'ye armağan ettik. Çok önemli bir proje. Hem konut fiyatlarını hem de kiraları aşağıya çekmek için yaptığımız bir proje. İstanbul'da 100 bin konut olmak üzere her ilde başvuru yapabilecekler. Birinci şart ev sahibi olmayanlar başvuru yapabilecek.

  3. KONTENJANLAR BELİRLENDİ<p> Başvuru yapanların eşi, çocuğu ve kendisinin üzerinde ev olmayacak. Gençlere çok büyük bir kontenjanlar ayırdık. <br> Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi: Yüzde 5 <br> Engelli vatandaşlarımız: Yüzde 5 <br> Emekli vatandaşlarımız: yüzde 20 <br> 3 ve daha fazla çocuklu aileler: Yüzde 10 <br> Gençlere: Yüzde 20 kontenjan ayırdık.

    KONTENJANLAR BELİRLENDİ

    Başvuru yapanların eşi, çocuğu ve kendisinin üzerinde ev olmayacak. Gençlere çok büyük bir kontenjanlar ayırdık.
    Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi: Yüzde 5
    Engelli vatandaşlarımız: Yüzde 5
    Emekli vatandaşlarımız: yüzde 20
    3 ve daha fazla çocuklu aileler: Yüzde 10
    Gençlere: Yüzde 20 kontenjan ayırdık.

  4. "GERÇEKTEN EVİ OLMAYAN AİLELER BAŞVURSUN İSTİYORUZ"<p> Başvuru yapanların kendisinin ve ailesinin üzerine ev olmayacak. Odaklandığımız gerçekten evi olmayan aileler başvursun istiyoruz. 30 yaş sonrası birey olarak zaten başvuru yapabiliyorlar onlara aile ilgili bir şart yok. 18-30 yaş arası ailesinin üzerine ev varsa başvuramayacaklar. <br> İstanbul'da 145 bin TL, diğer iller için 127 bin TL en fazla hane halkı net geliri olanlar başvurabilecekler ve bulundukları ilde 1 yıldır ikamet etme şartları var.

    "GERÇEKTEN EVİ OLMAYAN AİLELER BAŞVURSUN İSTİYORUZ"

    Başvuru yapanların kendisinin ve ailesinin üzerine ev olmayacak. Odaklandığımız gerçekten evi olmayan aileler başvursun istiyoruz. 30 yaş sonrası birey olarak zaten başvuru yapabiliyorlar onlara aile ilgili bir şart yok. 18-30 yaş arası ailesinin üzerine ev varsa başvuramayacaklar.
    İstanbul'da 145 bin TL, diğer iller için 127 bin TL en fazla hane halkı net geliri olanlar başvurabilecekler ve bulundukları ilde 1 yıldır ikamet etme şartları var.

  5. "KİRA DEĞİL AİDAT ÖDER GİBİ"<p> Kira değil aidat öder gibi yani burada vatandaşımız ev sahibi olabilecek. İstiyoruz ki, dar gelirli vatandaşlarımız ev sahibi olsun. Cumhurbaşkanımız, 2002 yılında AK Partimiz iktidara geldiğinde evi olmayan vatandaşımız kalmasın diye bir proje başlattık. Hatta bugün konuşmamda da ifade ettim, o gün 100.000 konut açıkladılar 2004 yılıydı.

    "KİRA DEĞİL AİDAT ÖDER GİBİ"

    Kira değil aidat öder gibi yani burada vatandaşımız ev sahibi olabilecek. İstiyoruz ki, dar gelirli vatandaşlarımız ev sahibi olsun. Cumhurbaşkanımız, 2002 yılında AK Partimiz iktidara geldiğinde evi olmayan vatandaşımız kalmasın diye bir proje başlattık. Hatta bugün konuşmamda da ifade ettim, o gün 100.000 konut açıkladılar 2004 yılıydı.

  6. BAŞVURULAR 10 KASIM'DA <p> Proje açıklandığı zaman 'Yapılamaz başaramazlar' diyenler oldu. Ama bugün geldiğimiz noktada biz sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu 23 yılda tam 1 milyon 700 bin. Yani bunu eklediğinizde ailesiyle birlikte 5 milyonu aşkın bir vatandaşımızdan bahsediyoruz. Büyük bir konut büyük bir sayıyı inşa ettik. Depremde gördük, ayakta kalan binaların üretim olduğunu onu da belki altını çizelim bir marka değeri haline geldi. Yani her zaman işte TOKİ'yi eleştirmeye çalışanlar deprem bölgesinde TOKİ'nin binaları ayakta kaldığında, TOKİ'de oturan vatandaşlarımızın burnu bile kalamadığında o TOKİ'deki eleştirilerden artık vazgeçip TOKİ'yi örnek aldılar. Ama maalesef muhalefet bu yapılanları görmezden gelmek, yapılanları gölgelemek adına elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ama dönüp aynaya baktıklarında aslında işte o gün deprem bölgesinde bedava konut yapacağız deyip bugün çakılı çivileri olmadığını orada görüyoruz. Orada Ulu Cami biz bitireceğiz dedikleri yerde hala temelinde çalıştıklarını görüyoruz. 10 Kasım'da başvurular başlıyor. İstanbul'da 240 ay vadeli 7 bin 313 lira taksit ödeyecekler ve 6 ayda bir memura ne kadar artış yapıyorsak o kadar artış yapılacak.

    BAŞVURULAR 10 KASIM'DA

    Proje açıklandığı zaman 'Yapılamaz başaramazlar' diyenler oldu. Ama bugün geldiğimiz noktada biz sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu 23 yılda tam 1 milyon 700 bin. Yani bunu eklediğinizde ailesiyle birlikte 5 milyonu aşkın bir vatandaşımızdan bahsediyoruz. Büyük bir konut büyük bir sayıyı inşa ettik. Depremde gördük, ayakta kalan binaların üretim olduğunu onu da belki altını çizelim bir marka değeri haline geldi. Yani her zaman işte TOKİ'yi eleştirmeye çalışanlar deprem bölgesinde TOKİ'nin binaları ayakta kaldığında, TOKİ'de oturan vatandaşlarımızın burnu bile kalamadığında o TOKİ'deki eleştirilerden artık vazgeçip TOKİ'yi örnek aldılar. Ama maalesef muhalefet bu yapılanları görmezden gelmek, yapılanları gölgelemek adına elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ama dönüp aynaya baktıklarında aslında işte o gün deprem bölgesinde bedava konut yapacağız deyip bugün çakılı çivileri olmadığını orada görüyoruz. Orada Ulu Cami biz bitireceğiz dedikleri yerde hala temelinde çalıştıklarını görüyoruz. 10 Kasım'da başvurular başlıyor. İstanbul'da 240 ay vadeli 7 bin 313 lira taksit ödeyecekler ve 6 ayda bir memura ne kadar artış yapıyorsak o kadar artış yapılacak.

  7. ÖZEL BİR BAŞVURU SİTESİ OLACAK 7 bölgede projemizi yapıyoruz. İstanbul'da 100 bin konut yapıyoruz. Yerleri konusunda çalışıyoruz. Bu konutların hepsi bizim deprem dönüşümü için attığımız önemli bir adım olacak. Konya'da 13 bin, Ankara'da 30 bin konut yapıyoruz. İzmir'de 21 bin 520, Antalya'da 13 bin konut yapacağız. Hatay'da deprem konutlarına ek olarak 12 bin konut yapacağız. Biz proje bölgelerinde mahalle konakları da yapacağız. Sosyal donatılar da olacak. İçinde taziye evi olacak vatandaşlarımızın iyi gününde kötü gününde kullanabilecekleri. 500 aile sağlığı merkezi yapacağız. 500 gündüz bakımevi yapacağız. Spor salonumuz var. Lüks sitede olması gereken ne varsa olacak. Misafirhanelerimiz olacak. 500 konutta bir tane de bunlardan olacak. Apartmanda herkesin ne sorunu var ne sıkıntısı var bilirdi. Biz o ilişkiler yaşasın istiyoruz ve bu bakış acısıyla da zemin artı dört katı geçmeyeceğiz. Türkiye'nin yine en iyi mimarlarıyla artık bunu yaparken de yani deprem bölgesinden şu iki yılda yaptığımız tecrübeyi bu projeye yansıtıyoruz. Eksiklerimiz varsa o eksiklerimizi gideriyoruz. Yani burada en önemlisi sağlamlık, depreme dayanıklılık ve onunla birlikte de gerçekten insanımızın huzur içerisinde yaşayacağı projeler. Burada verimli bir şekilde bu projeleri yapmaya gayret gösterdik. Yine baktığınızda 2 + 1 65 ve 80 metre² daireler bunlar.

    ÖZEL BİR BAŞVURU SİTESİ OLACAK 7 bölgede projemizi yapıyoruz. İstanbul'da 100 bin konut yapıyoruz. Yerleri konusunda çalışıyoruz. Bu konutların hepsi bizim deprem dönüşümü için attığımız önemli bir adım olacak. Konya'da 13 bin, Ankara'da 30 bin konut yapıyoruz. İzmir'de 21 bin 520, Antalya'da 13 bin konut yapacağız. Hatay'da deprem konutlarına ek olarak 12 bin konut yapacağız. Biz proje bölgelerinde mahalle konakları da yapacağız. Sosyal donatılar da olacak. İçinde taziye evi olacak vatandaşlarımızın iyi gününde kötü gününde kullanabilecekleri. 500 aile sağlığı merkezi yapacağız. 500 gündüz bakımevi yapacağız. Spor salonumuz var. Lüks sitede olması gereken ne varsa olacak. Misafirhanelerimiz olacak. 500 konutta bir tane de bunlardan olacak. Apartmanda herkesin ne sorunu var ne sıkıntısı var bilirdi. Biz o ilişkiler yaşasın istiyoruz ve bu bakış acısıyla da zemin artı dört katı geçmeyeceğiz. Türkiye'nin yine en iyi mimarlarıyla artık bunu yaparken de yani deprem bölgesinden şu iki yılda yaptığımız tecrübeyi bu projeye yansıtıyoruz. Eksiklerimiz varsa o eksiklerimizi gideriyoruz. Yani burada en önemlisi sağlamlık, depreme dayanıklılık ve onunla birlikte de gerçekten insanımızın huzur içerisinde yaşayacağı projeler. Burada verimli bir şekilde bu projeleri yapmaya gayret gösterdik. Yine baktığınızda 2 + 1 65 ve 80 metre² daireler bunlar.

  8. 2-3 çocuklu ailelerimizin yaşayabileceği standartlarda büyüklüklerde yaptık. Vatandaşımıza gelen talepleri de aldık. Hani aidatın az olduğu yükün az olduğu evler. Bugün dünyanın neresine giderseniz işte Japonya'da İngiltere'de baktığınızda artık daireler küçülüyor. 500 bin Sosyal Konut Projesi'nde engelli vatandaşlarımızın kontenjanları var. Engelli vatandaşlarımızın bize bildirdiklerinde standartları ona göre düzenlenecek. Başvuru noktaları 10 Kasım itibariyle duyurulacak. Özel olarak bir sitesi olacak. Tüm şeffaflığıyla süreç ilerleyecek.

    2-3 çocuklu ailelerimizin yaşayabileceği standartlarda büyüklüklerde yaptık. Vatandaşımıza gelen talepleri de aldık. Hani aidatın az olduğu yükün az olduğu evler. Bugün dünyanın neresine giderseniz işte Japonya'da İngiltere'de baktığınızda artık daireler küçülüyor. 500 bin Sosyal Konut Projesi'nde engelli vatandaşlarımızın kontenjanları var. Engelli vatandaşlarımızın bize bildirdiklerinde standartları ona göre düzenlenecek. Başvuru noktaları 10 Kasım itibariyle duyurulacak. Özel olarak bir sitesi olacak. Tüm şeffaflığıyla süreç ilerleyecek.

  9. İSTANBUL'DA 15 BİN KİRALIK KONUT<p> İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapacağız. Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak. Kira bedelleri bölge rayicinin yarısı kadar olacak. Şu an sadece İstanbul'da olacak. 3 yılın bitmesine müteakip yeni kira düzenlenecek. Kira fiyatlarını düşürmek için yaptığımız bir proje. 3 yıl oturan tekrar burada oturamayacak. İstanbul'da başlamamızın sebebi beklenen bir deprem var. Burada kararlılığımızı daha da yansıtmak adına bu konutları yapmak zorundayız. Vatandaşlarımız dönüşüme daha güvenli adım atacak. İstiyoruz ki kira fiyatları düşsün

    İSTANBUL'DA 15 BİN KİRALIK KONUT

    İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapacağız. Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak. Kira bedelleri bölge rayicinin yarısı kadar olacak. Şu an sadece İstanbul'da olacak. 3 yılın bitmesine müteakip yeni kira düzenlenecek. Kira fiyatlarını düşürmek için yaptığımız bir proje. 3 yıl oturan tekrar burada oturamayacak. İstanbul'da başlamamızın sebebi beklenen bir deprem var. Burada kararlılığımızı daha da yansıtmak adına bu konutları yapmak zorundayız. Vatandaşlarımız dönüşüme daha güvenli adım atacak. İstiyoruz ki kira fiyatları düşsün

  10. TAKSİTLERİNİ ÖDENEMEZSE NE OLACAK?<p> 1 milyon 700 bin konut yaptık, taksitini ödeyemeyenlerin oranı yüzde 1 bile değil. O süreçleri birlikte yönetiyoruz. Sistemden vatandaşlarımızın atmak gibi bir şey söz konusu değil. Yüzde 99'u taksitlerini ödüyor.

    TAKSİTLERİNİ ÖDENEMEZSE NE OLACAK?

    1 milyon 700 bin konut yaptık, taksitini ödeyemeyenlerin oranı yüzde 1 bile değil. O süreçleri birlikte yönetiyoruz. Sistemden vatandaşlarımızın atmak gibi bir şey söz konusu değil. Yüzde 99'u taksitlerini ödüyor.

  11. KİRA BEDELİ AYNI MI OLACAK? <p> Orada artışlar olacak. Sözleşme imzalanacak, bakımını vs TOKİ üstlenecek. Kira artışı yine memur maaşlarında yapılacak artışla belirlenecek. Her türlü detayı paylaşacağız. İstanbul'da çalışan memur ve emeklilere göre kontenjan belirlenecek. 1 milyon 700 bin konutu yapmış bir iradenin vatandaşlarına sunduğu bir proje bu. Doğrudan 1.5 trilyon maliyeti var. 300 sektörü etkileyecek bir proje. Ekonomik hareketi de doğrudan etkileyecek

    KİRA BEDELİ AYNI MI OLACAK?

    Orada artışlar olacak. Sözleşme imzalanacak, bakımını vs TOKİ üstlenecek. Kira artışı yine memur maaşlarında yapılacak artışla belirlenecek. Her türlü detayı paylaşacağız. İstanbul'da çalışan memur ve emeklilere göre kontenjan belirlenecek. 1 milyon 700 bin konutu yapmış bir iradenin vatandaşlarına sunduğu bir proje bu. Doğrudan 1.5 trilyon maliyeti var. 300 sektörü etkileyecek bir proje. Ekonomik hareketi de doğrudan etkileyecek

25 Ekim 2025