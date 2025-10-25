Bakan Kurum, Sosyal Konut Projesinin Detaylarını Ve Tarihini Belirtti

ÖZEL BİR BAŞVURU SİTESİ OLACAK 7 bölgede projemizi yapıyoruz. İstanbul'da 100 bin konut yapıyoruz. Yerleri konusunda çalışıyoruz. Bu konutların hepsi bizim deprem dönüşümü için attığımız önemli bir adım olacak. Konya'da 13 bin, Ankara'da 30 bin konut yapıyoruz. İzmir'de 21 bin 520, Antalya'da 13 bin konut yapacağız. Hatay'da deprem konutlarına ek olarak 12 bin konut yapacağız. Biz proje bölgelerinde mahalle konakları da yapacağız. Sosyal donatılar da olacak. İçinde taziye evi olacak vatandaşlarımızın iyi gününde kötü gününde kullanabilecekleri. 500 aile sağlığı merkezi yapacağız. 500 gündüz bakımevi yapacağız. Spor salonumuz var. Lüks sitede olması gereken ne varsa olacak. Misafirhanelerimiz olacak. 500 konutta bir tane de bunlardan olacak. Apartmanda herkesin ne sorunu var ne sıkıntısı var bilirdi. Biz o ilişkiler yaşasın istiyoruz ve bu bakış acısıyla da zemin artı dört katı geçmeyeceğiz. Türkiye'nin yine en iyi mimarlarıyla artık bunu yaparken de yani deprem bölgesinden şu iki yılda yaptığımız tecrübeyi bu projeye yansıtıyoruz. Eksiklerimiz varsa o eksiklerimizi gideriyoruz. Yani burada en önemlisi sağlamlık, depreme dayanıklılık ve onunla birlikte de gerçekten insanımızın huzur içerisinde yaşayacağı projeler. Burada verimli bir şekilde bu projeleri yapmaya gayret gösterdik. Yine baktığınızda 2 + 1 65 ve 80 metre² daireler bunlar.