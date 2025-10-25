500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor
Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Hafta sonu yağışlı hava hakim olacak
Bakan Kurum açıkladı: İşte "Ev Sahibi Türkiye' projesinin detayları
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Akran zorbalığı kamerada! Savcılık soruşturma başlattı
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu: 19 tutuklama
'Casusluk' soruşturması kapsamında TELE1 televizyona kayyum atandı
Dünyada ilk olacak: 112 Acil Sistemi tamamen elektronik oluyor
Ebubekir Şahin Türk Telekom'a CEO oldu
Bakan Tekin: İmam Hatiplerin dünyada marka haline gelmesi gerekiyor
İstanbul'da 'fahiş kira' sorununa ilk neşter: 15 bin kiralık konut geliyor!
Türkiye'de beyin göçü haritası çıkarıldı: En çok hangi bölümler göç verdi?
'Casusluk' soruşturmasında yeni detaylar: Seçmen bilgileri sızdırıldı!
Dışişleri'nde yeni büyükelçilik atamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Konut Projesi' Ayrıntıları
ÖTV Düzenlemesi Sonrasında Fiyatı Düşecek Telefonlar Belli Oldu

cep telefonlarında ÖTV düzenlemesine gidildi.

  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, cep telefonlarında ÖTV düzenlemesine gidildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, cep telefonlarında ÖTV düzenlemesine gidildi.

  ÖTV matrahı 4 bin 500 lira ve altı olan cihazlar için yüzde 25, matrahı 4 bin 500-9 bin lira olan cihazlar için yüzde 40, diğerleri için ise yüzde 50 vergi uygulanacak.

    ÖTV matrahı 4 bin 500 lira ve altı olan cihazlar için yüzde 25, matrahı 4 bin 500-9 bin lira olan cihazlar için yüzde 40, diğerleri için ise yüzde 50 vergi uygulanacak.

  TELEFON FİYATLARINDA 1.000 LİRALIK İNDİRİM OLACAK

Kararla birlikte giriş ve orta seviye bazı telefonlarda ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 40'a düştü.

Bu gruptaki telefonların fiyatlarında 1.000 liralık düşüş olacağı anlamına geliyor.

    TELEFON FİYATLARINDA 1.000 LİRALIK İNDİRİM OLACAK

    Kararla birlikte giriş ve orta seviye bazı telefonlarda ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 40'a düştü.

    Bu gruptaki telefonların fiyatlarında 1.000 liralık düşüş olacağı anlamına geliyor.

  İŞTE FİYATI DÜŞECEK TELEFONLAR

Peki hangi telefonların fiyatlarında düşüş olacak?

    İŞTE FİYATI DÜŞECEK TELEFONLAR

    Peki hangi telefonların fiyatlarında düşüş olacak?

  Hiking A45

Reeder S19 Max Pro S,

General Mobile Era 30

Omix X5 128 GB,

    Hiking A45

    Reeder S19 Max Pro S,

    General Mobile Era 30

    Omix X5 128 GB,

  Casper VIA M40 Realme C61

Nubia Music

Tecno Spark GO2

    Casper VIA M40 Realme C61

    Nubia Music

    Tecno Spark GO2

  Vivo Y04

Infinix Hot 30i,

Poco M7 Pro

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

    Vivo Y04

    Infinix Hot 30i,

    Poco M7 Pro

    Xiaomi Redmi Note 13 Pro

  Xiaomi Redmi Note 12 Pro,

    Xiaomi Redmi Note 12 Pro,

  Oppo A5 Pro,

Samsung Galaxy A25

    Oppo A5 Pro,

    Samsung Galaxy A25

  Samsung Galaxy A17

Kaynak: Ekonomim.com

    Samsung Galaxy A17

    Kaynak: Ekonomim.com

25 Ekim 2025