Tamamen Yanlışlıkla İcat Edildi! Bir Kültür Bu Yüzden Değişti
Bir aşçı, müşterinin ?patatesler çok kalın? demesine sinirlenip ultra ince ve çıtır dilimler kızarttı. Böylece dünyanın en popüler atıştırmalığı doğdu.
MİKRODALGA FIRIN
Bir mühendis, cebindeki çikolatanın radar denemesi sırasında eridiğini fark etti. ?Bu enerjiyle yemek ısıtılır mı acaba?? dedi ve mikrodalga fırın icat edildi.
POST-İT NOT KAĞITLARI
Bir kimyager çok güçlü bir yapıştırıcı yapmak istedi, ama tam tersi oldu: neredeyse hiç yapışmayan bir madde. Başka biri o zayıf yapıştırıcıyı not kağıtlarına sürdü ve ofis dünyası bir daha eskisi gibi olmadı.
DONDURMA KÜLAHI
1904'te bir dondurmacının tabağı bitince yanındaki waffle satıcısı istersen şunu kullan dedi. İlk külah, tamamen spontane bir çözümden doğdu.
X- IŞINLARI
Bir fizikçi, tüp deneyi sırasında elinin kemiklerinin gölgesini fark etti. Bu da ne böyle? dedi ve tıp dünyası aydınlandı. Kaza, insan vücudunun içini görünür kıldı.
MISIR GEVREĞİ
İki kardeş, diyet yemek denemesi yaparken haşladıkları buğdayı fazla beklettiler.
OYUN HAMURU
Aslında duvar temizleyici olarak üretilmişti. Ama çocuklar oynamayı daha çok sevdi. Temizlik değil, yaratıcılık kazandı.