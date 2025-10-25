Tamamen Yanlışlıkla İcat Edildi! Bir Kültür Bu Yüzden Değişti

POST-İT NOT KAĞITLARI

Bir kimyager çok güçlü bir yapıştırıcı yapmak istedi, ama tam tersi oldu: neredeyse hiç yapışmayan bir madde. Başka biri o zayıf yapıştırıcıyı not kağıtlarına sürdü ve ofis dünyası bir daha eskisi gibi olmadı.