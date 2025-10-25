Kimse bu etkilerini bilmiyor: Ihlamur çayının 7 faydası

Kış aylarının vazgeçilmezlerinden ıhlamurun binbir faydası bulunuyor... Ihlamur, genelde hem sıcak içeceklerde hem de çeşitli bitki karışımlarında kullanılıyor. Yüzyıllardır geleneksel olarak tüketilen bu bitki, günümüzde de sağlığı destekleyici birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Sadece soğuk algınlığında değil, stres, uyku sorunları, sindirim ve cilt sağlığı gibi farklı alanlarda da vücuda katkı sağlıyor. Düzenli olarak tüketildiğinde günlük yorgunluğu hafifletmeye yardımcı olabiliyor.