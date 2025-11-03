Sıla Türkoğlu Başrolü Olduğu Diziden Neden Ayrıldı

Kızılcık Şerbeti için adım adım sona yaklaşılıyor. Dizinin başrolü Sıla Türkoğlu'nun, kendi isteğiyle hikayeye veda etmesi, Kızılcık Şerbeti hayranlarını şaşırtmıştı. Yapımcı Faruk Turgut'un yaptığı açıklama sonrası, Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden niçin ayrılmak istediği merak konusu olmaya başladı. O soru, cevabını buldu.