Şimşek: Yıllık enflasyon ekimde sınırlı da olsa geriledi
Yeni yılda bedelli askerlik ücreti 330 bin TL'yi geçecek
Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Adli tıpta yapay zeka dönemi! 2026'da başlıyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!

Sıla Türkoğlu Başrolü Olduğu Diziden Neden Ayrıldı

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılma nedeni ortaya çıktı!

  1. Kızılcık Şerbeti için adım adım sona yaklaşılıyor. Dizinin başrolü Sıla Türkoğlu'nun, kendi isteğiyle hikayeye veda etmesi, Kızılcık Şerbeti hayranlarını şaşırtmıştı. Yapımcı Faruk Turgut'un yaptığı açıklama sonrası, Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden niçin ayrılmak istediği merak konusu olmaya başladı. O soru, cevabını buldu.

  2. SILA TÜRKOĞLU KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN NEDEN AYRILDI?<p> Kızılcık Şerbeti bu sezon; Doğa-Firaz karakterleri üzerinden bir ihanet sahnesi izletmek istedi. Ancak yazılan bu ihanet hikayesi, seyirciyi ayağa kaldırdı. Kızılcık Şerbeti'nin yayından kaldırılması için kampanya dahi başlatıldı. Tepkiler üzerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den, açıklama geldi. Açıklamada; Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi.

  3. Tepkiler sonrası dizide apar topar hikaye değişikliğine gidildi. Bu süreçte; başrol Sıla Türkoğlu'nun bir paylaşımıysa çok konuşuldu. Türkoğlu tepkilerin odağına yerleşen söz konusu bölümün yayınlandığı akşam sosyal medyada, "Şu an benim başım eğilmedi, benim başım tamamen koptu resmen..." yazılı görseli, üzgün surat emojisiyle "Genel modumuz budur artık" cümlesiyle paylaştı.

  4. Yapımcı Faruk Turgut, Türkoğlu'nun sezon başından bu yana diziden ayrılmak istediğini belirtmişti. Bu durum; Sıla Türkoğlu'nun yeni sezon senaryosundan rahatsızlık duyduğu için, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmak istedi yorumlarına neden oldu.

3 Kasım 2025