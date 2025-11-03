Sıla Türkoğlu Başrolü Olduğu Diziden Neden Ayrıldı
Kızılcık Şerbeti'nden ayrılma nedeni ortaya çıktı!
Kızılcık Şerbeti için adım adım sona yaklaşılıyor. Dizinin başrolü Sıla Türkoğlu'nun, kendi isteğiyle hikayeye veda etmesi, Kızılcık Şerbeti hayranlarını şaşırtmıştı. Yapımcı Faruk Turgut'un yaptığı açıklama sonrası, Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden niçin ayrılmak istediği merak konusu olmaya başladı. O soru, cevabını buldu.
SILA TÜRKOĞLU KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN NEDEN AYRILDI?
Kızılcık Şerbeti bu sezon; Doğa-Firaz karakterleri üzerinden bir ihanet sahnesi izletmek istedi. Ancak yazılan bu ihanet hikayesi, seyirciyi ayağa kaldırdı. Kızılcık Şerbeti'nin yayından kaldırılması için kampanya dahi başlatıldı. Tepkiler üzerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den, açıklama geldi. Açıklamada; Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi.
Tepkiler sonrası dizide apar topar hikaye değişikliğine gidildi. Bu süreçte; başrol Sıla Türkoğlu'nun bir paylaşımıysa çok konuşuldu. Türkoğlu tepkilerin odağına yerleşen söz konusu bölümün yayınlandığı akşam sosyal medyada, "Şu an benim başım eğilmedi, benim başım tamamen koptu resmen..." yazılı görseli, üzgün surat emojisiyle "Genel modumuz budur artık" cümlesiyle paylaştı.
Yapımcı Faruk Turgut, Türkoğlu'nun sezon başından bu yana diziden ayrılmak istediğini belirtmişti. Bu durum; Sıla Türkoğlu'nun yeni sezon senaryosundan rahatsızlık duyduğu için, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmak istedi yorumlarına neden oldu.