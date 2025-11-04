Ölülerin Arasında Yaşam: Mezar Taşları Oturak Oldu

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde savaş nedeniyle yerinden edilen aileler, ölülerin arasında yaşıyor.

Evleri yıkılan ve çatışmaların tahrip etmediği güvenli bir yer bulamayan bazı Filistinliler, mezarlıklarda barınmaya başladı. Bu aileler için mezar taşları oturma yeri, mezarlar ise tek sığınak hâline geldi.

Associated Press (AP) ajansının haberine göre, kentin tozlu bir kenar mahallesindeki mezarlıkta yaklaşık 30 aile barınıyor.

Beş aydır çocuklarıyla birlikte burada yaşayan Maysa Brikah da onlardan biri. Brikah'ın evi yıkılırken, yaşadığı mahalle ise İsrail ordusunun kontrolüne geçti.

Brikah, "Güneş batınca çocuklar korkuyor. Geceleri köpeklerden ve ölülerden korktukları için dışarı çıkamıyorlar" diye konuştu.