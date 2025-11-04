Ünlü İsimden Dikkat Çeken Açıklama!

BÖLÜM BAŞI ALDIKLARI ÜCRET GÜNDME OLMUŞTU

Ekranların en çok konuşulan isimlerinden Kenan İmirzalıoğlu bölüm başı 4,5 milyon TL, Demet Özdemir 2 milyon TL, Hande Erçel ise 1 milyon 750 bin TL kazandıkları ortaya çıktı