Ünlü İsimden Dikkat Çeken Açıklama!

CİMER'e başvuruldu, MEB inceledi: İstanbul'daki okullar deprem açısından güvenli!
CİMER'e başvuruldu, MEB inceledi: İstanbul'daki okullar deprem açısından güvenli!
BDDK verileri açıklandı: İşte en fazla ve en az mevduata sahip iller!
BDDK verileri açıklandı: İşte en fazla ve en az mevduata sahip iller!
Jandarma Kıyafet Yönetmeliği değişti: Dövme yasağı kapsamı genişledi
Jandarma Kıyafet Yönetmeliği değişti: Dövme yasağı kapsamı genişledi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Türkiye'de en genç ve en yaşlı otomobiller hangi illerde?
Türkiye'de en genç ve en yaşlı otomobiller hangi illerde?
Özel sektörde maaşlara ne kadar zam yapılacak?
Özel sektörde maaşlara ne kadar zam yapılacak?
TCMB: Sebze, beyaz et ve süt ürünlerindeki artış enflasyonu besledi
TCMB: Sebze, beyaz et ve süt ürünlerindeki artış enflasyonu besledi
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Yönetmelik değişti: Motosiklet ve ATV sürücülerine yeni zorunluluk!
Yönetmelik değişti: Motosiklet ve ATV sürücülerine yeni zorunluluk!
MSB'den 'Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar' başlıklı haberlere açıklama
MSB'den 'Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar' başlıklı haberlere açıklama
Bakan Kurum'dan 'Asrın İnşası' açıklaması: Konutların yüzde 70'ini bitirdik
Bakan Kurum'dan 'Asrın İnşası' açıklaması: Konutların yüzde 70'ini bitirdik
MEB'den öğretmenlere büyük fırsat: Hikayeleri 1 milyonun üzerinde basılacak
MEB'den öğretmenlere büyük fırsat: Hikayeleri 1 milyonun üzerinde basılacak
Dava açmak lüks oldu: Avukata sözlü danışmak 4 Bin TL'ye çıktı
Dava açmak lüks oldu: Avukata sözlü danışmak 4 Bin TL'ye çıktı
Tüm organlarını bağışlayan Bakan Memişoğlu: Her gün 3-4 kişi hayatını kaybediyor!
Tüm organlarını bağışlayan Bakan Memişoğlu: Her gün 3-4 kişi hayatını kaybediyor!
Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda düşüş neden yavaşladı?
Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda düşüş neden yavaşladı?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonuna kadar hava sıcak olacak!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonuna kadar hava sıcak olacak!
Otomotiv pazarı tarihi zirvede: İlk 10 ayda satışlar 1 milyonu aştı
Otomotiv pazarı tarihi zirvede: İlk 10 ayda satışlar 1 milyonu aştı
Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav ve başvuru tarihleri açıklandı
Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav ve başvuru tarihleri açıklandı
Okulda dehşet anları: Bir grup maganda okul basıp, öğrenci darp etti!
Okulda dehşet anları: Bir grup maganda okul basıp, öğrenci darp etti!
463 Bin Liraya Sıfır Togg: Kredi Kampanyası Duyuruldu
463 Bin Liraya Sıfır Togg: Kredi Kampanyası Duyuruldu
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Bayraktar: İdealimizin en somut örneğidir Gabar
Bakan Bayraktar: İdealimizin en somut örneğidir Gabar
Vatandaşın varlıkları borçtan hızlı büyüdü
Vatandaşın varlıkları borçtan hızlı büyüdü
Devlet Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olur
Devlet Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olur
Aile Bütünlüğünü Bozan Resen Atamalar Yargıdan Dönüyor
Aile Bütünlüğünü Bozan Resen Atamalar Yargıdan Dönüyor
YÖK, Bakan Fidan'la ilgili diploma iddialarına son noktayı koydu
YÖK, Bakan Fidan'la ilgili diploma iddialarına son noktayı koydu
Ticaret Bakanlığı kasım ayı indirimlerini yakın takibe aldı
Ticaret Bakanlığı kasım ayı indirimlerini yakın takibe aldı
CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası 13 Ocak'a ertelendi
CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası 13 Ocak'a ertelendi
TÜBİTAK ve ASELSAN'a Sızan FETÖ'cülere Operasyon
TÜBİTAK ve ASELSAN'a Sızan FETÖ'cülere Operasyon
Otomobil Ambulansa Çarptı! 3'ü Sağlık Çalışanı, 5 Yaralı
Otomobil Ambulansa Çarptı! 3'ü Sağlık Çalışanı, 5 Yaralı

Ünlü İsimden Dikkat Çeken Açıklama!

Usta oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca son dönemde ünlü oyuncuların bölüm başı aldığı yüksek ücretler ile ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu.

  1. Oynadığı dizilerle adından oldukça söz ettiren ve son dönemde sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla öne çıkan usta oyuncu Oktay Kaynarca katıldığı bir mekan çaılışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.&nbsp;

    Oynadığı dizilerle adından oldukça söz ettiren ve son dönemde sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla öne çıkan usta oyuncu Oktay Kaynarca katıldığı bir mekan çaılışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

  2. Milyoner yarışmasının&nbsp;güzel gittiğini söyleyen Kaynarca, "Bu işi severek yapıyorum, yaptığımız işin karşılığını da izlenme olarak alıyoruz" dedi.

    Milyoner yarışmasının güzel gittiğini söyleyen Kaynarca, "Bu işi severek yapıyorum, yaptığımız işin karşılığını da izlenme olarak alıyoruz" dedi.

  3. Fit formuyla ilgili de <strong>"Bunu sormasaydınız gidecektim"</strong> diyerek espri de bulundu.&nbsp;

    Fit formuyla ilgili de "Bunu sormasaydınız gidecektim" diyerek espri de bulundu. 

  4. <p>OYUNCULARIN ÜCRETLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI&nbsp;</p> <p>Oyuncuların aldığı ücretlerle ilgili tartışmalara de değinen Kaynarca, şunları söyledi:</p>

    OYUNCULARIN ÜCRETLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI 

    Oyuncuların aldığı ücretlerle ilgili tartışmalara de değinen Kaynarca, şunları söyledi:

  5. <p>SON NOKTAYI BÖYLE KOYDU</p> <p>"Herkesin bir karşılığı var, bu konu kimseyi ilgilendiren bir konu değil.</p>

    SON NOKTAYI BÖYLE KOYDU

    "Herkesin bir karşılığı var, bu konu kimseyi ilgilendiren bir konu değil.

  6. <p>BÖLÜM BAŞI ALDIKLARI ÜCRET GÜNDME OLMUŞTU</p> <p>Ekranların en çok konuşulan isimlerinden Kenan İmirzalıoğlu bölüm başı 4,5 milyon TL, Demet Özdemir 2 milyon TL, Hande Erçel ise 1 milyon 750 bin TL kazandıkları ortaya çıktı</p>

    BÖLÜM BAŞI ALDIKLARI ÜCRET GÜNDME OLMUŞTU

    Ekranların en çok konuşulan isimlerinden Kenan İmirzalıoğlu bölüm başı 4,5 milyon TL, Demet Özdemir 2 milyon TL, Hande Erçel ise 1 milyon 750 bin TL kazandıkları ortaya çıktı

4 Kasım 2025