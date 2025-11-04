Ünlü İsimden Dikkat Çeken Açıklama!
Usta oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca son dönemde ünlü oyuncuların bölüm başı aldığı yüksek ücretler ile ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu.
Oynadığı dizilerle adından oldukça söz ettiren ve son dönemde sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla öne çıkan usta oyuncu Oktay Kaynarca katıldığı bir mekan çaılışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Milyoner yarışmasının güzel gittiğini söyleyen Kaynarca, "Bu işi severek yapıyorum, yaptığımız işin karşılığını da izlenme olarak alıyoruz" dedi.
Fit formuyla ilgili de "Bunu sormasaydınız gidecektim" diyerek espri de bulundu.
OYUNCULARIN ÜCRETLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
Oyuncuların aldığı ücretlerle ilgili tartışmalara de değinen Kaynarca, şunları söyledi:
SON NOKTAYI BÖYLE KOYDU
"Herkesin bir karşılığı var, bu konu kimseyi ilgilendiren bir konu değil.
BÖLÜM BAŞI ALDIKLARI ÜCRET GÜNDME OLMUŞTU
Ekranların en çok konuşulan isimlerinden Kenan İmirzalıoğlu bölüm başı 4,5 milyon TL, Demet Özdemir 2 milyon TL, Hande Erçel ise 1 milyon 750 bin TL kazandıkları ortaya çıktı