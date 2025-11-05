Naci Görür'den Sındırgı Uyarısı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, dün meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından gece saatlerinde de sarsılmaya devam etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, bölgede paniğe neden olan sarsıntının ardından dün saat 23.23'te bu kez 4.3 büyüklüğünde bir artçı deprem daha yaşandı. Bu sarsıntının derinliği 4,91 kilometre olarak belirlendi.