Kadroda Ayrılıklar Yaşanacak Ama Öyle Bir İsim Geliyor Ki...

Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Başsavcılık'tan 'Hakem Zorbay Küçük' soruşturması hakkında uyarı
Başsavcılık'tan 'Hakem Zorbay Küçük' soruşturması hakkında uyarı
2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
Ak Parti'nin önerisi kabul edildi, TBMM'nin gündemi değişti
Ak Parti'nin önerisi kabul edildi, TBMM'nin gündemi değişti
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu'nun 17. toplantısı ertelendi
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu'nun 17. toplantısı ertelendi
Depremlerle sarsılan Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi
Depremlerle sarsılan Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Yeni Trafik Yasası Teklifi hazırlanıyor
Bakan Yerlikaya açıkladı: Yeni Trafik Yasası Teklifi hazırlanıyor
Kamu-Sen'den memurlara sosyal konutta öncelik verilsin talebi!
Kamu-Sen'den memurlara sosyal konutta öncelik verilsin talebi!
MEB'den tüm okullara talimat: 10 Kasım ve 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacak
MEB'den tüm okullara talimat: 10 Kasım ve 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacak
Bakan Tunç hukuk fakülteleri için hedefi açıkladı: İlk 100 bine girenler yerleşebilmeli!
Bakan Tunç hukuk fakülteleri için hedefi açıkladı: İlk 100 bine girenler yerleşebilmeli!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Asgari Ücret Komisyonu için 'tiyatro' benzetmesi
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Asgari Ücret Komisyonu için 'tiyatro' benzetmesi
Home-Office'ler için emsal karar: Eve kesilen 'İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi' iptal edildi
Home-Office'ler için emsal karar: Eve kesilen 'İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi' iptal edildi
DMM'den 'SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor' iddiasına yalanlama
DMM'den 'SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor' iddiasına yalanlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması
Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması: AİHM'in kararı kesinleşti
Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması: AİHM'in kararı kesinleşti
Bakanlık, 51 ilde 512 taşınmazı satışa çıkardı
Bakanlık, 51 ilde 512 taşınmazı satışa çıkardı
Bakanlık satışını yasakladı: Çocuk kıyafeti raflardan toplatılıyor
Bakanlık satışını yasakladı: Çocuk kıyafeti raflardan toplatılıyor
Osman Kaya: Geçici Görevlendirmeler Tedbir Değil, Hak İhlalidir!
Osman Kaya: Geçici Görevlendirmeler Tedbir Değil, Hak İhlalidir!
Hatay'da otomobil ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Hatay'da otomobil ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Bakan Şimşek: Manipülasyonla mücadelenin dozunu artıracağız
Bakan Şimşek: Manipülasyonla mücadelenin dozunu artıracağız
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 gözaltı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 gözaltı
Sırada 350 bininci konut teslimatı var
Sırada 350 bininci konut teslimatı var
Ara tatilin sessiz tehlikesi: Sosyal medya yorgunluğu
Ara tatilin sessiz tehlikesi: Sosyal medya yorgunluğu
Naci Görür'den Sındırgı uyarısı: Dikkatli olunmalı
Naci Görür'den Sındırgı uyarısı: Dikkatli olunmalı
SGK'nın otomatik radarı geliyor, cezalar katlanacak!
SGK'nın otomatik radarı geliyor, cezalar katlanacak!
Bitcoin'de çok büyük düşüş!
Bitcoin'de çok büyük düşüş!
CİMER'e başvuruldu, MEB inceledi: İstanbul'daki okullar deprem açısından güvenli!
CİMER'e başvuruldu, MEB inceledi: İstanbul'daki okullar deprem açısından güvenli!
BDDK verileri açıklandı: İşte en fazla ve en az mevduata sahip iller!
BDDK verileri açıklandı: İşte en fazla ve en az mevduata sahip iller!

Kadroda Ayrılıklar Yaşanacak Ama Öyle Bir İsim Geliyor Ki...

Kızılcık Şerbeti dizisinde deprem etkisi!

  1. Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, izleyicileri üzecek bir yaprak dökümüyle gündeme oturdu. Fenomen yapımda tam 4 isim birden veda edecekken, kadroya sürpriz bir yıldızın dahil olması heyecanı doruğa çıkardı. Sıla Türkoğlu'nun da aralarında bulunduğu ayrılıklar, dizinin geleceğini nasıl etkileyecek? İşte detaylar...

    Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, izleyicileri üzecek bir yaprak dökümüyle gündeme oturdu. Fenomen yapımda tam 4 isim birden veda edecekken, kadroya sürpriz bir yıldızın dahil olması heyecanı doruğa çıkardı. Sıla Türkoğlu'nun da aralarında bulunduğu ayrılıklar, dizinin geleceğini nasıl etkileyecek? İşte detaylar...

  2. Kızılcık Şerbeti'nin sadık hayranları için zor günler başlıyor. Dizinin vazgeçilmez yüzlerinden Sıla Türkoğlu, canlandırdığı Doğa karakteriyle sete veda ediyor.

    Kızılcık Şerbeti'nin sadık hayranları için zor günler başlıyor. Dizinin vazgeçilmez yüzlerinden Sıla Türkoğlu, canlandırdığı Doğa karakteriyle sete veda ediyor.

  3. Ünal ailesinin önemli bir parçası olan Mustafa Ünal rolündeki Emrah Altıntoprak da ayrılık listesinde yer alıyor. Bunun yanı sıra, Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem ve genç yetenek Batuhan Bozkurt Yüzügüleç'in canlandırdığı Firaz da hikayeden çıkacak.

    Ünal ailesinin önemli bir parçası olan Mustafa Ünal rolündeki Emrah Altıntoprak da ayrılık listesinde yer alıyor. Bunun yanı sıra, Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem ve genç yetenek Batuhan Bozkurt Yüzügüleç'in canlandırdığı Firaz da hikayeden çıkacak.

  4. Bu ayrılıklar, senaryo gereği mi yoksa başka nedenlerden mi kaynaklanıyor? Yapım ekibi henüz resmi bir açıklama yapmasa da, sosyal medyada hayranlar Kızılcık Şerbeti ayrılık etiketiyle duygusal paylaşımlar yapıyor. Dizinin yönetmeni Özgür Sevimli ve senaristler Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kalemiyle şekillenen hikâye, bu vedalarla yeni bir döneme mi girecek?

    Bu ayrılıklar, senaryo gereği mi yoksa başka nedenlerden mi kaynaklanıyor? Yapım ekibi henüz resmi bir açıklama yapmasa da, sosyal medyada hayranlar Kızılcık Şerbeti ayrılık etiketiyle duygusal paylaşımlar yapıyor. Dizinin yönetmeni Özgür Sevimli ve senaristler Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kalemiyle şekillenen hikâye, bu vedalarla yeni bir döneme mi girecek?

  5. ÖZGE BORAK GELİYOR <br> Kötü haberlere rağmen, Kızılcık Şerbeti sevenleri sevindirecek bir gelişme yaşanıyor. Tüm bu ayrılıkların yanı sıra Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir ismin katılacağı öğrenildi. Oya Doğan'ın haberine göre; Özge Borak fenomen dizinin kadrosuna girdi.

    ÖZGE BORAK GELİYOR
    Kötü haberlere rağmen, Kızılcık Şerbeti sevenleri sevindirecek bir gelişme yaşanıyor. Tüm bu ayrılıkların yanı sıra Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir ismin katılacağı öğrenildi. Oya Doğan'ın haberine göre; Özge Borak fenomen dizinin kadrosuna girdi.

  6. Borak'ın Ünal ailesine yeni karakter olarak katılacağı öğrenildi. Hangi rolü üstleneceği merak konusu olsa da, bu hamle dizinin reytinglerini daha da yükseltecek gibi görünüyor. Özge Borak'ın geçmişinde "Kavak Yelleri"nden "Ufak Tefek Cinayetler"e uzanan geniş bir yelpazede başarılı işler var.

    Borak'ın Ünal ailesine yeni karakter olarak katılacağı öğrenildi. Hangi rolü üstleneceği merak konusu olsa da, bu hamle dizinin reytinglerini daha da yükseltecek gibi görünüyor. Özge Borak'ın geçmişinde "Kavak Yelleri"nden "Ufak Tefek Cinayetler"e uzanan geniş bir yelpazede başarılı işler var.

5 Kasım 2025