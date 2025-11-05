Kadroda Ayrılıklar Yaşanacak Ama Öyle Bir İsim Geliyor Ki...
Kızılcık Şerbeti dizisinde deprem etkisi!
-
Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, izleyicileri üzecek bir yaprak dökümüyle gündeme oturdu. Fenomen yapımda tam 4 isim birden veda edecekken, kadroya sürpriz bir yıldızın dahil olması heyecanı doruğa çıkardı. Sıla Türkoğlu'nun da aralarında bulunduğu ayrılıklar, dizinin geleceğini nasıl etkileyecek? İşte detaylar...
-
Kızılcık Şerbeti'nin sadık hayranları için zor günler başlıyor. Dizinin vazgeçilmez yüzlerinden Sıla Türkoğlu, canlandırdığı Doğa karakteriyle sete veda ediyor.
-
Ünal ailesinin önemli bir parçası olan Mustafa Ünal rolündeki Emrah Altıntoprak da ayrılık listesinde yer alıyor. Bunun yanı sıra, Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem ve genç yetenek Batuhan Bozkurt Yüzügüleç'in canlandırdığı Firaz da hikayeden çıkacak.
-
Bu ayrılıklar, senaryo gereği mi yoksa başka nedenlerden mi kaynaklanıyor? Yapım ekibi henüz resmi bir açıklama yapmasa da, sosyal medyada hayranlar Kızılcık Şerbeti ayrılık etiketiyle duygusal paylaşımlar yapıyor. Dizinin yönetmeni Özgür Sevimli ve senaristler Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kalemiyle şekillenen hikâye, bu vedalarla yeni bir döneme mi girecek?
-
ÖZGE BORAK GELİYOR
Kötü haberlere rağmen, Kızılcık Şerbeti sevenleri sevindirecek bir gelişme yaşanıyor. Tüm bu ayrılıkların yanı sıra Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir ismin katılacağı öğrenildi. Oya Doğan'ın haberine göre; Özge Borak fenomen dizinin kadrosuna girdi.
-
Borak'ın Ünal ailesine yeni karakter olarak katılacağı öğrenildi. Hangi rolü üstleneceği merak konusu olsa da, bu hamle dizinin reytinglerini daha da yükseltecek gibi görünüyor. Özge Borak'ın geçmişinde "Kavak Yelleri"nden "Ufak Tefek Cinayetler"e uzanan geniş bir yelpazede başarılı işler var.