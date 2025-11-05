Bu Kahvenin Fincanı 42 Bin Lira

Julith kahve dükkanı, fincanı 42 bin lira olan kahveyi Panama'daki açık artırmadan satın aldı. Sağsöz, 20 kilogramına 600 bin dolar (25 milyon 250 bin lira) ödedi.

Bunun şimdiye kadar bir kahveye ödenen en yüksek fiyat olduğu belirtilirken Julith, rekor fiyata aldığı kahveden Dubai'de 400 fincan satmayı hedefliyor.