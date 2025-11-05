Erbil Şarkıcı Demet Akalın Hakkında Öyle Bir Şey Söyledi Ki!
Aman Demet Akalın duymasın
Şarkıcı Demet Akalın geçtiğimiz günlerde, yakın arkadaşı Esra Balamir'le Sultan Baba Türbesi'ne ziyarete gitti. Akalın, bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.
O fotoğraf karesine, sanatçı Mehmet Ali Erbil'den olay bir yorum geldi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ve sivri diliyle bilinen Mehmet Ali Erbil, yayında olduğu bir sırada, Demet Akalın'ın Esra Balamir'le türbe ziyaretinde bulunduğunu öğrendi.
. Erbil'in o anlardaki tepkisi, "Tövbe Ya Rabb'im. Kim kabul eder onları" şeklinde oldu.
Demet Akalın'ın bu çıkışa karşılık, nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.
