Drift atan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza
Bakan Uraloğlu : 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak
Emekli 15 yılda 10 metrekare kaybetti
6 kişinin hayatını kaybettiği yangında: 3 gözaltı
Bakan Kurum: 500 bin konut projesi, sosyal devletin zirvesidir
Bakan Tunç: Yargı Bağımsızlığına Sarsılmaz Güvence!
İletişim Başkanı Duran'dan Kocaeli'deki yangına ilişkin açıklama
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular pazartesi başlıyor
SPK'dan piyasa manipülasyonlarına dev ceza!
Dev projelerle Türkiye'nin ulaşım ağı genişliyor
Kadın ve genç istihdamında dikkat çeken artış
Savcı ve eşini hedef gösteren sosyal medya kullanıcısı tutuklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan 'gizemli kutu' kararı
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Doktor Tavsiyesine Uymayanlar SGK Ödeneğini Kaybedebilir!
Kullanıcıların beklediği duyuru: Para iade süreci başladı
Kırsal nüfustaki azalma alarm veriyor
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Merkez Bankası 3 ödeme kuruluşunun lisansını iptal etti
AK Parti'de 5 il başkanlığına atama yapıldı
ÖSYM'den dijital dönüşüm: e-Sınav sistemi yaygınlaşıyor
18 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de: 7'si Özgür Özel'e ait
Türkiye'ye örnek lise: Okula herkes bisikletle geliyor!
Türkiye konutta zirvede: Avrupa'da birinci, OECD'de ikinci!
Netanyahu'nun aralarında bulunduğu 37 şüpheli için yakalama emri
Otomobil pazarında değişim: Satılan her 10 araçtan 4'ü elektrikli veya hibrit!
Bakan Şimşek'ten ekonomide yeni dönem mesajı
Kurtulmuş yanıtladı: Komisyon İmralı'yı ziyaret edecek mi?
Bakan Tekin: Okul kütüphanelerinde bağış ve sınav kitabı istemiyoruz
TCMB Başkanı: Dezenflasyonda durma yok, yavaşlama var
Osmanlı Sorusuna Verdiği Cevap Gündem Oldu!

Stüdyoda kahkaha tufanı

  1. Kim Milyoner Olmak İster yayınlandığı her bölümde gündem olmaya devam ediyor. Kübranur Erdoğlu adlı yarışmacının Osmanlı sorusuna verdiği cevap stüdyoyu kahkahaya boğdu. İşte o anlar..

  2. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de&nbsp;başarılı performanslar yer aldı.&nbsp;

  3. Yarışmanın bu bölümünde&nbsp;Londra'dan yarışmaya katılan genç yarışmacı Kübranur Erdoğlu, hem mesleki başarısı hem de enerjisiyle dikkat çekti.

  4. 27 yaşındaki Erdoğlu, soruları başarılı şekilde yanıtlayarak, 200.00 TL değerindeki soruya kadar ilerlemeyi başardı.&nbsp;

  5. 2020 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Londra'ya taşınarak yaşamını orada sürdüren&nbsp;genç yarışmacı 200 bin TL değerindeki 9'uncu soruda Osmanlı sorusuna verdiği cevapla yarışmaya damga vurdu.&nbsp;

  6. 9'uncu soruda karşısına çıkan soruda oldukça zorlanan Erdoğlu,&nbsp;doğru yanıtı bulmak için epey uğraştı.

  7. Yarışmacının 9'uncu soruda karşısına, <strong>"Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda kaptanıderya ve sadrazam olarak görev yapan Cezayirli Gazi Hasan Paşa hangi hayvanı yanında gezdirmiştir?"</strong> sorusu çıktı.

  8. <p><strong>A-) Kartal</strong></p> <p><strong>B-) Aslan</strong></p> <p><strong>C-) Şempanze</strong></p> <p><strong>D-) Piton</strong></p>

  9. Yarışmacı, sorunun cevabını bilmediğini belirterek yarışmadan çekilme kararı aldı.&nbsp;

  10. <p><span style="color:#B22222"><strong>CEVABI STÜDYOYU KAHKAYA BOĞDU</strong></span></p> <p>Eğer çekilmeseydi yarışmacı <strong>'D- Piton'</strong> cevabını vereceğini söyledi, ancak doğru cevap 'B-Aslan' cevabını gören yarışmacı şaşkınlık yaşadı. Yarışmacının cevabı stüdyoyu kahkaya boğdu.&nbsp;</p>

  11. Bu kararıyla yarışmacı, 100 bin TL ödülün sahibi oldu.

8 Kasım 2025