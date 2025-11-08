Drift atan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza
Altın Fiyatlarında Yeni Dalga! Uzman İsim Uyardı: 'Artık Zor'

  1. Altın, cuma günü doların değer kaybetmesiyle birlikte yükselişe geçti. ABD?de özel sektör istihdam raporlarının iş gücü piyasasında zayıflık gösterdiğini ortaya koyması, yatırımcıların yeni bir faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi. Bununla birlikte, ABD tarihinin en uzun hükümet kapanması da güvenli liman talebini artırdı.

  2. DOLAR GERİLEDİ, TAHVİL FAİZLERİ DÜŞTÜ<p> Asya seansının erken saatlerinde dolar, ABD iş gücü piyasasına ilişkin resmi verilerin eksikliği nedeniyle yatırımcıların özel sektör göstergelerine yönelmesiyle değer kaybetti. ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirileri ise perşembe günü gördüğü bir aylık zirveden geriledi.

  3. Analistler, yurt içinde TCMB?nin enflasyon raporunun yanı sıra hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Almanya dış ticaret dengesi ile ABD?de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti. <p> ABD?de federal hükümetin kapalı olması nedeniyle bugün resmi veri akışının olmayacağını vurgulayan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 750 doların destek, 4 bin 250 doların ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

  4. GÜVENLİ LİMAN TALEBİ ARTTI <p> Faiz getirisi olmayan altın, genellikle düşük faiz oranlarının geçerli olduğu dönemlerde ve ekonomik belirsizlik ortamlarında daha iyi performans gösteriyor. Ekim ayında rekor seviyeye ulaşan altın, sonrasında yaklaşık yüzde 8 değer kaybetmişti. Ancak son günlerde artan güvenli liman talebiyle yeniden yükseliş trendine girdi.

  5. ?ALTIN YENİ ZİRVEYE ÇIKMAKTA ZORLANACAK?<p> Altın fiyatlarındaki son gelişmeleri Hürriyet.com.tr?ye değerlendiren İnveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, ABD-Çin hattındaki gerginlik ve yaklaşan ABD seçimlerinin fiyatlar üzerinde belirleyici olacağına dikkat çekiyor. Altının 4150 dolar direncini aşmakta zorlanabileceği, 3700 dolar seviyesinin ise güçlü destek konumunda olduğu değerlendiriliyor. <p> Yazıcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Bu sene son 46 yılın en güçlü değer artışına imza atan altın, önceki 2 hafta değer kaybederken bu hafta yatay bir seyre sahne oldu.

    Altın fiyatlarındaki son gelişmeleri Hürriyet.com.tr?ye değerlendiren İnveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, ABD-Çin hattındaki gerginlik ve yaklaşan ABD seçimlerinin fiyatlar üzerinde belirleyici olacağına dikkat çekiyor. Altının 4150 dolar direncini aşmakta zorlanabileceği, 3700 dolar seviyesinin ise güçlü destek konumunda olduğu değerlendiriliyor.

  6. ALTIN HALEN TARİHİ ZİRVE SEVİYELERİNDE<p> Bu geri esneme ile fiyat makul bir düzeye geldi mi derseniz hayır altın halen son 75 yılın reel olarak en yüksek fiyat bölgesinde işlem görüyor.<p> Bu artışın besin kaynağı ABD-Çin hattı. Her ne kadar iki ülke ekonomik çatışmada bir ateşkese girmiş gözükse de kalıcı bir sulh beklenmiyor.

  7. ABD SEÇİMLERİ ALTIN İÇİN BELİRLEYİCİ OLACAK<p> Altın için iyimser olanları destekleyen bu gerçek bardağın dolu tarafı. Ancak önümüzdeki 12 ay adına önemli dezavantajları ABD?de Kasım 2026?da gerçekleştirilecek ara seçim.<p> Geçen hafta bazı bölgelerde gerçekleşen belediye başkanlığı ve valilik seçimlerinde Cumhuriyetçilerin kayda değer oy kaybı tescillendi. Tüketici güveninin son 75 yılın en düşük bölgesinde oluşu bu sonuçta belirleyici oldu

    Altın için iyimser olanları destekleyen bu gerçek bardağın dolu tarafı. Ancak önümüzdeki 12 ay adına önemli dezavantajları ABD?de Kasım 2026?da gerçekleştirilecek ara seçim.

  8. TRUMP?IN TUTUMU FİYATLARI ETKİLEYEBİLİR<p> Trump, bir yıl sonra sandıktan yenilgi ile çıkmamak için önümüzdeki süreçte tüketici güveninin yükselmesini sağlamaya çalışacaktır. Bunun için de ilk yılındaki agresif tutumdan kaçınacak ve Çin ile ilişkiler dahil görece yapıcı bir tonu tercih edecektir.<p> Senaryoyu bu varsayım üzerine dizayn edince ben altının dolar bazında yeni zirvelere yelken açması ihtimalinin düşük olduğunu, 4150 direncini aşmakta zorlanacağını ve güçlü 3700 dolar desteğini test etmesinin de mümkün olduğunu düşünüyorum.

    Trump, bir yıl sonra sandıktan yenilgi ile çıkmamak için önümüzdeki süreçte tüketici güveninin yükselmesini sağlamaya çalışacaktır. Bunun için de ilk yılındaki agresif tutumdan kaçınacak ve Çin ile ilişkiler dahil görece yapıcı bir tonu tercih edecektir.

8 Kasım 2025