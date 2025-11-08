Altın Fiyatlarında Yeni Dalga! Uzman İsim Uyardı: 'Artık Zor'

ALTIN HALEN TARİHİ ZİRVE SEVİYELERİNDE

Bu geri esneme ile fiyat makul bir düzeye geldi mi derseniz hayır altın halen son 75 yılın reel olarak en yüksek fiyat bölgesinde işlem görüyor.

Bu artışın besin kaynağı ABD-Çin hattı. Her ne kadar iki ülke ekonomik çatışmada bir ateşkese girmiş gözükse de kalıcı bir sulh beklenmiyor.