Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
Yolda her şeye hazırsın, masrafa değil - Kaskonu şimdi yaptır
MSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardı
İmamoğlu iddianamesinde suç örgütünün şeması çizildi
Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu
Erdoğan muhalefete yüklendi: Şehirleri insaflarına terk etmeyeceğiz
Furkan Bölükbaşı 'suikast ve fiili saldırı' soruşturmasında tutuklandı
Bahis Soruşturması 'şikeye' uzayabilir: Geçmiş maçlar iptal olabilir!
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon aralıkta toplanacak
Türkiye'de ilk defa uygulanan 'Çığ Önleme Projesi' o ilde hayata geçirildi
Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Taklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!
Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün rekor başvuru
Gabar petrolü ekonomiye nefes aldırıyor: Carı açığa yıllık 2 milyar dolar destek!
'Yenidoğan Çetesi' gibi olayların yaşanmaması için TBMM'den öneriler
Asgari ücret senaryoları yenilendi: Masada 3 zam seçeneği var
Sektörler işçi bulamıyor: İş dünyası çözümü ithal işçide buldu!
Altın Yeniden Yükselişe Geçti: İşte Fiyat Artışının Nedeni
Özel sağlıkta 'lisans' dönemi: Hastane izinleri açık artırma ile verilecek
Babacan: Bize ne tekliflerle geldikleri hala kayıtlarımızda var
Konkordato ilan eden ve sahipleri tutuklanan inşaat şirketine kayyum atandı
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
PFDK'ya sevk edilmişti: Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması
Bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
Hangi hakem ne kadar bahis oynadı? Milyonlarca liralık hareketlilik belirlendi
Bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil dört isim tutuklandı
İstanbul'da suya zam geliyor!
Bakan Tekin: Barış İçin Eğitimde İş Birliği
Ozan Elektronik Para AŞ soruşturması: 4 kişi tutuklandı
1 Milyon TL'ye Ramak Kalmıştı!

500 bin TL değerindeki edebiyat sorusu Milyoner'e damga vurdu

  Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümüyle ilgi odağı haline geldi. Yarışmaya katılan 19 yaşındaki Kerem Aktan, başarılı performansıyla 500 bin TL değerindeki soruya ulaşmayı başardı. Edebiyat sorusu karşısında adeta ter döken yarışmacının aldığı karar, gündem oldu.

  ATV ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekran başına topluyor.

  Birçok kategoride sorunun yer aldığı fenomen programda büyük ödüle ulaşmak isteyen yarışmacılar adeta kıyasıya mücadele ediyor. Bilginin ve şansın kazandırdığı program, son bölümüyle yine çok konuşuldu.

  Yarışmaya katılan görme engelli 19 yaşındaki Kerem Aktan, başarılı performansı ve sempatik tavırlarıyla sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.

  Yeditepe Üniversitesi Fizik Bölümü öğrencisi olan Kerem, yarışmaya heyecanlı bir başlangıç yaptı.

  İlk soruları rahatlıkla yanıtlamayı başarabilen yarışmacı, ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı.

  Hızlı bir şekilde ilerleyen yarışmacı 500 bin TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı.

  Türk edebiyatının önemli isimlerinin geçtiği 500 bin TL değerindeki soru ise şu şekildeydi:

"Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın birlikte öğrenim gördüğü Ankara Erkek Lisesindeki ilk yıllarında edebiyat öğretmenleri kim olmuştur?"

  A- Yahya Kemal Beyatlı", "B- Ahmed Haşim", "C- Necip Fazıl Kısakürek" ve "D- Ahmet Hamdi Tanpınar" seçenekleri arasında kararsız kalan yarışmacı, uzun bir süre düşündü.

  Joker hakkı kalmayan ve büyük bir kararsızlık yaşayan yarışmacı, çekilme kararı aldı.

  Genç yarışmacı, yanıt verseydi "D- Ahmet Hamdi Tanpınar" seçeneğinde karar kılmak istediğini söyledi.

  Doğru yanıtın "D" şıkkı "Ahmet Hamdi Tanpınar" olduğunu gören yarışmacı, üzüntü yaşasa da 300 bin TL ile yarışmaya veda etti.

  Genç isim, yarışmadan ayrılmayıp bu yanıtı verseydi 1 milyon TL değerindeki soruyu açtıracaktı.

11 Kasım 2025