1 Milyon TL'ye Ramak Kalmıştı!

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümüyle ilgi odağı haline geldi. Yarışmaya katılan 19 yaşındaki Kerem Aktan, başarılı performansıyla 500 bin TL değerindeki soruya ulaşmayı başardı. Edebiyat sorusu karşısında adeta ter döken yarışmacının aldığı karar, gündem oldu.