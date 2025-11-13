Mahkemeden Dev Servetine Şok Karar!
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında süren vesayet davasında yeni detaylar ortaya çıktı.
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında süren vesayet davasında yeni detaylar ortaya çıktı. Davanın sonuçlandığı yönündeki iddialar yalanlanırken, Tatlıses'in dev mal varlığı üzerindeki tedbir kararlarının hâlâ yürürlükte olduğu öğrenildi.
İbrahim Tatlıses ile arası açık olan Ahmet Tatlıses, yaşanan gerginliklerin ardından babasının akıl sağlığından şüphe ettiğini söyleyerek vesayet davası açmıştı.
Son günlerde davanın İbrahim Tatlıses lehine sonuçlandığı yönündeki iddialar üzerine Ahmet Tatlıses'in avukatı konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
'TARAFSIZ BİR VASİ ATANSIN'
Avukat, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, davanın henüz devam ettiğini belirterek;
İbrahim Tatlıses'in mal varlığını kötü yönettiğini, savurgan olduğunu, alkol ve kumar bağımlılığı bulunduğunu, genel güvenliği tehlikeye soktuğunu ve bu nedenle vesayet altına alınması gerektiğini, ancak vasi olarak kendisinin değil, tarafsız bir kişinin atanmasını istediğini ifade etti.
'MAL VARLIĞINA TEDBİR KONDU'
Avukatın kamuoyuyla paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verildi; Müvekkil Ahmet Tatlıses ile İbrahim Tatlıses arasında mevcut bulunan vesayet davasının, İbrahim Tatlıses lehine sonuçlandığına dair haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Dava süreci devam etmekte olup, bu süreçte İbrahim Tatlıses'in şahsına ve şirketlerine ait mal varlıklarına konulmuş tedbir kararları da yürürlüktedir. Yargılamanın bir sonraki duruşması 30 Ocak 2026 tarihindedir.
'İmparator' lakabıyla tanınan usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in mal varlığı yeniden gündem oldu. Otellerden restoran zincirlerine, televizyon kanallarından lüks araçlara kadar geniş bir portföye sahip olan Tatlıses'in serveti sosyal medyada tartışma konusu haline geldi.
Türk müziğinin efsane isimlerinden İbrahim Tatlıses, bu kez sanatından çok servetiyle gündemde. Türkiye'nin dört bir yanında yatırımları bulunan ünlü sanatçının; oteller, restoranlar, televizyon kanalları ve lüks araçlardan oluşan geniş bir mal varlığı olduğu konuşuluyor.
İddiaya göre; İstanbul, İzmir, Bodrum, Kuşadası ve Şanlıurfa'da otelleri, villaları, arsaları ve restoran zincirleri bulunuyor.
Ayrıca 48 daireli bir apartmana, bir giyim markasına ve D-Smart'ta yayın yapan televizyon kanalına sahip olduğu öne sürülüyor.
Tatlıses'in adını taşıyan Tempo TV ve diğer medya yatırımları da hala aktif durumda.
Bununla da bitmiyor; ünlü sanatçının bir tekne, iki sürat motoru, iki Mercedes, üç Jeep ve bir limuzinden oluşan lüks araç filosu olduğu belirtiliyor. Sosyal medyada ise paylaşılan bu listeye yorum yağdı.