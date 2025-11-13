Mahkemeden Dev Servetine Şok Karar!

TÜRK-İŞ'ten Bakanlığa çağrı: İSG İhmallerine hapis cezası getirilsin!
TÜRK-İŞ'ten Bakanlığa çağrı: İSG İhmallerine hapis cezası getirilsin!
MSB açıkladı: Son şehidin naaşına da ulaşıldı
MSB açıkladı: Son şehidin naaşına da ulaşıldı
Konut satışları ekimde yavaşladı: En çok konut satılan iller!
Konut satışları ekimde yavaşladı: En çok konut satılan iller!
MEB BİLSEM Öğrenci Tanılama Kılavuzunu yayımlandı
MEB BİLSEM Öğrenci Tanılama Kılavuzunu yayımlandı
Benzine hafta sonu zam geliyor!
Benzine hafta sonu zam geliyor!
Altın fiyatları yükseliş serisini 5. güne taşıdı
Altın fiyatları yükseliş serisini 5. güne taşıdı
Listesi güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Listesi güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Resmi Gazete'de yayımlandı: Vergi, SGK, harç borcunda faiz indirimi geldi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Vergi, SGK, harç borcunda faiz indirimi geldi
Memur zammı yüzde 20 sınırını geçiyor! İşte bu zamdan etkilenecek kalemler
Memur zammı yüzde 20 sınırını geçiyor! İşte bu zamdan etkilenecek kalemler
Kara kutu bulundu: 'İhmal ya da kusur var mı?' araştırılacak
Kara kutu bulundu: 'İhmal ya da kusur var mı?' araştırılacak
Uzmanı yanıtladı: Yapay Zeka, öğretmenin yerini alır mı?
Uzmanı yanıtladı: Yapay Zeka, öğretmenin yerini alır mı?
Jandarma ve SGK Yönetmeliğinde Değişiklik: Madalya yetkisi Bakana verildi
Jandarma ve SGK Yönetmeliğinde Değişiklik: Madalya yetkisi Bakana verildi
Kağıthane'de bir binada patlama yaşandı
Kağıthane'de bir binada patlama yaşandı
MHP'den memur ve emeklilere 'refah payı verilsin' talebi
MHP'den memur ve emeklilere 'refah payı verilsin' talebi
Cizre Adliyesi önünde silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Cizre Adliyesi önünde silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Şehidin annesine vasiyeti: 'Şehit olacağım, sen de vatan sağ olsun diyeceksin
Şehidin annesine vasiyeti: 'Şehit olacağım, sen de vatan sağ olsun diyeceksin
Diyarbakır'da 6 gündür kayıp polis, sazlık alanda ölü bulundu
Diyarbakır'da 6 gündür kayıp polis, sazlık alanda ölü bulundu
Bakan Fidan: Gazze, Filistin'in bir parçasıdır
Bakan Fidan: Gazze, Filistin'in bir parçasıdır
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Antalya'da Polis Memuru Dehşet Saçtı: Eşi ve İki Çocuğunu Öldürdü
Antalya'da Polis Memuru Dehşet Saçtı: Eşi ve İki Çocuğunu Öldürdü
Türkiye genelinde 3 gün sürecek yağışlar bekleniyor
Türkiye genelinde 3 gün sürecek yağışlar bekleniyor
Okulda Öğrencilerine Cinsel İstismarda Bulunan Öğretmene 204 Yıl Hapis İstemi
Okulda Öğrencilerine Cinsel İstismarda Bulunan Öğretmene 204 Yıl Hapis İstemi
At ve Eşek Eti Skandalı! Bakanlık sucuk markalarını ifşa etti
At ve Eşek Eti Skandalı! Bakanlık sucuk markalarını ifşa etti
Erdoğan'dan uçak kazasıyla ilgili son bilgiler
Erdoğan'dan uçak kazasıyla ilgili son bilgiler
Düşen askeri kargo uçağının kara kutusu bulundu
Düşen askeri kargo uçağının kara kutusu bulundu
Bakanlıktan yeni yönetmelik: 'Öncesi-sonrası' paylaşımlarına yeni şartlar!
Bakanlıktan yeni yönetmelik: 'Öncesi-sonrası' paylaşımlarına yeni şartlar!
TOKİ 27 ildeki 188 taşınmazını açık artırmayla satışa çıkarıyor
TOKİ 27 ildeki 188 taşınmazını açık artırmayla satışa çıkarıyor
VGM burs sonuçları yakın: İlk ödeme Ekim'den itibaren yapılacak
VGM burs sonuçları yakın: İlk ödeme Ekim'den itibaren yapılacak
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi geliyor
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi geliyor
Maaş zammında emeklileri üzecek kulis bilgisi
Maaş zammında emeklileri üzecek kulis bilgisi

Mahkemeden Dev Servetine Şok Karar!

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında süren vesayet davasında yeni detaylar ortaya çıktı.

  1. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında süren vesayet davasında yeni detaylar ortaya çıktı. Davanın sonuçlandığı yönündeki iddialar yalanlanırken, Tatlıses'in dev mal varlığı üzerindeki tedbir kararlarının hâlâ yürürlükte olduğu öğrenildi.

    Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında süren vesayet davasında yeni detaylar ortaya çıktı. Davanın sonuçlandığı yönündeki iddialar yalanlanırken, Tatlıses'in dev mal varlığı üzerindeki tedbir kararlarının hâlâ yürürlükte olduğu öğrenildi.

  2. İbrahim Tatlıses ile arası açık olan Ahmet Tatlıses, yaşanan gerginliklerin ardından babasının akıl sağlığından şüphe ettiğini söyleyerek vesayet davası açmıştı.

    İbrahim Tatlıses ile arası açık olan Ahmet Tatlıses, yaşanan gerginliklerin ardından babasının akıl sağlığından şüphe ettiğini söyleyerek vesayet davası açmıştı.

  3. Son günlerde davanın İbrahim Tatlıses lehine sonuçlandığı yönündeki iddialar üzerine Ahmet Tatlıses'in avukatı konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

    Son günlerde davanın İbrahim Tatlıses lehine sonuçlandığı yönündeki iddialar üzerine Ahmet Tatlıses'in avukatı konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

  4. <span><strong>'TARAFSIZ BİR VASİ ATANSIN'</strong></span>

    'TARAFSIZ BİR VASİ ATANSIN'

  5. Avukat, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, davanın henüz devam ettiğini belirterek;&nbsp;

    Avukat, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, davanın henüz devam ettiğini belirterek; 

  6. İbrahim Tatlıses'in mal varlığını kötü yönettiğini, savurgan olduğunu, alkol ve kumar bağımlılığı bulunduğunu, genel güvenliği tehlikeye soktuğunu ve bu nedenle vesayet altına alınması gerektiğini, ancak vasi olarak kendisinin değil, tarafsız bir kişinin atanmasını istediğini ifade etti.

    İbrahim Tatlıses'in mal varlığını kötü yönettiğini, savurgan olduğunu, alkol ve kumar bağımlılığı bulunduğunu, genel güvenliği tehlikeye soktuğunu ve bu nedenle vesayet altına alınması gerektiğini, ancak vasi olarak kendisinin değil, tarafsız bir kişinin atanmasını istediğini ifade etti.

  7. <span><strong>'MAL VARLIĞINA TEDBİR KONDU'</strong></span><br> Avukatın kamuoyuyla paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verildi; Müvekkil Ahmet Tatlıses ile İbrahim Tatlıses arasında mevcut bulunan vesayet davasının, İbrahim Tatlıses lehine sonuçlandığına dair haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Dava süreci devam etmekte olup, bu süreçte İbrahim Tatlıses'in şahsına ve şirketlerine ait mal varlıklarına konulmuş tedbir kararları da yürürlüktedir. Yargılamanın bir sonraki duruşması 30 Ocak 2026 tarihindedir.

    'MAL VARLIĞINA TEDBİR KONDU'
    Avukatın kamuoyuyla paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verildi; Müvekkil Ahmet Tatlıses ile İbrahim Tatlıses arasında mevcut bulunan vesayet davasının, İbrahim Tatlıses lehine sonuçlandığına dair haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Dava süreci devam etmekte olup, bu süreçte İbrahim Tatlıses'in şahsına ve şirketlerine ait mal varlıklarına konulmuş tedbir kararları da yürürlüktedir. Yargılamanın bir sonraki duruşması 30 Ocak 2026 tarihindedir.

  8. <span><em><strong>'İmparator' lakabıyla tanınan usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in mal varlığı yeniden gündem oldu. Otellerden restoran zincirlerine, televizyon kanallarından lüks araçlara kadar geniş bir portföye sahip olan Tatlıses'in serveti sosyal medyada tartışma konusu haline geldi.</strong></em></span>

    'İmparator' lakabıyla tanınan usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in mal varlığı yeniden gündem oldu. Otellerden restoran zincirlerine, televizyon kanallarından lüks araçlara kadar geniş bir portföye sahip olan Tatlıses'in serveti sosyal medyada tartışma konusu haline geldi.

  9. Türk müziğinin efsane isimlerinden İbrahim Tatlıses, bu kez sanatından çok servetiyle gündemde. Türkiye'nin dört bir yanında yatırımları bulunan ünlü sanatçının; oteller, restoranlar, televizyon kanalları ve lüks araçlardan oluşan geniş bir mal varlığı olduğu konuşuluyor.

    Türk müziğinin efsane isimlerinden İbrahim Tatlıses, bu kez sanatından çok servetiyle gündemde. Türkiye'nin dört bir yanında yatırımları bulunan ünlü sanatçının; oteller, restoranlar, televizyon kanalları ve lüks araçlardan oluşan geniş bir mal varlığı olduğu konuşuluyor.

  10. İddiaya göre; İstanbul, İzmir, Bodrum, Kuşadası ve Şanlıurfa'da otelleri, villaları, arsaları ve restoran zincirleri bulunuyor.&nbsp;

    İddiaya göre; İstanbul, İzmir, Bodrum, Kuşadası ve Şanlıurfa'da otelleri, villaları, arsaları ve restoran zincirleri bulunuyor. 

  11. Ayrıca 48 daireli bir apartmana, bir giyim markasına ve D-Smart'ta yayın yapan televizyon kanalına sahip olduğu öne sürülüyor.

    Ayrıca 48 daireli bir apartmana, bir giyim markasına ve D-Smart'ta yayın yapan televizyon kanalına sahip olduğu öne sürülüyor.

  12. Tatlıses'in adını taşıyan Tempo TV ve diğer medya yatırımları da hala aktif durumda.&nbsp;

    Tatlıses'in adını taşıyan Tempo TV ve diğer medya yatırımları da hala aktif durumda. 

  13. Bununla da bitmiyor; ünlü sanatçının bir tekne, iki sürat motoru, iki Mercedes, üç Jeep ve bir limuzinden oluşan lüks araç filosu olduğu belirtiliyor. Sosyal medyada ise paylaşılan bu listeye yorum yağdı.

    Bununla da bitmiyor; ünlü sanatçının bir tekne, iki sürat motoru, iki Mercedes, üç Jeep ve bir limuzinden oluşan lüks araç filosu olduğu belirtiliyor. Sosyal medyada ise paylaşılan bu listeye yorum yağdı.

13 Kasım 2025