552 Yıllık Türbe Turistlerin İlgi Odağı Oldu: Anadolu'da Tek Örnek
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bulunan 552 yıllık Zeynel Bey Türbesi, turistlerin uğrak noktalarından biri oldu.
Batman'da 12 bin yıllık tarihe sahip olan ve Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyübiler, Akkoyunlular, Safeviler, Osmanlılar gibi birçok medeniyet ev sahipliği yapan Hasankeyf ilçesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
İlçede yapılan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü nedeniyle 7 tarihi eser, su altında kalmaması ve tarihin gelecek nesillere aktarılması amacıyla taşındı. Taşınan eserlerden Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın 1473 Otlukbeli Savaşı'nda hayatını kaybeden oğlu Zeynel Bey adına inşa ettirilen Zeynel Bey Türbesi de Dicle Nehri kıyısındaki konumuyla ziyaretçilerin gözde mekanları arasına girdi.
Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan'ın oğlu Zeynel Bey için yaptırıldığı belirtilen bin 100 ton ağırlığındaki yapı, Ilısu Barajı çalışmaları kapsamında 12 Mayıs 2017'de eski yerinden alınarak, özel süspansiyon sistemiyle zarar görmeden arkeopark alanına taşındı.
Dıştan yuvarlak, içten sekizgen planlı ve çift cidarlı kubbeyle örtülü türbede, iç mekanda her yüzde yer alan dikdörtgen nişler, kasnak eteğindeki sivri kemerlerle birleşiyor.
ANADOLU'DA TEK ÖRNEK
Niş kemer köşelerinde mukarnas benzeri bezemeler görülürken, yapı içinde ve dışında çini ile sırlı tuğla süslemeler dikkat çekiyor. Dış cephede sırlı tuğla ile yazılmış Kufi hatla 'Allah', 'Muhammed', 'Ahmet' ve 'Ali' ibareleri ile geometrik desenler yer alıyor. Zeynel Bey Türbesi'nin, Orta Asya geleneğinin plan, dış görünüş ve bezeme özellikleri bakımından Anadolu'da tek örnek olduğu belirtiliyor.
Kaymakam Mehmet Ali İmrak, "Zeynel Bey Türbesi, bulunduğu konum ve kendisini Dicle'ye dayamasıyla beraber özellikle fotoğraf çeken misafirlerimiz için muazzam bir mekan konumundadır" dedi.