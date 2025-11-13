552 Yıllık Türbe Turistlerin İlgi Odağı Oldu: Anadolu'da Tek Örnek

TÜRK-İŞ'ten Bakanlığa çağrı: İSG İhmallerine hapis cezası getirilsin!
TÜRK-İŞ'ten Bakanlığa çağrı: İSG İhmallerine hapis cezası getirilsin!
MSB açıkladı: Son şehidin naaşına da ulaşıldı
MSB açıkladı: Son şehidin naaşına da ulaşıldı
Konut satışları ekimde yavaşladı: En çok konut satılan iller!
Konut satışları ekimde yavaşladı: En çok konut satılan iller!
MEB BİLSEM Öğrenci Tanılama Kılavuzunu yayımlandı
MEB BİLSEM Öğrenci Tanılama Kılavuzunu yayımlandı
Benzine hafta sonu zam geliyor!
Benzine hafta sonu zam geliyor!
Altın fiyatları yükseliş serisini 5. güne taşıdı
Altın fiyatları yükseliş serisini 5. güne taşıdı
Listesi güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Listesi güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Resmi Gazete'de yayımlandı: Vergi, SGK, harç borcunda faiz indirimi geldi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Vergi, SGK, harç borcunda faiz indirimi geldi
Memur zammı yüzde 20 sınırını geçiyor! İşte bu zamdan etkilenecek kalemler
Memur zammı yüzde 20 sınırını geçiyor! İşte bu zamdan etkilenecek kalemler
Kara kutu bulundu: 'İhmal ya da kusur var mı?' araştırılacak
Kara kutu bulundu: 'İhmal ya da kusur var mı?' araştırılacak
Uzmanı yanıtladı: Yapay Zeka, öğretmenin yerini alır mı?
Uzmanı yanıtladı: Yapay Zeka, öğretmenin yerini alır mı?
Jandarma ve SGK Yönetmeliğinde Değişiklik: Madalya yetkisi Bakana verildi
Jandarma ve SGK Yönetmeliğinde Değişiklik: Madalya yetkisi Bakana verildi
Kağıthane'de bir binada patlama yaşandı
Kağıthane'de bir binada patlama yaşandı
MHP'den memur ve emeklilere 'refah payı verilsin' talebi
MHP'den memur ve emeklilere 'refah payı verilsin' talebi
Cizre Adliyesi önünde silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Cizre Adliyesi önünde silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Şehidin annesine vasiyeti: 'Şehit olacağım, sen de vatan sağ olsun diyeceksin
Şehidin annesine vasiyeti: 'Şehit olacağım, sen de vatan sağ olsun diyeceksin
Diyarbakır'da 6 gündür kayıp polis, sazlık alanda ölü bulundu
Diyarbakır'da 6 gündür kayıp polis, sazlık alanda ölü bulundu
Bakan Fidan: Gazze, Filistin'in bir parçasıdır
Bakan Fidan: Gazze, Filistin'in bir parçasıdır
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Antalya'da Polis Memuru Dehşet Saçtı: Eşi ve İki Çocuğunu Öldürdü
Antalya'da Polis Memuru Dehşet Saçtı: Eşi ve İki Çocuğunu Öldürdü
Türkiye genelinde 3 gün sürecek yağışlar bekleniyor
Türkiye genelinde 3 gün sürecek yağışlar bekleniyor
Okulda Öğrencilerine Cinsel İstismarda Bulunan Öğretmene 204 Yıl Hapis İstemi
Okulda Öğrencilerine Cinsel İstismarda Bulunan Öğretmene 204 Yıl Hapis İstemi
At ve Eşek Eti Skandalı! Bakanlık sucuk markalarını ifşa etti
At ve Eşek Eti Skandalı! Bakanlık sucuk markalarını ifşa etti
Erdoğan'dan uçak kazasıyla ilgili son bilgiler
Erdoğan'dan uçak kazasıyla ilgili son bilgiler
Düşen askeri kargo uçağının kara kutusu bulundu
Düşen askeri kargo uçağının kara kutusu bulundu
Bakanlıktan yeni yönetmelik: 'Öncesi-sonrası' paylaşımlarına yeni şartlar!
Bakanlıktan yeni yönetmelik: 'Öncesi-sonrası' paylaşımlarına yeni şartlar!
TOKİ 27 ildeki 188 taşınmazını açık artırmayla satışa çıkarıyor
TOKİ 27 ildeki 188 taşınmazını açık artırmayla satışa çıkarıyor
VGM burs sonuçları yakın: İlk ödeme Ekim'den itibaren yapılacak
VGM burs sonuçları yakın: İlk ödeme Ekim'den itibaren yapılacak
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi geliyor
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi geliyor
Maaş zammında emeklileri üzecek kulis bilgisi
Maaş zammında emeklileri üzecek kulis bilgisi

552 Yıllık Türbe Turistlerin İlgi Odağı Oldu: Anadolu'da Tek Örnek

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bulunan 552 yıllık Zeynel Bey Türbesi, turistlerin uğrak noktalarından biri oldu.

  1. Batman'da 12 bin yıllık tarihe sahip olan ve Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyübiler, Akkoyunlular, Safeviler, Osmanlılar gibi birçok medeniyet ev sahipliği yapan Hasankeyf ilçesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

    Batman'da 12 bin yıllık tarihe sahip olan ve Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyübiler, Akkoyunlular, Safeviler, Osmanlılar gibi birçok medeniyet ev sahipliği yapan Hasankeyf ilçesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

  2. İlçede yapılan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü nedeniyle 7 tarihi eser, su altında kalmaması ve tarihin gelecek nesillere aktarılması amacıyla taşındı. Taşınan eserlerden Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın 1473 Otlukbeli Savaşı'nda hayatını kaybeden oğlu Zeynel Bey adına inşa ettirilen Zeynel Bey Türbesi de Dicle Nehri kıyısındaki konumuyla ziyaretçilerin gözde mekanları arasına girdi.

    İlçede yapılan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü nedeniyle 7 tarihi eser, su altında kalmaması ve tarihin gelecek nesillere aktarılması amacıyla taşındı. Taşınan eserlerden Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın 1473 Otlukbeli Savaşı'nda hayatını kaybeden oğlu Zeynel Bey adına inşa ettirilen Zeynel Bey Türbesi de Dicle Nehri kıyısındaki konumuyla ziyaretçilerin gözde mekanları arasına girdi.

  3. Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan'ın oğlu Zeynel Bey için yaptırıldığı belirtilen bin 100 ton ağırlığındaki yapı, Ilısu Barajı çalışmaları kapsamında 12 Mayıs 2017'de eski yerinden alınarak, özel süspansiyon sistemiyle zarar görmeden arkeopark alanına taşındı.&nbsp;

    Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan'ın oğlu Zeynel Bey için yaptırıldığı belirtilen bin 100 ton ağırlığındaki yapı, Ilısu Barajı çalışmaları kapsamında 12 Mayıs 2017'de eski yerinden alınarak, özel süspansiyon sistemiyle zarar görmeden arkeopark alanına taşındı. 

  4. Dıştan yuvarlak, içten sekizgen planlı ve çift cidarlı kubbeyle örtülü türbede, iç mekanda her yüzde yer alan dikdörtgen nişler, kasnak eteğindeki sivri kemerlerle birleşiyor.&nbsp;

    Dıştan yuvarlak, içten sekizgen planlı ve çift cidarlı kubbeyle örtülü türbede, iç mekanda her yüzde yer alan dikdörtgen nişler, kasnak eteğindeki sivri kemerlerle birleşiyor. 

  5. <h2 class="text-size-20 md:text-size-24 px-2.5 mt-2 text-black font-bold pt-2">ANADOLU'DA TEK ÖRNEK</h2><div class="text-size-18 md:text-size-20 p-3 pb-1 font-medium text-black ck ck-content break-words leading-normal"><p>Niş kemer köşelerinde mukarnas benzeri bezemeler görülürken, yapı içinde ve dışında çini ile sırlı tuğla süslemeler dikkat çekiyor. Dış cephede sırlı tuğla ile yazılmış Kufi hatla 'Allah', 'Muhammed', 'Ahmet' ve 'Ali' ibareleri ile geometrik desenler yer alıyor. Zeynel Bey Türbesi'nin, Orta Asya geleneğinin plan, dış görünüş ve bezeme özellikleri bakımından Anadolu'da tek örnek olduğu belirtiliyor.</p></div>

    ANADOLU'DA TEK ÖRNEK

    Niş kemer köşelerinde mukarnas benzeri bezemeler görülürken, yapı içinde ve dışında çini ile sırlı tuğla süslemeler dikkat çekiyor. Dış cephede sırlı tuğla ile yazılmış Kufi hatla 'Allah', 'Muhammed', 'Ahmet' ve 'Ali' ibareleri ile geometrik desenler yer alıyor. Zeynel Bey Türbesi'nin, Orta Asya geleneğinin plan, dış görünüş ve bezeme özellikleri bakımından Anadolu'da tek örnek olduğu belirtiliyor.

  6. Kaymakam Mehmet Ali İmrak, "Zeynel Bey Türbesi, bulunduğu konum ve kendisini Dicle'ye dayamasıyla beraber özellikle fotoğraf çeken misafirlerimiz için muazzam bir mekan konumundadır" dedi.

    Kaymakam Mehmet Ali İmrak, "Zeynel Bey Türbesi, bulunduğu konum ve kendisini Dicle'ye dayamasıyla beraber özellikle fotoğraf çeken misafirlerimiz için muazzam bir mekan konumundadır" dedi.

13 Kasım 2025