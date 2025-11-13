'1 Gecede Kazandığımı 1 Ayda Kazanamazlar'

TÜRK-İŞ'ten Bakanlığa çağrı: İSG İhmallerine hapis cezası getirilsin!
TÜRK-İŞ'ten Bakanlığa çağrı: İSG İhmallerine hapis cezası getirilsin!
MSB açıkladı: Son şehidin naaşına da ulaşıldı
MSB açıkladı: Son şehidin naaşına da ulaşıldı
Konut satışları ekimde yavaşladı: En çok konut satılan iller!
Konut satışları ekimde yavaşladı: En çok konut satılan iller!
MEB BİLSEM Öğrenci Tanılama Kılavuzunu yayımlandı
MEB BİLSEM Öğrenci Tanılama Kılavuzunu yayımlandı
Benzine hafta sonu zam geliyor!
Benzine hafta sonu zam geliyor!
Altın fiyatları yükseliş serisini 5. güne taşıdı
Altın fiyatları yükseliş serisini 5. güne taşıdı
Listesi güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Listesi güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Resmi Gazete'de yayımlandı: Vergi, SGK, harç borcunda faiz indirimi geldi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Vergi, SGK, harç borcunda faiz indirimi geldi
Memur zammı yüzde 20 sınırını geçiyor! İşte bu zamdan etkilenecek kalemler
Memur zammı yüzde 20 sınırını geçiyor! İşte bu zamdan etkilenecek kalemler
Kara kutu bulundu: 'İhmal ya da kusur var mı?' araştırılacak
Kara kutu bulundu: 'İhmal ya da kusur var mı?' araştırılacak
Uzmanı yanıtladı: Yapay Zeka, öğretmenin yerini alır mı?
Uzmanı yanıtladı: Yapay Zeka, öğretmenin yerini alır mı?
Jandarma ve SGK Yönetmeliğinde Değişiklik: Madalya yetkisi Bakana verildi
Jandarma ve SGK Yönetmeliğinde Değişiklik: Madalya yetkisi Bakana verildi
Kağıthane'de bir binada patlama yaşandı
Kağıthane'de bir binada patlama yaşandı
MHP'den memur ve emeklilere 'refah payı verilsin' talebi
MHP'den memur ve emeklilere 'refah payı verilsin' talebi
Cizre Adliyesi önünde silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Cizre Adliyesi önünde silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Şehidin annesine vasiyeti: 'Şehit olacağım, sen de vatan sağ olsun diyeceksin
Şehidin annesine vasiyeti: 'Şehit olacağım, sen de vatan sağ olsun diyeceksin
Diyarbakır'da 6 gündür kayıp polis, sazlık alanda ölü bulundu
Diyarbakır'da 6 gündür kayıp polis, sazlık alanda ölü bulundu
Bakan Fidan: Gazze, Filistin'in bir parçasıdır
Bakan Fidan: Gazze, Filistin'in bir parçasıdır
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Antalya'da Polis Memuru Dehşet Saçtı: Eşi ve İki Çocuğunu Öldürdü
Antalya'da Polis Memuru Dehşet Saçtı: Eşi ve İki Çocuğunu Öldürdü
Türkiye genelinde 3 gün sürecek yağışlar bekleniyor
Türkiye genelinde 3 gün sürecek yağışlar bekleniyor
Okulda Öğrencilerine Cinsel İstismarda Bulunan Öğretmene 204 Yıl Hapis İstemi
Okulda Öğrencilerine Cinsel İstismarda Bulunan Öğretmene 204 Yıl Hapis İstemi
At ve Eşek Eti Skandalı! Bakanlık sucuk markalarını ifşa etti
At ve Eşek Eti Skandalı! Bakanlık sucuk markalarını ifşa etti
Erdoğan'dan uçak kazasıyla ilgili son bilgiler
Erdoğan'dan uçak kazasıyla ilgili son bilgiler
Düşen askeri kargo uçağının kara kutusu bulundu
Düşen askeri kargo uçağının kara kutusu bulundu
Bakanlıktan yeni yönetmelik: 'Öncesi-sonrası' paylaşımlarına yeni şartlar!
Bakanlıktan yeni yönetmelik: 'Öncesi-sonrası' paylaşımlarına yeni şartlar!
TOKİ 27 ildeki 188 taşınmazını açık artırmayla satışa çıkarıyor
TOKİ 27 ildeki 188 taşınmazını açık artırmayla satışa çıkarıyor
VGM burs sonuçları yakın: İlk ödeme Ekim'den itibaren yapılacak
VGM burs sonuçları yakın: İlk ödeme Ekim'den itibaren yapılacak
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi geliyor
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi geliyor
Maaş zammında emeklileri üzecek kulis bilgisi
Maaş zammında emeklileri üzecek kulis bilgisi

'1 Gecede Kazandığımı 1 Ayda Kazanamazlar'

Dilan Çiçek Deniz'in başlattığı ve son dönemlerde gündemden düşmeyen"Oyunculuk kutsal mıdır?" tartışmasına ünlü şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül de dahil oldu.

  1. <span><em><strong>Dilan Çiçek Deniz'in başlattığı ve son dönemlerde gündemden düşmeyen"Oyunculuk kutsal mıdır?" tartışmasına ünlü şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül de dahil oldu. "Sinema oyunculuğu kutsaldır" diyen Kırmızıgül'ün açıklamaları, sosyal medyada gündem oldu.</strong></em></span>

    Dilan Çiçek Deniz'in başlattığı ve son dönemlerde gündemden düşmeyen"Oyunculuk kutsal mıdır?" tartışmasına ünlü şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül de dahil oldu. "Sinema oyunculuğu kutsaldır" diyen Kırmızıgül'ün açıklamaları, sosyal medyada gündem oldu.

  2. <strong>Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz haftalarda "Oyunculuk kutsal mıdır?" sorusuna yaptığı yorumla gündeme gelmiş ve kısa sürede bu soru, ünlüler dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.&nbsp;</strong>

    Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz haftalarda "Oyunculuk kutsal mıdır?" sorusuna yaptığı yorumla gündeme gelmiş ve kısa sürede bu soru, ünlüler dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. 

  3. <strong>Peş peşe açıklamaların geldiği tartışmaya, Mahsun Kırmızıgül de dahil oldu.</strong>

    Peş peşe açıklamaların geldiği tartışmaya, Mahsun Kırmızıgül de dahil oldu.

  4. <strong>Uzun yıllardır hem sinema hem de müzik dünyasında aktif olarak çalışmalarına devam eden Kırmızıgül, hafta sonu Kıbrıs'ta verdiği konser öncesi konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.</strong>

    Uzun yıllardır hem sinema hem de müzik dünyasında aktif olarak çalışmalarına devam eden Kırmızıgül, hafta sonu Kıbrıs'ta verdiği konser öncesi konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

  5. <strong>"KALICI OLAN SİNEMADIR"</strong></span></p> <p><strong>"Sinema oyunculuğu kutsaldır" diyen Kırmızıgül, şöyle konuştu:</strong></p> <p><strong>"Kalıcı olan sinemadır. Oyunculara hep 'Sinemaya sadece para olarak bakmayın' diyorum. Çünkü sinema bir mirastır, zamanla değeri artar."</strong></p>."</strong></p>

    "KALICI OLAN SİNEMADIR"

    "Sinema oyunculuğu kutsaldır" diyen Kırmızıgül, şöyle konuştu:

    "Kalıcı olan sinemadır. Oyunculara hep 'Sinemaya sadece para olarak bakmayın' diyorum. Çünkü sinema bir mirastır, zamanla değeri artar."

    ."

  6. <p><span><strong>"BÜYÜK SERVETLER KAZANABİLECEKKEN O PARALARI SİNEMA İÇİN ELİMLE İTTİM"</strong></span></p> <p><strong>Sinemaya duyduğu bağlılığın maddi kazançtan çok daha büyük bir değer olduğunu sözlerine ekleyen Kırmızıgül, "17 yıl boyunca büyük servetler kazanabilecekken, sinema için elimle ittim o paraları.</strong></p>

    "BÜYÜK SERVETLER KAZANABİLECEKKEN O PARALARI SİNEMA İÇİN ELİMLE İTTİM"

    Sinemaya duyduğu bağlılığın maddi kazançtan çok daha büyük bir değer olduğunu sözlerine ekleyen Kırmızıgül, "17 yıl boyunca büyük servetler kazanabilecekken, sinema için elimle ittim o paraları.

  7. <strong>Benim bir gecede kazandığımı o arkadaşlar dört haftada kazanamaz ama her şey para değil. Önemli olan iz bırakmak." dedi.&nbsp;</strong>

    Benim bir gecede kazandığımı o arkadaşlar dört haftada kazanamaz ama her şey para değil. Önemli olan iz bırakmak." dedi. 

13 Kasım 2025