'1 Gecede Kazandığımı 1 Ayda Kazanamazlar'
Dilan Çiçek Deniz'in başlattığı ve son dönemlerde gündemden düşmeyen"Oyunculuk kutsal mıdır?" tartışmasına ünlü şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül de dahil oldu. "Sinema oyunculuğu kutsaldır" diyen Kırmızıgül'ün açıklamaları, sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz haftalarda "Oyunculuk kutsal mıdır?" sorusuna yaptığı yorumla gündeme gelmiş ve kısa sürede bu soru, ünlüler dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.
Peş peşe açıklamaların geldiği tartışmaya, Mahsun Kırmızıgül de dahil oldu.
Uzun yıllardır hem sinema hem de müzik dünyasında aktif olarak çalışmalarına devam eden Kırmızıgül, hafta sonu Kıbrıs'ta verdiği konser öncesi konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.
"KALICI OLAN SİNEMADIR"
"Sinema oyunculuğu kutsaldır" diyen Kırmızıgül, şöyle konuştu:
"Kalıcı olan sinemadır. Oyunculara hep 'Sinemaya sadece para olarak bakmayın' diyorum. Çünkü sinema bir mirastır, zamanla değeri artar."."
"BÜYÜK SERVETLER KAZANABİLECEKKEN O PARALARI SİNEMA İÇİN ELİMLE İTTİM"
Sinemaya duyduğu bağlılığın maddi kazançtan çok daha büyük bir değer olduğunu sözlerine ekleyen Kırmızıgül, "17 yıl boyunca büyük servetler kazanabilecekken, sinema için elimle ittim o paraları.
Benim bir gecede kazandığımı o arkadaşlar dört haftada kazanamaz ama her şey para değil. Önemli olan iz bırakmak." dedi.