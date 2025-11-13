Zorlu Süreci Böyle Anlattı!
Ozan Akbaba'nın evlat özlemi
-
Ozan Akbaba iki sezondur rol aldığı Uzak Şehir adlı diziyle, reytinglerin zirvesinde yer alıyor. Çekimler dolayısıyla Mardin-İstanbul arasında adeta mekik dokuyan oyuncu, oğluyla birbirlerini çok özlediklerini söyledi.
-
7 yaşındaki oğlu Ozan Ali'nin, baba özlemi çekmesine fırsat vermemeye çalıştığını anlatan Ozan Akbaba, yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:
-
-
"Çok özlüyoruz birbirimizi, ben neredeyse her hafta gidip geldiğim için onun özlemesine çok fırsat vermiyorum. Annesi ona tamamen kol kanat gerdiği için, ben sadece boşlukları dolduruyorum."
-
13 Kasım 2025