Diyarbakır'da 6 gündür kayıp polis, sazlık alanda ölü bulundu

Polis Ailesi Faciasında Yürek Burkan Detay

Yıllık izindeki polis memurunun beylik tabancasıyla eşi ve iki kızını öldürdüğü olayda, cenazeler yakınları tarafından teslim alınarak Çankırı'ya götürüldü.

  Olay yerinden ilk kare

Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Demirel Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yıllık izinde olduğu öğrenilen polis memuru M.G. ailesini vurdu. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Demirel Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yıllık izinde olduğu öğrenilen polis memuru M.G. ailesini vurdu. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

  Apartman ve inceleme ekipleri

Olayın yaşandığı iki katlı binanın birinci katındaki dairede, ekipler geniş çaplı inceleme yaptı. Apartman girişinde M.G. oturur halde bulundu.

    Olayın yaşandığı iki katlı binanın birinci katındaki dairede, ekipler geniş çaplı inceleme yaptı. Apartman girişinde M.G. oturur halde bulundu.

  Hayatını kaybeden anne ve çocuklar

Ekipler, salonda Fatma Gıyar'ı, oturma odasında ise 10 yaşındaki Meral Ebrar Gıyar ile 4 yaşındaki Merve Gıyar'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde anne ve iki kızının yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Ekipler, salonda Fatma Gıyar'ı, oturma odasında ise 10 yaşındaki Meral Ebrar Gıyar ile 4 yaşındaki Merve Gıyar'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde anne ve iki kızının yaşamını yitirdiği belirlendi.

  Olay yeri incelemesi

Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, dairede savcılık nezaretinde detaylı çalışma yaptı. İncelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, dairede savcılık nezaretinde detaylı çalışma yaptı. İncelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

  Adli Tıp Kurumu önünde acı bekleyiş

Sabah saatlerinde morga gelen yakınları, Fatma Gıyar ve çocuklarının cenazelerini teslim aldı. Aile üyelerinin gözyaşları içinde bekleyişi yürek burktu.

    Sabah saatlerinde morga gelen yakınları, Fatma Gıyar ve çocuklarının cenazelerini teslim aldı. Aile üyelerinin gözyaşları içinde bekleyişi yürek burktu.

  Cenazelerin Çankırı'ya götürülmesi

Cenazeler, defin işlemleri için memleketleri Çankırı'ya götürüldü. Yakınlarının araçlara konulan tabutları dualarla uğurladığı görüldü.

    Cenazeler, defin işlemleri için memleketleri Çankırı'ya götürüldü. Yakınlarının araçlara konulan tabutları dualarla uğurladığı görüldü.

  Faciadan önceki hayat

Polis memuru M.G.'nin daha önce Diyarbakır'da görev yaptığı, depremde eşi ve çocuklarını kurtardığı, ailevi sorunlar nedeniyle bir süredir sıkıntılar yaşadıkları öğrenildi. M.G.'nin susma hakkını kullandığı ve soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.

    Polis memuru M.G.'nin daha önce Diyarbakır'da görev yaptığı, depremde eşi ve çocuklarını kurtardığı, ailevi sorunlar nedeniyle bir süredir sıkıntılar yaşadıkları öğrenildi. M.G.'nin susma hakkını kullandığı ve soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.

13 Kasım 2025