Karadeniz'de Bu Yıl Hamsi Bolluğu Sevindirdi
Geçen yıl palamutla bereket yaşayan Karadeniz, bu sezon hamsiyle dolup taşıyor. Tezgahlardaki bolluk fiyatlara da yansıdı.
-
Trabzon'da hamsi sezonu açıldı
Karadeniz'de bu yıl hamsi bereketi yaşanıyor. Trabzonlu balıkçılar, geçen yıl palamutun bol olduğunu, bu sezon ise tezgahların hamsiyle dolduğunu söylüyor.
-
Tezgahlar hamsiyle doldu
Kentte yılın en bereketli sezonu yaşanıyor. Tezgahlarda bol miktarda hamsi bulunurken, tüketiciler de bu bolluktan memnun.
-
Fiyatlar tüketiciyi sevindirdi
Son 5 gündür hamsinin kilosu 50 TL civarında satılıyor. Bir hafta önce 3 kilosu yaklaşık 200 TL'ye kadar çıkan hamsi, artık her bütçeye uygun hale geldi.
-
Vatandaş tuzlamalık hamsiye yöneldi
Hamsi bolluğuyla birlikte birçok kişi kışlık hazırlık yapıyor. Balıkçılar, vatandaşın hamsiye doyduğunu, tuzlayarak dolaplarına koyduğunu belirtiyor.
-
"Tam yenmelik hamsiler çıktı"
Balıkçı Erkan Keleş, "Bu sene hamsi oldukça bol ve fiyatı düşük. Tam tuzlamalık, iri hamsiler tam yenmelik hale geldi" diyerek bolluğu değerlendirdi.
-
Hamsi irileşti, balıkçının yüzü gülüyor
Balıkçı Adem Kaygusuz da ekim ayına göre hamsinin irileştiğini vurgulayarak, "Geçen sene palamut boldu, bu sene hamsi bol. Hem vatandaşın hem bizim yüzümüz gülüyor" dedi.
-
- Bolluk bir ay daha sürebilir
Kaygusuz'a göre bolluk bir ay daha devam edebilir. "Hava soğudukça hamsi daha da lezzetli olur, yeter ki deniz sakin olsun ve tekneler avlanabilsin" sözleriyle sezonun umut vadettiğini söyledi.