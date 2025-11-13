Yumaklı kaybolan uçakla ilgili acı haberi verdi: Bir Pilot Şehit Oldu
Müdüre değil merdivenden itilen otizmli çocuğa suç attılar!
DMM'den 'TOKİ' iddialarına yalanlama
Otomatik Vitesli Araçlarda En Ucuz Modeller ve Fiyatları
Çocukların suça sürüklenmesi Meclis gündeminde
İBB'nin metro ihalelerinde 697 milyon liralık kamu zararı iddiası
Futbolda bahis soruşturması | PFDK cezaları açıkladı
Bakan Şimşek duyurdu: Vergi ve SGK borçlarına kolaylık geldi
Konut satışlarında ilk 10 ayda tüm zamanların rekoru kırıldı!
DK'de memurun üyesi olduğu sendika temsilcisi de yer alacak
Kreş bahanesiyle rüşvet iddiaları iddianameye girdi
Bakan Kurum paylaştı: 350 bin gurur, 350 bin umut
İstanbul yollarında hız sınırları değişti!
MSB'den düşen askeri uçakla ilgili açıklama: Uçuşları durduruldu
TÜRK-İŞ'ten Bakanlığa çağrı: İSG İhmallerine hapis cezası getirilsin!
MSB açıkladı: Son şehidin naaşına da ulaşıldı
Konut satışları ekimde yavaşladı: En çok konut satılan iller!
MEB BİLSEM Öğrenci Tanılama Kılavuzunu yayımlandı
Benzine hafta sonu zam geliyor!
Altın fiyatları yükseliş serisini 5. güne taşıdı
Listesi güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Memur zammı yüzde 20 sınırını geçiyor! İşte bu zamdan etkilenecek kalemler
Kara kutu bulundu: 'İhmal ya da kusur var mı?' araştırılacak
Uzmanı yanıtladı: Yapay Zeka, öğretmenin yerini alır mı?
Jandarma ve SGK Yönetmeliğinde Değişiklik: Madalya yetkisi Bakana verildi
Kağıthane'de bir binada patlama yaşandı
MHP'den memur ve emeklilere 'refah payı verilsin' talebi
Cizre Adliyesi önünde silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Şehidin annesine vasiyeti: 'Şehit olacağım, sen de vatan sağ olsun diyeceksin
Diyarbakır'da 6 gündür kayıp polis, sazlık alanda ölü bulundu
Karadeniz'de Bu Yıl Hamsi Bolluğu Sevindirdi

Geçen yıl palamutla bereket yaşayan Karadeniz, bu sezon hamsiyle dolup taşıyor. Tezgahlardaki bolluk fiyatlara da yansıdı.

  1. <span class="group/language-learning cursor-pointer"><span class="group-hover/language-learning:border-foreground border-subtle cursor-pointer hyphens-auto break-words border-b-2 border-dotted outline-none transition-colors duration-200 ease-out font-sans text-base font-medium text-foreground selection:bg-super/50 selection:text-foreground dark:selection:bg-super/10 dark:selection:text-super"><span style="visibility: visible;">Trabzon'da hamsi sezonu açıldı</span></span>&#65279;<span class="ml-1 inline-block -translate-y-px"></span></span><br> Karadeniz'de bu yıl hamsi bereketi yaşanıyor. Trabzonlu balıkçılar, geçen yıl palamutun bol olduğunu, bu sezon ise tezgahların hamsiyle dolduğunu söylüyor.

    Karadeniz'de bu yıl hamsi bereketi yaşanıyor. Trabzonlu balıkçılar, geçen yıl palamutun bol olduğunu, bu sezon ise tezgahların hamsiyle dolduğunu söylüyor.

  2. <span class="group/language-learning cursor-pointer"><span class="group-hover/language-learning:border-foreground border-subtle cursor-pointer hyphens-auto break-words border-b-2 border-dotted outline-none transition-colors duration-200 ease-out font-sans text-base font-medium text-foreground selection:bg-super/50 selection:text-foreground dark:selection:bg-super/10 dark:selection:text-super"><span style="visibility: visible;">Tezgahlar hamsiyle doldu</span></span>&#65279;<span class="ml-1 inline-block -translate-y-px"></span></span><br> Kentte yılın en bereketli sezonu yaşanıyor. Tezgahlarda bol miktarda hamsi bulunurken, tüketiciler de bu bolluktan memnun.

    Kentte yılın en bereketli sezonu yaşanıyor. Tezgahlarda bol miktarda hamsi bulunurken, tüketiciler de bu bolluktan memnun.

  3. <span class="group/language-learning cursor-pointer"><span class="group-hover/language-learning:border-foreground border-subtle cursor-pointer hyphens-auto break-words border-b-2 border-dotted outline-none transition-colors duration-200 ease-out font-sans text-base font-medium text-foreground selection:bg-super/50 selection:text-foreground dark:selection:bg-super/10 dark:selection:text-super"><span style="visibility: visible;">Fiyatlar tüketiciyi sevindirdi</span></span>&#65279;<span class="ml-1 inline-block -translate-y-px"></span></span><br> Son 5 gündür hamsinin kilosu 50 TL civarında satılıyor. Bir hafta önce 3 kilosu yaklaşık 200 TL'ye kadar çıkan hamsi, artık her bütçeye uygun hale geldi.

    Son 5 gündür hamsinin kilosu 50 TL civarında satılıyor. Bir hafta önce 3 kilosu yaklaşık 200 TL'ye kadar çıkan hamsi, artık her bütçeye uygun hale geldi.

  4. <span class="group/language-learning cursor-pointer"><span class="group-hover/language-learning:border-foreground border-subtle cursor-pointer hyphens-auto break-words border-b-2 border-dotted outline-none transition-colors duration-200 ease-out font-sans text-base font-medium text-foreground selection:bg-super/50 selection:text-foreground dark:selection:bg-super/10 dark:selection:text-super"><span style="visibility: visible;">Vatandaş tuzlamalık hamsiye yöneldi</span></span>&#65279;<span class="ml-1 inline-block -translate-y-px"></span></span><br> Hamsi bolluğuyla birlikte birçok kişi kışlık hazırlık yapıyor. Balıkçılar, vatandaşın hamsiye doyduğunu, tuzlayarak dolaplarına koyduğunu belirtiyor.

    Hamsi bolluğuyla birlikte birçok kişi kışlık hazırlık yapıyor. Balıkçılar, vatandaşın hamsiye doyduğunu, tuzlayarak dolaplarına koyduğunu belirtiyor.

  5. <span class="group/language-learning cursor-pointer"><span class="group-hover/language-learning:border-foreground border-subtle cursor-pointer hyphens-auto break-words border-b-2 border-dotted outline-none transition-colors duration-200 ease-out font-sans text-base font-medium text-foreground selection:bg-super/50 selection:text-foreground dark:selection:bg-super/10 dark:selection:text-super"><span style="visibility: visible;">"Tam yenmelik hamsiler çıktı"</span></span>&#65279;<span class="ml-1 inline-block -translate-y-px"></span></span><br> Balıkçı Erkan Keleş, "Bu sene hamsi oldukça bol ve fiyatı düşük. Tam tuzlamalık, iri hamsiler tam yenmelik hale geldi" diyerek bolluğu değerlendirdi.

    Balıkçı Erkan Keleş, "Bu sene hamsi oldukça bol ve fiyatı düşük. Tam tuzlamalık, iri hamsiler tam yenmelik hale geldi" diyerek bolluğu değerlendirdi.

  6. <span class="group/language-learning cursor-pointer"><span class="group-hover/language-learning:border-foreground border-subtle cursor-pointer hyphens-auto break-words border-b-2 border-dotted outline-none transition-colors duration-200 ease-out font-sans text-base font-medium text-foreground selection:bg-super/50 selection:text-foreground dark:selection:bg-super/10 dark:selection:text-super"><span style="visibility: visible;">Hamsi irileşti, balıkçının yüzü gülüyor</span></span>&#65279;<span class="ml-1 inline-block -translate-y-px"></span></span><br> Balıkçı Adem Kaygusuz da ekim ayına göre hamsinin irileştiğini vurgulayarak, "Geçen sene palamut boldu, bu sene hamsi bol. Hem vatandaşın hem bizim yüzümüz gülüyor" dedi.

    Balıkçı Adem Kaygusuz da ekim ayına göre hamsinin irileştiğini vurgulayarak, "Geçen sene palamut boldu, bu sene hamsi bol. Hem vatandaşın hem bizim yüzümüz gülüyor" dedi.

  7. - <span class="group/language-learning cursor-pointer"><span class="group-hover/language-learning:border-foreground border-subtle cursor-pointer hyphens-auto break-words border-b-2 border-dotted outline-none transition-colors duration-200 ease-out font-sans text-base font-medium text-foreground selection:bg-super/50 selection:text-foreground dark:selection:bg-super/10 dark:selection:text-super"><span style="visibility: visible;">Bolluk bir ay daha sürebilir</span></span>&#65279;<span class="ml-1 inline-block -translate-y-px"></span></span><br> Kaygusuz'a göre bolluk bir ay daha devam edebilir. "Hava soğudukça hamsi daha da lezzetli olur, yeter ki deniz sakin olsun ve tekneler avlanabilsin" sözleriyle sezonun umut vadettiğini söyledi.

    Kaygusuz'a göre bolluk bir ay daha devam edebilir. "Hava soğudukça hamsi daha da lezzetli olur, yeter ki deniz sakin olsun ve tekneler avlanabilsin" sözleriyle sezonun umut vadettiğini söyledi.

13 Kasım 2025