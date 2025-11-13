Yumaklı kaybolan uçakla ilgili acı haberi verdi: Bir Pilot Şehit Oldu
Müdüre değil merdivenden itilen otizmli çocuğa suç attılar!
DMM'den 'TOKİ' iddialarına yalanlama
Otomatik Vitesli Araçlarda En Ucuz Modeller ve Fiyatları
Çocukların suça sürüklenmesi Meclis gündeminde
İBB'nin metro ihalelerinde 697 milyon liralık kamu zararı iddiası
Futbolda bahis soruşturması | PFDK cezaları açıkladı
Bakan Şimşek duyurdu: Vergi ve SGK borçlarına kolaylık geldi
Konut satışlarında ilk 10 ayda tüm zamanların rekoru kırıldı!
DK'de memurun üyesi olduğu sendika temsilcisi de yer alacak
Kreş bahanesiyle rüşvet iddiaları iddianameye girdi
Bakan Kurum paylaştı: 350 bin gurur, 350 bin umut
İstanbul yollarında hız sınırları değişti!
MSB'den düşen askeri uçakla ilgili açıklama: Uçuşları durduruldu
TÜRK-İŞ'ten Bakanlığa çağrı: İSG İhmallerine hapis cezası getirilsin!
MSB açıkladı: Son şehidin naaşına da ulaşıldı
Konut satışları ekimde yavaşladı: En çok konut satılan iller!
MEB BİLSEM Öğrenci Tanılama Kılavuzunu yayımlandı
Benzine hafta sonu zam geliyor!
Altın fiyatları yükseliş serisini 5. güne taşıdı
Listesi güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Memur zammı yüzde 20 sınırını geçiyor! İşte bu zamdan etkilenecek kalemler
Kara kutu bulundu: 'İhmal ya da kusur var mı?' araştırılacak
Uzmanı yanıtladı: Yapay Zeka, öğretmenin yerini alır mı?
Jandarma ve SGK Yönetmeliğinde Değişiklik: Madalya yetkisi Bakana verildi
Kağıthane'de bir binada patlama yaşandı
MHP'den memur ve emeklilere 'refah payı verilsin' talebi
Cizre Adliyesi önünde silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Şehidin annesine vasiyeti: 'Şehit olacağım, sen de vatan sağ olsun diyeceksin
Diyarbakır'da 6 gündür kayıp polis, sazlık alanda ölü bulundu
Tramvaya Yıldırım İskabet Etti: Facianın Eşiğinden Dönüldü

Şiddetli yağış altındaki tramvaya yıldırım isabet etti, yüzlerce yolcu dakikalar içinde tahliye edildi, ölen ya da yaralanan olmadı.

  Şiddetli yağış sırasında tramvaya yıldırım düştü
Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'nde, yüzlerce yolcunun bulunduğu hareket halindeki tramvaya şiddetli yağış sırasında yıldırım isabet etti.

  Tramvayda panik ve duman yükseldi
Olay sonrası tramvay içinde korku ve panik yaşanırken, tramvaydan dumanlar yükselmeye başladı. Yolcular kısa sürede tahliye edildi.

  Yaralanan olmazken facianın eşiğinden dönüldü
Yıldırımdan koruma sistemi sayesinde ne yolcularda ne de araçta herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ölen ya da yaralanan olmadı.

  Seferlerde kısa süreli aksama yaşandı
Olay sonrası güvenlik kontrolleri yapıldığı için tramvay seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi. Teknik kontrollerden sonra seferler yeniden başladı.
Başkan Fatma Şahin'den açıklama
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, parafudur (yıldırımdan koruma) sistemi sayesinde yolcular ve aracın güvende olduğunu belirtti.

    Olay sonrası güvenlik kontrolleri yapıldığı için tramvay seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi. Teknik kontrollerden sonra seferler yeniden başladı.
    Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, parafudur (yıldırımdan koruma) sistemi sayesinde yolcular ve aracın güvende olduğunu belirtti.

13 Kasım 2025