Tramvaya Yıldırım İskabet Etti: Facianın Eşiğinden Dönüldü
Şiddetli yağış altındaki tramvaya yıldırım isabet etti, yüzlerce yolcu dakikalar içinde tahliye edildi, ölen ya da yaralanan olmadı.
-
Şiddetli yağış sırasında tramvaya yıldırım düştü
Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'nde, yüzlerce yolcunun bulunduğu hareket halindeki tramvaya şiddetli yağış sırasında yıldırım isabet etti.
-
Tramvayda panik ve duman yükseldi
Olay sonrası tramvay içinde korku ve panik yaşanırken, tramvaydan dumanlar yükselmeye başladı. Yolcular kısa sürede tahliye edildi.
-
Yaralanan olmazken facianın eşiğinden dönüldü
Yıldırımdan koruma sistemi sayesinde ne yolcularda ne de araçta herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ölen ya da yaralanan olmadı.
-
Seferlerde kısa süreli aksama yaşandı
Olay sonrası güvenlik kontrolleri yapıldığı için tramvay seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi. Teknik kontrollerden sonra seferler yeniden başladı.
Başkan Fatma Şahin?den açıklama
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, parafudur (yıldırımdan koruma) sistemi sayesinde yolcular ve aracın güvende olduğunu belirtti.