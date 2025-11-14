Hastalığından Sonra İlk Kez Görüntülendi

"HAFIZA KAYBI YAŞADIM"

"Şu anda iyiyim ama vertigo hala devam ediyor. Vertigodan kurtulamadım, birçok insanda olan bir şeymiş. O sırada düşme sebepli kısa süreli hafız kaybı oldu. Bir gün sürdü, sonraki günlerde geri geldi. "