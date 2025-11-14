Hastalığından Sonra İlk Kez Görüntülendi
Hafıza kaybı geçiren Ahu Yağtu'dan açıklama
Beyin anevrizması teşhisi konulan ünlü oyuncu Ahu Yağtu ilk kez görüntülendi. Sağlık sorunları yaşayan ünlü oyuncudan yaşadığı hafıza kaybı ve sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Geçtiğimiz günlerde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören ünlü oyuncu Ahu Yağtu günler sonra ilk kez ortaya çıktı.
UZUN ZAMAN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Yaşadığı rahatsızlık sonrası yapılan tetkiklerde beyin anevrizması teşhisi konulan Yağtu, ilk kez bir galaya katıldı.
SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
Yaşadıklarını anlatan ünlü oyuncu hafıza kaybı yaşadığını söyleyerek şunları aktardı:
"HAFIZA KAYBI YAŞADIM"
"Şu anda iyiyim ama vertigo hala devam ediyor. Vertigodan kurtulamadım, birçok insanda olan bir şeymiş. O sırada düşme sebepli kısa süreli hafız kaybı oldu. Bir gün sürdü, sonraki günlerde geri geldi. "