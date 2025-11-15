Eski Telefonunuz Servet Değerinde
Çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün!
Yıllar önce piyasaya çıkan bazı Nokia modelleri, koleksiyoncuların gözdesi haline geldi. Özellikle üç model, ikinci el piyasasında adeta küçük bir servet değerine satılıyor.
Eskiden bir köşede unutulan ya da çekmecelerde tozlanan eski cep telefonları, bugün şaşırtıcı bir şekilde büyük değer kazanmış durumda.
Özellikle Nokia'nın bazı ikonik modelleri, koleksiyoncular tarafından yoğun ilgi görüyor ve ikinci el piyasasında binlerce liraya alıcı buluyor.
Uzmanlara göre, üretimi sınırlı yapılan veya dönemin teknolojisine göre öncü sayılan bazı Nokia telefonları, yıllar geçtikçe nadirleştiği için koleksiyon değeri taşıyor.
Bu nedenle temiz durumda olan modellerin fiyatı her geçen gün artıyor.
İşte değerini katlayan o üç Nokia modeli:
1. Nokia 3310 (Orijinal Seri)
Dayanıklılığıyla efsaneleşen 3310'un özellikle "ilk üretim" versiyonları, koleksiyoncular tarafından yüksek fiyatlarla satın alınıyor. Kutulu ve çalışır durumda olanların fiyatı katlanıyor.
2. Nokia 8800
Döneminin lüks sınıf telefonları arasında yer alan 8800, metal kasası ve kaydırmalı tasarımıyla hâlâ koleksiyonerlerin favorisi. Orijinal ve temiz modeller adeta antika statüsüne yükseldi.
3. Nokia 7650
Kamera ve kaydırmalı yapısıyla Nokia'nın ilk yenilikçi modellerinden biri olan 7650, bugün nadir bulunduğu için yüksek fiyatlara alıcı buluyor.
Türkiye ve dünyada eski teknoloji cihazlara ilginin giderek arttığını belirten koleksiyoncular, "Eski telefonlar artık nostalji değil, yatırım aracı oldu" diyor.
Evinizde yıllardır duran eski Nokia'nızı satmadan önce model numarasına bakmakta fayda var; belki de elinizde küçük bir servet bulunuyor!