Gece Kuşlarına Bir Araştırma İçin 25 Bin Verilecek!
ABD'de uyku alışkanlıklarını inceleyen yeni bir araştırma, uyku ve sağlık arasındaki bağlantıyı ortaya çıkaracak. Harvard Tıp Fakültesi iş birliğiyle yürütülen araştırmaya katılacak gönüllü 'gece kuşlarına' 600 dolar (yaklaşık 25 bin 344 lira) kadar ödeme yapılacak.
Yeterli ve düzenli uyku, yalnızca bedensel değil, duygusal denge ve zihinsel performans açısından da oldukça önem teşkil ediyor. Uzmanlar, bu noktada düzenli uyku alışkanlığının kalp hastalıkları, diyabet ve kronik yorgunluk sendromu gibi rahatsızlıkların önlenmesinde kritik rol oynadığına işaret ediyor.
UYKU ALIŞKANLIKLARI VE SAĞLIK ARASINDAKİ BAĞLANTIYI GÖZLER ÖNÜNE SERECEK
Boston'daki Brigham ve Kadın Hastanesi Uyku ve Sirkadiyen Döngü Bozuklukları Bölümü tarafından Harvard Tıp Fakültesi'nin iş birliğiyle yapılan yeni bir araştırma, uyku alışkanlıklarının sağlık üzerindeki etkisini gözler önüne serecek.
Araştırmacılar, geç yatma alışkanlığına sahip kişilerin beyin aktivitelerini ve uyku kalitelerini mercek altına alarak uyku ilaçlarının bu kişiler üzerindeki etkilerini ölçmeyi planlıyor.
Söz konusu araştırmada gönüllüler yer alacak ve bazı şartlar uygulanacak. Buna göre; katılımcıların 18 ile 65 yaş arasında olması, genellikle gece yarısından sonra uyumaya alışkın olmaları ve sigara içmemeleri gerekiyor.
ARAŞTIRMADA ÜÇ AŞAMA UYGULANACAK
Uykuya dalmakta zorlanan kişilere yönelik ilaçların etkisini daha iyi anlamayı hedefleyen çalışma, birkaç aşama üzerinden gerçekleşecek.
İlk olarak 3 ila 4 hafta sürecek ön değerlendirme gerçekleştirilecek.
Ardından katılımcılar en az 35 gün boyunca ev ortamında ilaç kullanarak uyku düzenlerini günlük olarak kaydedecek.