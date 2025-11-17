Bakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Nefes Kredisi'nde limit iki katına çıkarıldı: Başvurular 19 Kasım'da başlıyor!
Böcek ailesinin ölümünde 4 zanlı tutuklandı
Yargıtay noktayı koydu: Düğün fotoğrafları 'kişisel veri'
Erdoğan: Uçağın neden düştüğünü şeffaf bir şekilde paylaşacağız
Akaryakıt kaçakçılığı iddiaları ile gündeme gelmişti: Konkordato istedi!
İstanbul'da suya her ay zam kararı: Hizmet bedelleri de zamlandı!
Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulama gelecek yıl başlayacak
PKK Zap bölgesinden tamamen çekildi
Kılıçdaroğlu Silivri'ye gitti ama İmamoğlu ile görüşmedi
Türk bayraklı gemi Ukrayna'da isabet aldı: 16 personel kurtarıldı
Bankalardaki altın mevduatı ikiye katlandı: İşte en çok altın alan il!
Emekliliği düşünenler dikkat! Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor!
Doğum izni artıyor, babaların izni de iki katına çıkacak
Bakan Kacır: Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz
MSB: Düşen uçağın enkazında kaza kırım çalışmaları sürüyor
En çok satan 10 otomobil! En ucuzu 1 milyon TL
3 milyon kişi başvurdu. 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli maaş promosyonu netleşti
27 ilde FETÖ operasyonu: Aralarında aktif kamu çalışanları var
Bakan Tekin: Her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir
2026 yılı bütçe görüşmeleri komisyonda devam edecek
Ev kiralamada yeni dönem: Ev sahiplerinden 'senet' şartı
Oto ve Emlakta yeni dönem! Vergi düzenlemesi Meclis'e geliyor
PMYO'da acı olay: Öğrenci 5. kattan atladı
DSİ, 1.389 personel alımı gerçekleştirecek
Başsavcılık: Futbolda bahis soruşturması genişleyebilir
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu arttı
Gece Kuşlarına Bir Araştırma İçin 25 Bin Verilecek!

ABD'de uyku alışkanlıklarını inceleyen yeni bir araştırma, uyku ve sağlık arasındaki bağlantıyı ortaya çıkaracak.

  1. <span><strong><em>ABD'de uyku alışkanlıklarını inceleyen yeni bir araştırma, uyku ve sağlık arasındaki bağlantıyı ortaya çıkaracak. Harvard Tıp Fakültesi iş birliğiyle yürütülen araştırmaya katılacak gönüllü 'gece kuşlarına' 600 dolar (yaklaşık 25 bin 344 lira) kadar ödeme yapılacak.</em></strong></span>

  2. <strong>Yeterli ve düzenli uyku, yalnızca bedensel değil, duygusal denge ve zihinsel performans açısından da oldukça önem teşkil ediyor. Uzmanlar, bu noktada düzenli uyku alışkanlığının kalp hastalıkları, diyabet ve kronik yorgunluk sendromu gibi rahatsızlıkların önlenmesinde kritik rol oynadığına işaret ediyor.</strong>

  3. <p><span style="color:#FF0000"><strong>UYKU ALIŞKANLIKLARI VE SAĞLIK ARASINDAKİ BAĞLANTIYI GÖZLER ÖNÜNE SERECEK</strong></span></p> <p><strong>Boston'daki Brigham ve Kadın Hastanesi Uyku ve Sirkadiyen Döngü Bozuklukları Bölümü tarafından Harvard Tıp Fakültesi'nin iş birliğiyle yapılan yeni bir araştırma, uyku alışkanlıklarının sağlık üzerindeki etkisini gözler önüne serecek.</strong></p>

  4. <strong>Araştırmacılar, geç yatma alışkanlığına sahip kişilerin beyin aktivitelerini ve uyku kalitelerini mercek altına alarak uyku ilaçlarının bu kişiler üzerindeki etkilerini ölçmeyi planlıyor.</strong>

  5. <strong>Söz konusu araştırmada gönüllüler yer alacak ve bazı şartlar uygulanacak. Buna göre; katılımcıların 18 ile 65 yaş arasında olması, genellikle gece yarısından sonra uyumaya alışkın olmaları ve sigara içmemeleri gerekiyor.</strong>

  6. <p><span style="color:#FF0000"><strong>ARAŞTIRMADA ÜÇ AŞAMA UYGULANACAK</strong></span></p> <p><strong>Uykuya dalmakta zorlanan kişilere yönelik ilaçların etkisini daha iyi anlamayı hedefleyen çalışma, birkaç aşama üzerinden gerçekleşecek.</strong></p> <p><strong>İlk olarak 3 ila 4 hafta sürecek ön değerlendirme gerçekleştirilecek.</strong></p>

  7. <strong>Ardından katılımcılar en az 35 gün boyunca ev ortamında ilaç kullanarak uyku düzenlerini günlük olarak kaydedecek.</strong>

17 Kasım 2025