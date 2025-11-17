Gece Kuşlarına Bir Araştırma İçin 25 Bin Verilecek!

Yeterli ve düzenli uyku, yalnızca bedensel değil, duygusal denge ve zihinsel performans açısından da oldukça önem teşkil ediyor. Uzmanlar, bu noktada düzenli uyku alışkanlığının kalp hastalıkları, diyabet ve kronik yorgunluk sendromu gibi rahatsızlıkların önlenmesinde kritik rol oynadığına işaret ediyor.