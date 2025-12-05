2025'Te Vefat Eden Ünlüler!
2025 yılının bitimine sayılı günler kala, sanat camiası genç-yaşlı pek çok değerli ismi kaybetmenin acısını yaşadı. Müzik, sinema, tiyatro ve moda dünyasından birçok önemli isim aramızdan ayrıldı. Ölüm haberleri, yalnızca sektörün değil, hayranlarının da yüreğini dağladı. İşte geride bıraktıkları eserlerle hafızalarda yaşamaya devam edecek olan ünlüler...
FERDİ TAYFUR
Arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.
MUAZZEZ ABACI
Kızı Saba Abacı'yı görmek için gittiği ABD'de geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olup stent takılan 78 yaşındaki usta sanatçı Muazzez Abacı, 12 Kasım'da, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
GÜLLÜ
Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetti.
ŞİNASİ YURTSEVER
Yabancı Damat dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, 3 Mart tarihinde mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.
ENGİN ÇAĞLAR
Türk sinemasının sevilen oyuncuncuları arasında yer alan Engin çağlar 1 Kasım'da geçirdiği kaza sonucu vefat etti.
EDİP AKBAYRAM
Usta sanatçı Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti.
BEDİA ENER
Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan usta oyuncu Bedia Ener beyninde lenfoma nedneiyle 13 Ocak'ta hayatını kaybetti.
DENİZ ARMAN
Ünlü haber spikeri Deniz Arman 24 Ocak'ta hayatınıkaybetti.
SEZAİ ALTEKİN
Usta oyuncu Sezai Altekin, 31 Ocak'ta hayatını kaybetti.
KAHTALI MIÇE
Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe 15 Şubat 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
EMİN GÜMÜŞKAYA
Çocuklar Duymasın'ın "Seyyar Tayyar"ı usta oyuncu Emin Gümüşkaya, 18 Şubat 2025'te hayatını kaybetti.
TANYELİ
Uzun süredir kanser tedavisi gören ünlü oryantal Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede 17 Mart'ta hayatını kaybetti.
OSMAN SINAV
Kurtlar Vadisi, Acı Hayat, Deli Yürek ve Ekmek Teknesi gibi yapımların yönetmeni Osman Sınav, 20 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti.
FİLİZ AKIN
Türk sinemasının 4 yapraklı goncasından biri olan usta sanatçı Filiz Akın tedavi gördüğü hastanede 21 Mart'ta hayatını kaybetti.
VOLKAN KONAK
Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında rahatsızlanan ünlü şarkıcı Volkan Konak 31 Mart'ta hayatını kaybetti.
AHMED LEVENDOĞLU
Usta sanatçı Ahmed Levendoğlu, 6 Nisan'da yaşamını yitirdi.
LEYLA OKAY
"Dostlarımız", "Ferhunde Hanımlar" ve "Bizim Evin Halleri" isimli dizilerde rol alan oyuncu Leyla Okay, 22 Nisan'da kansere yenik düştü.
ŞİMAL
4 yıldır kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı Şimal 30 Mayıs'ta hayata gözlerini yumdu.
ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU
"Yabancı Damat" dizisindeki "Memik Dede" karakteriyle hafızalarda yer edinen mimar, oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında 16 Ekim'de vefat etti.
AHMET GÜLHAN
"Mesela Muzaffer" ve "Şüpheli Şemsettin"in de aralarında bulunduğu unutulmaz karakterlere hayat veren oyuncu Ahmet Gülhan, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında 3 Kasım'da hayatını kaybetti
NİHAL CANDAN
Anoreksiya nervoza teşhisiyle cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada 23 kiloya kadar düştü ve 21 Haziran'da hayatını kaybetti.