2025'Te Vefat Eden Ünlüler!

DMM'den 'asgari ücret' açıklaması: Dolar bazında 4,6 kat arttı
DMM'den 'asgari ücret' açıklaması: Dolar bazında 4,6 kat arttı
Fuzul Topraktan'da Lansman Fırsatı!
Fuzul Topraktan'da Lansman Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: El değiştiren belediyeler hızla irtifa kaybediyor
Erdoğan: El değiştiren belediyeler hızla irtifa kaybediyor
MEB-EKYS yazılı sınavının konu dağılımı belli oldu
MEB-EKYS yazılı sınavının konu dağılımı belli oldu
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman yapılacak?
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman yapılacak?
Ankara'da lisedeki utandıran görüntüye polis incelemesi
Ankara'da lisedeki utandıran görüntüye polis incelemesi
Büro Merkez-Sen: Kariyer uzmanlarının ücret düzenlemesi geri çekilemez!
Büro Merkez-Sen: Kariyer uzmanlarının ücret düzenlemesi geri çekilemez!
Rekabet Kurulu'ndan dizi sektörüne 124 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan dizi sektörüne 124 milyon lira ceza
Ünlü spikerlere 'uyuşturucu' gözaltısı
Ünlü spikerlere 'uyuşturucu' gözaltısı
Bakan Tunç'tan 'Futbolda bahis' soruşturmasına ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan 'Futbolda bahis' soruşturmasına ilişkin açıklama
Sigorta şirketine kayyum atandı
Sigorta şirketine kayyum atandı
Osman Kaya: 'Çözüm Ortada Adil Bir Zam!'
Osman Kaya: 'Çözüm Ortada Adil Bir Zam!'
Vergi Müfettişleri Derneği: Kontenjanlar Dolmuyor, İstifalar Artıyor
Vergi Müfettişleri Derneği: Kontenjanlar Dolmuyor, İstifalar Artıyor
Futbolda Bahis soruşturması: Çok sayıda kişi gözaltında
Futbolda Bahis soruşturması: Çok sayıda kişi gözaltında
Eski elektrik sayaçları 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilecek
Eski elektrik sayaçları 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilecek
33 ilde DEAŞ operasyonunda 233 şüpheli yakalandı
33 ilde DEAŞ operasyonunda 233 şüpheli yakalandı
Yargıtay, Mahkeme kararı olmayan haczi kanuna aykırı buldu
Yargıtay, Mahkeme kararı olmayan haczi kanuna aykırı buldu
Suça karışmayana ceza indirimi geliyor
Suça karışmayana ceza indirimi geliyor
6 milyonluk vurgun... Sahte polis tutuklandı
6 milyonluk vurgun... Sahte polis tutuklandı
11. Yargı Paketi, komisyonunda kabul edildi
11. Yargı Paketi, komisyonunda kabul edildi
Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro
Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin emanet memuru tutuklandı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin emanet memuru tutuklandı
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!
TCMB raporu yayımlandı: Gıda fiyatları enflasyonu aşağı çekti
TCMB raporu yayımlandı: Gıda fiyatları enflasyonu aşağı çekti

2025'Te Vefat Eden Ünlüler!

025 yılının bitimine sayılı günler kala, sanat camiası genç-yaşlı pek çok değerli ismi kaybetmenin acısını yaşadı.

  1. <span><em><strong>2025 yılının bitimine sayılı günler kala, sanat camiası genç-yaşlı pek çok değerli ismi kaybetmenin acısını yaşadı. Müzik, sinema, tiyatro ve moda dünyasından birçok önemli isim aramızdan ayrıldı. Ölüm haberleri, yalnızca sektörün değil, hayranlarının da yüreğini dağladı. İşte geride bıraktıkları eserlerle hafızalarda yaşamaya devam edecek olan ünlüler...</strong></em></span>

    2025 yılının bitimine sayılı günler kala, sanat camiası genç-yaşlı pek çok değerli ismi kaybetmenin acısını yaşadı. Müzik, sinema, tiyatro ve moda dünyasından birçok önemli isim aramızdan ayrıldı. Ölüm haberleri, yalnızca sektörün değil, hayranlarının da yüreğini dağladı. İşte geride bıraktıkları eserlerle hafızalarda yaşamaya devam edecek olan ünlüler...

  2. <p><strong>FERDİ TAYFUR</strong></p> <p>Arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.</p>

    FERDİ TAYFUR

    Arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

  3. <p><strong>MUAZZEZ ABACI</strong></p> <p>Kızı Saba Abacı'yı görmek için gittiği ABD'de geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olup stent takılan 78 yaşındaki usta sanatçı Muazzez Abacı, 12 Kasım'da, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.</p>

    MUAZZEZ ABACI

    Kızı Saba Abacı'yı görmek için gittiği ABD'de geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olup stent takılan 78 yaşındaki usta sanatçı Muazzez Abacı, 12 Kasım'da, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

  4. <p><strong>GÜLLÜ</strong></p> <p>Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetti.&nbsp;</p>

    GÜLLÜ

    Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetti. 

  5. <p><strong>ŞİNASİ YURTSEVER</strong></p> <p>Yabancı Damat dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, 3 Mart tarihinde mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.&nbsp;</p>

    ŞİNASİ YURTSEVER

    Yabancı Damat dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, 3 Mart tarihinde mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. 

  6. <p><strong>ENGİN ÇAĞLAR</strong></p> <p>Türk sinemasının sevilen oyuncuncuları arasında yer alan Engin çağlar 1 Kasım'da geçirdiği kaza sonucu vefat etti.</p>

    ENGİN ÇAĞLAR

    Türk sinemasının sevilen oyuncuncuları arasında yer alan Engin çağlar 1 Kasım'da geçirdiği kaza sonucu vefat etti.

  7. <p><strong>EDİP AKBAYRAM</strong></p> <p>Usta sanatçı Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti.</p> <p>&nbsp;</p>

    EDİP AKBAYRAM

    Usta sanatçı Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti.

     

  8. <p><strong>BEDİA ENER</strong></p> <p>Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan usta oyuncu Bedia Ener beyninde lenfoma nedneiyle 13 Ocak'ta hayatını kaybetti.&nbsp;</p>

    BEDİA ENER

    Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan usta oyuncu Bedia Ener beyninde lenfoma nedneiyle 13 Ocak'ta hayatını kaybetti. 

  9. <p><strong>DENİZ ARMAN</strong></p> <p>Ünlü haber spikeri Deniz Arman 24 Ocak'ta hayatınıkaybetti.&nbsp;</p>

    DENİZ ARMAN

    Ünlü haber spikeri Deniz Arman 24 Ocak'ta hayatınıkaybetti. 

  10. <p><strong>SEZAİ ALTEKİN</strong></p> <p>Usta oyuncu Sezai Altekin, 31 Ocak'ta hayatını kaybetti.</p>

    SEZAİ ALTEKİN

    Usta oyuncu Sezai Altekin, 31 Ocak'ta hayatını kaybetti.

  11. <p><strong>KAHTALI MIÇE</strong></p> <p>Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe 15 Şubat 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.</p>

    KAHTALI MIÇE

    Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe 15 Şubat 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

  12. <p><strong>EMİN GÜMÜŞKAYA</strong></p> <p>Çocuklar Duymasın'ın "Seyyar Tayyar"ı usta oyuncu Emin Gümüşkaya, 18 Şubat 2025'te hayatını kaybetti.&nbsp;</p>

    EMİN GÜMÜŞKAYA

    Çocuklar Duymasın'ın "Seyyar Tayyar"ı usta oyuncu Emin Gümüşkaya, 18 Şubat 2025'te hayatını kaybetti. 

  13. <p><strong>TANYELİ</strong></p> <p>Uzun süredir kanser tedavisi gören ünlü oryantal Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede 17 Mart'ta hayatını kaybetti.</p>

    TANYELİ

    Uzun süredir kanser tedavisi gören ünlü oryantal Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede 17 Mart'ta hayatını kaybetti.

  14. <p><strong>OSMAN SINAV</strong></p> <p>Kurtlar Vadisi, Acı Hayat, Deli Yürek ve Ekmek Teknesi gibi yapımların yönetmeni Osman Sınav, 20 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti.&nbsp;</p>

    OSMAN SINAV

    Kurtlar Vadisi, Acı Hayat, Deli Yürek ve Ekmek Teknesi gibi yapımların yönetmeni Osman Sınav, 20 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti. 

  15. <p><strong>FİLİZ AKIN</strong></p> <p>Türk sinemasının 4 yapraklı goncasından biri olan usta sanatçı Filiz Akın tedavi gördüğü hastanede 21 Mart'ta hayatını kaybetti.&nbsp;</p>

    FİLİZ AKIN

    Türk sinemasının 4 yapraklı goncasından biri olan usta sanatçı Filiz Akın tedavi gördüğü hastanede 21 Mart'ta hayatını kaybetti. 

  16. <p><strong>VOLKAN KONAK</strong></p> <p>Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında rahatsızlanan ünlü şarkıcı Volkan Konak 31 Mart'ta hayatını kaybetti.&nbsp;</p>

    VOLKAN KONAK

    Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında rahatsızlanan ünlü şarkıcı Volkan Konak 31 Mart'ta hayatını kaybetti. 

  17. <p><strong>AHMED LEVENDOĞLU</strong></p> <p>Usta sanatçı Ahmed Levendoğlu, 6 Nisan'da yaşamını yitirdi.&nbsp;</p>

    AHMED LEVENDOĞLU

    Usta sanatçı Ahmed Levendoğlu, 6 Nisan'da yaşamını yitirdi. 

  18. <p><strong>LEYLA OKAY</strong></p> <p>"Dostlarımız", "Ferhunde Hanımlar" ve "Bizim Evin Halleri" isimli dizilerde rol alan oyuncu Leyla Okay, 22 Nisan'da kansere yenik düştü.&nbsp;</p>

    LEYLA OKAY

    "Dostlarımız", "Ferhunde Hanımlar" ve "Bizim Evin Halleri" isimli dizilerde rol alan oyuncu Leyla Okay, 22 Nisan'da kansere yenik düştü. 

  19. <p><strong>ŞİMAL</strong></p> <p>4 yıldır kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı Şimal 30 Mayıs'ta hayata gözlerini yumdu.&nbsp;</p>

    ŞİMAL

    4 yıldır kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı Şimal 30 Mayıs'ta hayata gözlerini yumdu. 

  20. <p><strong>ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU</strong></p> <p>"Yabancı Damat" dizisindeki "Memik Dede" karakteriyle hafızalarda yer edinen mimar, oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında 16 Ekim'de vefat etti.</p>

    ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU

    "Yabancı Damat" dizisindeki "Memik Dede" karakteriyle hafızalarda yer edinen mimar, oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında 16 Ekim'de vefat etti.

  21. <p><strong>AHMET GÜLHAN</strong></p> <p>"Mesela Muzaffer" ve "Şüpheli Şemsettin"in de aralarında bulunduğu unutulmaz karakterlere hayat veren oyuncu Ahmet Gülhan, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında 3 Kasım'da hayatını kaybetti</p>

    AHMET GÜLHAN

    "Mesela Muzaffer" ve "Şüpheli Şemsettin"in de aralarında bulunduğu unutulmaz karakterlere hayat veren oyuncu Ahmet Gülhan, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında 3 Kasım'da hayatını kaybetti

  22. <p><strong>NİHAL CANDAN</strong></p> <p>Anoreksiya nervoza teşhisiyle cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada 23 kiloya kadar düştü ve 21 Haziran'da&nbsp; hayatını kaybetti.</p>

    NİHAL CANDAN

    Anoreksiya nervoza teşhisiyle cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada 23 kiloya kadar düştü ve 21 Haziran'da  hayatını kaybetti.

5 Aralık 2025