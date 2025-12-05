2025'Te Vefat Eden Ünlüler!

2025 yılının bitimine sayılı günler kala, sanat camiası genç-yaşlı pek çok değerli ismi kaybetmenin acısını yaşadı. Müzik, sinema, tiyatro ve moda dünyasından birçok önemli isim aramızdan ayrıldı. Ölüm haberleri, yalnızca sektörün değil, hayranlarının da yüreğini dağladı. İşte geride bıraktıkları eserlerle hafızalarda yaşamaya devam edecek olan ünlüler...