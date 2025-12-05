DMM'den 'asgari ücret' açıklaması: Dolar bazında 4,6 kat arttı
Fuzul Topraktan'da Lansman Fırsatı!
Erdoğan: El değiştiren belediyeler hızla irtifa kaybediyor
MEB-EKYS yazılı sınavının konu dağılımı belli oldu
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman yapılacak?
Ankara'da lisedeki utandıran görüntüye polis incelemesi
Büro Merkez-Sen: Kariyer uzmanlarının ücret düzenlemesi geri çekilemez!
Rekabet Kurulu'ndan dizi sektörüne 124 milyon lira ceza
Ünlü spikerlere 'uyuşturucu' gözaltısı
Bakan Tunç'tan 'Futbolda bahis' soruşturmasına ilişkin açıklama
Sigorta şirketine kayyum atandı
Osman Kaya: 'Çözüm Ortada Adil Bir Zam!'
Vergi Müfettişleri Derneği: Kontenjanlar Dolmuyor, İstifalar Artıyor
Futbolda Bahis soruşturması: Çok sayıda kişi gözaltında
Eski elektrik sayaçları 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilecek
33 ilde DEAŞ operasyonunda 233 şüpheli yakalandı
Yargıtay, Mahkeme kararı olmayan haczi kanuna aykırı buldu
Suça karışmayana ceza indirimi geliyor
6 milyonluk vurgun... Sahte polis tutuklandı
11. Yargı Paketi, komisyonunda kabul edildi
Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin emanet memuru tutuklandı
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!
TCMB raporu yayımlandı: Gıda fiyatları enflasyonu aşağı çekti
TOKİ 500 Bin Konut Kura Çekimi Tarihi Belli Oldu

  2025 TOKİ kura çekimi başvuru sonuçları, 5 bin lira başvuru ücretini yatıran adaylar tarafından sorgulanıyor. TOKİ tarafından 81 ilde yapılacak 500 bin konutun kuraları için gözler kılavuzda yayımlanan tarihlere çevrildi. Peki, TOKİ 500 bin konut kuraları ne zaman çekilecek?

  TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ 500 bin konut için inşa ve ihale süreci 2025 yılının Kasım ayı itibarıyla başlayacak. Hak sahibi belirlemeleri için kura çekimi takvimi ise belli oldu.

Buna göre; TOKİ kura çekimi 29 Aralık 2025 ? 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek

    TOKİ 500 bin konut için inşa ve ihale süreci 2025 yılının Kasım ayı itibarıyla başlayacak. Hak sahibi belirlemeleri için kura çekimi takvimi ise belli oldu.

    Buna göre; TOKİ kura çekimi 29 Aralık 2025 ? 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek

  TOKİ BAŞVURU BEDELİ İADE EDİLECEK Mİ?

TOKİ 500 bin konut hak sahipliği kurasında ismi çıkmayan vatandaşlara ödedikleri 5 bin liralık başvuru ücreti geri iade edilecek.

    TOKİ 500 bin konut hak sahipliği kurasında ismi çıkmayan vatandaşlara ödedikleri 5 bin liralık başvuru ücreti geri iade edilecek.

  1+1 VE 2+1 EVLER NASIL OLACAK?

Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak.

    Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak.

5 Aralık 2025