TOKİ 500 Bin Konut Kura Çekimi Tarihi Belli Oldu

2025 TOKİ kura çekimi başvuru sonuçları, 5 bin lira başvuru ücretini yatıran adaylar tarafından sorgulanıyor. TOKİ tarafından 81 ilde yapılacak 500 bin konutun kuraları için gözler kılavuzda yayımlanan tarihlere çevrildi. Peki, TOKİ 500 bin konut kuraları ne zaman çekilecek?