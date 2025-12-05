Mikropları Def Eden Doğal İlaç
Sarımsak gargarası hepsinden güçlü!
-
Yiyeceklere lezzet katan, soğan biçimli, keskin kokulu bir sebze olan sarımsak, artık ağız kokusuna karşı olası bir tedavi olarak kabul ediliyor.
-
Sarımsaklı gargara suyu üzerinde çalışan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Sharjah Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden uzmanlar, "Sarımsak özlü gargara, özellikle daha yüksek konsantrasyonlarda, klorheksidinle karşılaştırılabilir bir etkinlik gösterdi" diye yazdı.
-
Araştırmacılar sarımsaktan elde edilen su ile hali hazırda ağır gargaralarının içinde kullanılan klorheksidin veya CHX maddesini karşılaştırdılar.
-
Kimyasalın aşırı kullanımının antimikrobiyal direnci artırabileceğini ve kullanıcıların ağızlarını bakteri, virüs, mantar ve parazitlere karşı savunmasız hale getirebilir; bunların hepsi kötü nefes kokusuna ve iç enfeksiyonlara yol açabilir.
-
Araştırmacılar, sarımsağın yüzyıllardır bilinen tıbbi özellikleri ve antimikrobiyal etkinliğini göz önüne alarak bir çalışma yaptı.
-
Bitkinin tehlikeli mikropları savuşturma konusunda CHX'e karşı ne kadar iyi performans gösterdiğini belirlemek için yapılmış diğer çalışmaları inceledi. Elde edilen bulgularda kimyasal antiseptik gargaralardan uzak durmak isteyen ? kimyasal içeriklere hassasiyeti olan ya da daha doğal çözümler arayan ? bireyler için sarımsak özlü gargara iyi bir seçenek olabilir.
-
Sarımsak özlü gargara, bazı kişilerde tat almada rahatsızlık, ağızda yanma hissi veya güçlü bir koku gibi istenmeyen yan etkilere neden olabilir.
-
Ayrıca, bazı patojen (özellikle diş eti hastalıklarına neden olan) mikroorganizmalar karşısında CHX kadar etkili olmayabileceği de belirtiliyor.
-
Araştırmada elde edilen sonuçların geneli, deney sayısının ve uzun dönem klinik verilerin görece sınırlı olmasından ötürü sarımsaklı gargaraların CHX?nin yerini tamamen alabileceğini söylemek için bilim insanları daha geniş çaplı ve uzun süreli çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguluyor.