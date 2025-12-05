DMM'den 'asgari ücret' açıklaması: Dolar bazında 4,6 kat arttı
Fuzul Topraktan'da Lansman Fırsatı!
Erdoğan: El değiştiren belediyeler hızla irtifa kaybediyor
MEB-EKYS yazılı sınavının konu dağılımı belli oldu
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman yapılacak?
Ankara'da lisedeki utandıran görüntüye polis incelemesi
Büro Merkez-Sen: Kariyer uzmanlarının ücret düzenlemesi geri çekilemez!
Rekabet Kurulu'ndan dizi sektörüne 124 milyon lira ceza
Ünlü spikerlere 'uyuşturucu' gözaltısı
Bakan Tunç'tan 'Futbolda bahis' soruşturmasına ilişkin açıklama
Sigorta şirketine kayyum atandı
Osman Kaya: 'Çözüm Ortada Adil Bir Zam!'
Vergi Müfettişleri Derneği: Kontenjanlar Dolmuyor, İstifalar Artıyor
Futbolda Bahis soruşturması: Çok sayıda kişi gözaltında
Eski elektrik sayaçları 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilecek
33 ilde DEAŞ operasyonunda 233 şüpheli yakalandı
Yargıtay, Mahkeme kararı olmayan haczi kanuna aykırı buldu
Suça karışmayana ceza indirimi geliyor
6 milyonluk vurgun... Sahte polis tutuklandı
11. Yargı Paketi, komisyonunda kabul edildi
Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin emanet memuru tutuklandı
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!
TCMB raporu yayımlandı: Gıda fiyatları enflasyonu aşağı çekti
Mikropları Def Eden Doğal İlaç

Sarımsak gargarası hepsinden güçlü!

    Yiyeceklere lezzet katan, soğan biçimli, keskin kokulu bir sebze olan sarımsak, artık ağız kokusuna karşı olası bir tedavi olarak kabul ediliyor.

    Sarımsaklı gargara suyu üzerinde çalışan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Sharjah Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden uzmanlar, "Sarımsak özlü gargara, özellikle daha yüksek konsantrasyonlarda, klorheksidinle karşılaştırılabilir bir etkinlik gösterdi" diye yazdı.

    Araştırmacılar sarımsaktan elde edilen su ile hali hazırda ağır gargaralarının içinde kullanılan klorheksidin veya CHX maddesini karşılaştırdılar.

    Kimyasalın aşırı kullanımının antimikrobiyal direnci artırabileceğini ve kullanıcıların ağızlarını bakteri, virüs, mantar ve parazitlere karşı savunmasız hale getirebilir; bunların hepsi kötü nefes kokusuna ve iç enfeksiyonlara yol açabilir.

    Araştırmacılar, sarımsağın yüzyıllardır bilinen tıbbi özellikleri ve antimikrobiyal etkinliğini göz önüne alarak bir çalışma yaptı.

    Bitkinin tehlikeli mikropları savuşturma konusunda CHX'e karşı ne kadar iyi performans gösterdiğini belirlemek için yapılmış diğer çalışmaları inceledi. Elde edilen bulgularda kimyasal antiseptik gargaralardan uzak durmak isteyen ? kimyasal içeriklere hassasiyeti olan ya da daha doğal çözümler arayan ? bireyler için sarımsak özlü gargara iyi bir seçenek olabilir.

    Sarımsak özlü gargara, bazı kişilerde tat almada rahatsızlık, ağızda yanma hissi veya güçlü bir koku gibi istenmeyen yan etkilere neden olabilir.

    Ayrıca, bazı patojen (özellikle diş eti hastalıklarına neden olan) mikroorganizmalar karşısında CHX kadar etkili olmayabileceği de belirtiliyor.

    Araştırmada elde edilen sonuçların geneli, deney sayısının ve uzun dönem klinik verilerin görece sınırlı olmasından ötürü sarımsaklı gargaraların CHX?nin yerini tamamen alabileceğini söylemek için bilim insanları daha geniş çaplı ve uzun süreli çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

5 Aralık 2025