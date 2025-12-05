Icardi Ve Sevgilisi China Suarez'den Yüzüklü Paylaşım!
İşte romantik kareler...
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'in aşkı hız kesmeden devam ediyor. Çift, son olarak Instagram'dan paylaştıkları romantik pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Icardi'nin sevgilisine aldığı yüzük ise birçok soruyu gündeme getirdi; "Evlenecekler mi?" sorusu hala merak konusu.
Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, ünlü model ve sunucu Wanda Nara ile yaşadığı olaylı ayrılığın ardından, aşk hayatına hızla yeni bir yön vermişti. Icardi, model ve oyuncu China Suarez ile olan ilişkisini sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla duyurmuştu.
Icardi ve Suarez, geçtiğimiz yılın başından beri birlikte. Çift, ilişkilerinin birinci yıl dönümünü, aşk dolu pozlarıyla kutlamış ve sosyal medyada takipçileriyle paylaşmıştı. Özellikle Icardi'nin Suarez'e aldığı takı, çiftin ilişkisi hakkında evlenme iddialarını güçlendirdi.
Galatasaray'da futbol kariyerine devam eden Mauro Icardi, özel hayatıyla sıkça magazin gündeminde yer alırken, sevgilisi China Suarez ile paylaştığı fotoğraflarla da takipçilerinden büyük ilgi görüyor.
HER PAYLAŞIMLARI OLAY
Icardi ve China Suarez zor zamanların ardından mutlu bir birliktelik yaşamaya devam ediyor.
Yeni paylaşımında çift, aşklarını bir kez daha sergileyerek, sosyal medya üzerinden romantizm dolu anlar paylaştı.