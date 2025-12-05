'Kameramda İtildiği An Var!'

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülmekte olan soruşturmada yeni ve çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. İsmini açıklamak istemeyen bir komşu, evinde bulunan güvenlik kamerasında Güllü'nün öldüğü gece pencereden itilme anına ait görüntülerin bulunduğunu öne sürdü ve kayıtları bir an önce emniyetle paylaşacağını söyledi. Ortalığı yeniden ayağa kaldıran bu ifade, olayın aniden yaşanmış bir kaza değil cinayet olabileceği ihtimalini yeniden gündeme getirdi. İşte detaylar...