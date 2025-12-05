'Kameramda İtildiği An Var!'
Güllü'nün şüpheli ölümüne dair akılalmaz iddia
Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülmekte olan soruşturmada yeni ve çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. İsmini açıklamak istemeyen bir komşu, evinde bulunan güvenlik kamerasında Güllü'nün öldüğü gece pencereden itilme anına ait görüntülerin bulunduğunu öne sürdü ve kayıtları bir an önce emniyetle paylaşacağını söyledi. Ortalığı yeniden ayağa kaldıran bu ifade, olayın aniden yaşanmış bir kaza değil cinayet olabileceği ihtimalini yeniden gündeme getirdi. İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı Güllü'nün Yalova Çınarcık'taki evinin camından düşerek gerçekleşen ölümüyle ilgili başlatılan detaylı soruşturma her geçen gün derinleşirken, yeni çarpıcı iddialar da ortaya atılmaya devam ediyor. Son olarak ismini paylaşmak istemeyen bir komşu, kendi güvenlik kamerasının Güllü'nün camdan düşüp öldüğü anlara dair şüpheli görüntüler kaydettiğini söyleyerek önemli açıklamalar yaptı. Yaptığı çarpıcı açıklamalar, soruşturmaya yeni bir boyut kazandırabilir. Bu iddialar akıllardaki cinayet ihtimallerini yeniden ortaya çıkardı. İşte detaylar...
"GÜLLÜ'NÜN İTİLDİĞİ GÖRÜNTÜLERİ KAMERAM KAYIT ETMİŞ"
Komşu, Balıkesir'de yaşadığını ancak Çınarcık'taki yazlığında bulunan güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri incelediğini belirterek, "Güllü'nün itildiği görüntüleri kameram kayıt etmiş" dedi. Görüntüleri emniyete teslim edeceğini belirten komşu, "Artık bu olay çözülsün" ifadelerini kullandı.
"ŞEYTAN ONUN YANINDA MASUM KALIR"
Olayın kilit isimlerinden biri olarak görülen Bircan Dülger de daha önce katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Dülger, şunları söylemişti: "Tuğyan'ı çok iyi tanıyorum.
Şeytan onun yanında çok masum kalır. Ben o gün onu ikna etmemiş olsam, Güllü abla bir arabayla uçurumdan atılacaktı. Kafasında net bir plandı. Her zaman dile getirirdi."
"BEN YAPTIM AMA ÇOK PİŞMANIM"
Camdan düştüğünü duyduğum ilk zaman aklıma hemen Tuğyan'ın attığı geldi. Cenazede göz göze geldik. 'Abla ben yaptım ama çok pişmanım keşke yapmasaydım' dedi."
Kutlu'nun anlattıklarına göre Tuğyan, zaman zaman psikolojik olarak zorlandığını ifade edip annesiyle ciddi tartışmalar yaşadığını dile getiriyordu.
Kutlu, ifadesinde Tuğyan'ın zaman zaman agresif söylemlerde bulunduğunu aktararak, Tuğyan'ın kendisine, "Abi ben katil olacağım? ben bunu öldüreceğim" şeklinde konuştuğunu iddia etmişti.
Kutlu ayrıca, Tuğyan'ın kumar alışkanlığı olduğunu, zaman zaman parasız kaldığını ve kendisinden borç istediğini öne sürmüştü.
"TUĞYAN'IN KAÇACAĞINDAN EMİNİM"
Haziran ayında yaşanan bir görüşmeyi aktarırken Tuğyan'ın kendisine, "Bu kadın ölecek. Ben annemle dost olup sonra onu öldüreceğim" dediğini iddia eden Kutlu, Tuğyan'ın ayrıca bir dönem evine madde dolu bir şişe getirdiğini de savunmuştu.
Genç kadının zaman zaman kaçmayı düşündüğünü ileri süren Kutlu, ifadesinde, "Ben Tuğyan'ın kaçacağından eminim, olayın aydınlatılmasını istiyorum" demişti.
"ERKEK ARKADAŞI İÇİN ANNESİNİ DÖVDÜ"
Öte yandan, soruşturma dosyasına yansıyan tanık beyanlarından birinde, Bircan Dülger'in daha önce savcılıkta verdiği ifadede şu iddialar yer almıştı: "Tuğyan, yıllar önce annesini mutfak önlüğüyle bağladığını, Erkek arkadaşı için annesini dövdüğünü, annesini arabasının frenlerini kesmekle tehdit ettiğini ve bıçakla kendine zarar verdiğini söyledi."