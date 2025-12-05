DMM'den 'asgari ücret' açıklaması: Dolar bazında 4,6 kat arttı
Fuzul Topraktan'da Lansman Fırsatı!
5 Lira Birden Artaracak Sigara, Akaryakıt...

Bu zamlar otomatik gelecek!

5 Aralık 2025