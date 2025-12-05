5 Lira Birden Artaracak Sigara, Akaryakıt...
Bu zamlar otomatik gelecek!
-
Kasım rakamıyla birlikte Temmuz-Kasım dönemindeki toplam ÜFE artışı %9,53 oldu. Aralık verisinin de eklenmesiyle oran %10,63 civarında gerçekleşirse, 1 Ocak'ta ÖTV maktu tutarları otomatik olarak bu oranda artacak.
-
Bu artışlar, emekli ve memur maaşlarını belirlemede bir etkisi olmayan, ancak akaryakıttan tütün mamullerine, LPG'ye kadar geniş bir yelpazede yeni zamlar anlamına geliyor.
-
Sözcü Yazarı Vergi Uzmanı Mahmut Aydoğmuş, yeniden değerleme oranından (YDO) bağımsız olan bu mekanizma nedeniyle, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'ndaki maktu ÖTV tutarlarının ÜFE kadar artırılacağını açıkladı. Aşağıdaki kalemlerde fiyatlar yılbaşından itibaren doğrudan değişecek:
-
?Motorin, benzin, LPG
?Doğalgaz ve sanayide kullanılan petrol türevleri
-
?Tütün mamulleri
?Alkollü içecekler
-
ÜFE'nin %10,63 olması halinde uygulanacak yeni maktu ÖTV tutarları şöyle olacak:
?Motorin: 12,9973 TL → 14,3789 TL
?95 oktan benzin: 13,8642 TL → 15,3380 TL
?LPG: 10,6433 TL → 11,7745 TL
-
Bu tutarlar üzerinden %20 KDV de hesaplandığı için pompaya minimum yansıma:
?Motorin: +1,66 TL
?Benzin: +1,77 TL
?LPG: +1,36 TL
Bu rakamlar, yalnızca vergi kaynaklı minimum zam etkisi. Dağıtım, rafineri ve kur etkisi bu artışlara dahil değil.
-
Sigarada yüzde 45 nispi ÖTV'nin yanı sıra maktu ÖTV uygulanıyor. 24 Ekim 2025'te 12,1495 TL olan maktu tutar 16 TL'ye çıkarılmıştı. Yeni ÜFE artışıyla bu rakam:
?16,00 TL → 17,7008 TL
Böylece KDV dahil en az 2,04 TL maliyet artışı olacak. Çarpan etkisiyle bunun paket fiyatlarına yaklaşık 5 TL zam olarak yansıması bekleniyor.