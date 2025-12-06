''Sultanlara layık'' meyvenin kilosu 40 liraya satılıyor

Dünya Kupası'ndaki maç programımız belli oldu
Dünya Kupası'ndaki maç programımız belli oldu
Cezaevi nakil aracı devrildi. 2'si ağır 9 yaralı
Cezaevi nakil aracı devrildi. 2'si ağır 9 yaralı
Bakan Şimşek: Enflasyon Tek Haneye İnecek
Bakan Şimşek: Enflasyon Tek Haneye İnecek
Settar Aslan: OGM'ye 15 Bin İşçi Yerine 4 Bin 500 İşçi Alındı
Settar Aslan: OGM'ye 15 Bin İşçi Yerine 4 Bin 500 İşçi Alındı
KDK'dan İŞKUR çalışanı için faizli maaş farkı kararı
KDK'dan İŞKUR çalışanı için faizli maaş farkı kararı
500 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
500 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefine Adım Adım Yaklaşıyoruz
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefine Adım Adım Yaklaşıyoruz
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'de üzerine düşeni yapmaya hazır
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'de üzerine düşeni yapmaya hazır
'Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025' rekorlarla kapandı
'Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025' rekorlarla kapandı
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 7 ölü, 11 yaralı
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 7 ölü, 11 yaralı
Adliyeden kalaşnikof mermileri çalındı, zabıt katibi tutuklandı
Adliyeden kalaşnikof mermileri çalındı, zabıt katibi tutuklandı
Belgesiz konaklamalara her ilan için 25 bin TL
Belgesiz konaklamalara her ilan için 25 bin TL
İstanbul Tuzla'da fabrika yangını
İstanbul Tuzla'da fabrika yangını
Bakanlık bu ürünlerin satışını durdu: Evinde olan baksın!
Bakanlık bu ürünlerin satışını durdu: Evinde olan baksın!
Devletin Omurgası Güçlü Olmalı: Müfettiş ve Uzmanlara Zam Geri Çekilmemeli!
Devletin Omurgası Güçlü Olmalı: Müfettiş ve Uzmanlara Zam Geri Çekilmemeli!
Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor
Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor
Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Hava sıcaklıkları azalacak
Hava sıcaklıkları azalacak
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Polise çarpıp kaçan alkollü sürücüye 68 bin lira ceza kesildi
Polise çarpıp kaçan alkollü sürücüye 68 bin lira ceza kesildi
SPK onayladı: Bir şirket daha halka arz oluyor!
SPK onayladı: Bir şirket daha halka arz oluyor!
Danıştay'dan tarım personeli lehine karar: İki farklı ödeme birlikte alınabilecek
Danıştay'dan tarım personeli lehine karar: İki farklı ödeme birlikte alınabilecek
EGM: Eskişehir'deki polis memuru görüntüleri nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
EGM: Eskişehir'deki polis memuru görüntüleri nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
AGS kontenjanı artıyor mu?
AGS kontenjanı artıyor mu?
DMM iddiaları yalanladı: Kuru fasulye sofralardan eksilmeyecek!
DMM iddiaları yalanladı: Kuru fasulye sofralardan eksilmeyecek!
'Futbolda Bahis' soruşturmasında ikinci perde: İşte gözaltı kararı verilen isimler
'Futbolda Bahis' soruşturmasında ikinci perde: İşte gözaltı kararı verilen isimler
89 yıllık zeytinyağı ve kozmetik markası için konkordato kararı
89 yıllık zeytinyağı ve kozmetik markası için konkordato kararı
TÜİK açıkladı: Öğrenci başına eğitim harcaması ikiye katlandı
TÜİK açıkladı: Öğrenci başına eğitim harcaması ikiye katlandı
Erdoğan: El değiştiren belediyeler hızla irtifa kaybediyor
Erdoğan: El değiştiren belediyeler hızla irtifa kaybediyor

''Sultanlara Layık'' Meyvenin Kilosu 40 Liraya Satılıyor

''Sultanlara layık'' meyvenin kilosu 40 liraya satılıyor

  1. Temmuz ayında erkence üzüm çeşitleriyle başlayan hasat süreci, Sultaniye ve çekirdekli sofralık üzümlerin kesimleriyle devam ediyor. Aralık ayının ilk haftasında sürdürülen kesimler, örtü altındaki bağlarda sararan yapraklar arasından toplanarak taze şekilde pazarlara ulaştırılıyor. Hasadın Aralık ayının ortalarına kadar sürmesi bekleniyor.

    Temmuz ayında erkence üzüm çeşitleriyle başlayan hasat süreci, Sultaniye ve çekirdekli sofralık üzümlerin kesimleriyle devam ediyor. Aralık ayının ilk haftasında sürdürülen kesimler, örtü altındaki bağlarda sararan yapraklar arasından toplanarak taze şekilde pazarlara ulaştırılıyor. Hasadın Aralık ayının ortalarına kadar sürmesi bekleniyor.

  2. Sarıgöl?ün Baharlar Mahallesi?nden üzüm üreticisi Nuri Uyanık, üzüm miktarının azaldığını belirterek, "İhracat yok gibi denilebilir. İç piyasada mahallenin içinde 40-50 liradan satılıyor. İç piyasaya yönelik fiyatlar ise kalitesine göre 25-35 lira arasında değişiyor. Yağışlar başlamadığı için kesimler hız kazandı" dedi.

    Sarıgöl?ün Baharlar Mahallesi?nden üzüm üreticisi Nuri Uyanık, üzüm miktarının azaldığını belirterek, "İhracat yok gibi denilebilir. İç piyasada mahallenin içinde 40-50 liradan satılıyor. İç piyasaya yönelik fiyatlar ise kalitesine göre 25-35 lira arasında değişiyor. Yağışlar başlamadığı için kesimler hız kazandı" dedi.

  3. Manisa'da üzüm yetiştiriciliğinin kökeni oldukça eskiye dayanıyor. Bazı kaynaklarda antik çağlarda bile bölgede üzüm yetiştirildiği ifade ediliyor. Üzerinde üzüm ve asma resimleri olan Manisa kaynaklı tarihi eserlere, Manisa Müzesi'nde de rastlanabiliyor.

    Manisa'da üzüm yetiştiriciliğinin kökeni oldukça eskiye dayanıyor. Bazı kaynaklarda antik çağlarda bile bölgede üzüm yetiştirildiği ifade ediliyor. Üzerinde üzüm ve asma resimleri olan Manisa kaynaklı tarihi eserlere, Manisa Müzesi'nde de rastlanabiliyor.

  4. Lezzetiyle tüm dünyada tanınan sultani çekirdeksiz üzüm, adını Osmanlı'da padişah olan Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi önemli isimlerin de bulunduğu, şehzadelerin yetiştiği Manisa'dan alıyor. Bu üzüm türü, ?sultanların üzümü' ve 'sultanlara layık? olarak da anılıyor.

    Lezzetiyle tüm dünyada tanınan sultani çekirdeksiz üzüm, adını Osmanlı'da padişah olan Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi önemli isimlerin de bulunduğu, şehzadelerin yetiştiği Manisa'dan alıyor. Bu üzüm türü, ?sultanların üzümü' ve 'sultanlara layık? olarak da anılıyor.

6 Aralık 2025