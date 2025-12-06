''Sultanlara layık'' meyvenin kilosu 40 liraya satılıyor

Lezzetiyle tüm dünyada tanınan sultani çekirdeksiz üzüm, adını Osmanlı'da padişah olan Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi önemli isimlerin de bulunduğu, şehzadelerin yetiştiği Manisa'dan alıyor. Bu üzüm türü, ?sultanların üzümü' ve 'sultanlara layık? olarak da anılıyor.