Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Adli emanetten bir soygun haberi de Konya'dan
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Bursa'da Otizmli Öğrenciler Sıralara Bağlandı: Soruşturma
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 10 ilçede su kesilecek
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'
Bahis soruşturmasında 37 kişi adliyeye sevk edildi
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı
Perşembe günü yılın son faiz kararı açıklanacak
Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor
İşte 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 Maddelik Taciz Listesi Skandalı
Antalya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
'Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçek dışı'
İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında hakim karşısına çıkacak
Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
Tek öğretmen, dört öğrenci: Köy okuluna yürek ısıtan dokunuş
'Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu' iddiasına ilişkin açıklama
Gümüş'teki yükseliş yüzde 100'ü aştı
'Türkiye'nin Miamisi' dikey mimariye yenik düştü
Aidat göçü: İstanbul'da 10 Bin TL'yi aştı, 117 bin kişi taşındı
NOW O Dizinin Fişini Çekti

Yalnızca 5 bölüm yayınlanmıştı!

  1. Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin başrolünde yer aldığı NOW TV dizisi "Sakıncalı", düşük reytingler nedeniyle sadece 5. bölümde final yapma kararı aldı. Üç bölümü yayımlanan dizi, güçlü kadrosuna rağmen beklenen izleyici ilgisini göremedi.

  2. Özge Özpirinçci&nbsp;ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı NOW TV dizisi "Sakıncalı", reytinglerde beklenen ilgiyi görmediği için sadece 5. bölümde ekran macerasına son veriyor.

  BEKLENEN OLDU: DİZİ YAYINDAN KALDIRILIYOR

Yeni sezonun güçlü yapımları arasında gösterilen "Sakıncalı", reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayınca erken final kararı aldı. Gold Film imzalı yapımın sadece 5. bölümde ekranlara veda edeceği öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçtiğimiz hafta çekimlere ara verilen dizinin set ekibine final kararı iletildi.

    BEKLENEN OLDU: DİZİ YAYINDAN KALDIRILIYOR

    Yeni sezonun güçlü yapımları arasında gösterilen "Sakıncalı", reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayınca erken final kararı aldı. Gold Film imzalı yapımın sadece 5. bölümde ekranlara veda edeceği öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçtiğimiz hafta çekimlere ara verilen dizinin set ekibine final kararı iletildi.

  3 BÖLÜM YAYIMLANDI AMA...

Henüz 3 bölümü yayımlanan "Sakıncalı" güçlü oyuncu kadrosuna rağmen rakiplerinin gerisinde kaldı. Kanal yönetimi, reytinglerdeki düşük performans nedeniyle diziyi sürdürmeme kararı aldı.

KONUSU NEYDİ?

"Sakıncalı", çocuğunu kaybettikten sonra hayata yeniden tutunmaya çalışan Süreyya'nın adalet ve intikam mücadelesini konu alıyordu. Dizide kayıp, dayanışma ve güçlü kadın karakter temaları ön plana çıkıyordu.

OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademcinin yer aldığı dizide; Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Lidya Atlik, Seray Özkan, Miray Akay, Beyti Engin, Özgür Cem Tuğluk, Aslı Omağ, Ali Mavi Yücel ve Gurur Çiçekoğlu gibi başarılı isimler rol alıyordu.

    3 BÖLÜM YAYIMLANDI AMA...

    Henüz 3 bölümü yayımlanan "Sakıncalı" güçlü oyuncu kadrosuna rağmen rakiplerinin gerisinde kaldı. Kanal yönetimi, reytinglerdeki düşük performans nedeniyle diziyi sürdürmeme kararı aldı.

    KONUSU NEYDİ?

    "Sakıncalı", çocuğunu kaybettikten sonra hayata yeniden tutunmaya çalışan Süreyya'nın adalet ve intikam mücadelesini konu alıyordu. Dizide kayıp, dayanışma ve güçlü kadın karakter temaları ön plana çıkıyordu.

    OYUNCU KADROSU

    Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademcinin yer aldığı dizide; Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Lidya Atlik, Seray Özkan, Miray Akay, Beyti Engin, Özgür Cem Tuğluk, Aslı Omağ, Ali Mavi Yücel ve Gurur Çiçekoğlu gibi başarılı isimler rol alıyordu.

6 Aralık 2025