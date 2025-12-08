Motorlu taşıtlar 2024'te 383 milyar kilometre yol yaptı
Motorlu taşıtlar 2024'te 383 milyar kilometre yol yaptı
İphone 17 Pro Öğrencilere 71 Bin Oluyor!

Öğrencilere akıllı telefon alırken ÖTV yok! Modeller belli oldu, bir şartla...

  TBMM'ye sunulan yeni düzenlemeyle, üniversite öğrencilerinin telefon, bilgisayar gibi elektronik ürünleri ÖTV ödemeden satın almasını hedefliyor. Teklif kabul edilirse öğrenciler, tercih ettikleri cihazları en az 2 sene kullanmak şartıyla ÖTV'siz olarak satın alabilecek. İşte modele göre değişen ÖTV'siz akıllı telefon fiyatları...

    TBMM'ye sunulan yeni düzenlemeyle, üniversite öğrencilerinin telefon, bilgisayar gibi elektronik ürünleri ÖTV ödemeden satın almasını hedefliyor. Teklif kabul edilirse öğrenciler, tercih ettikleri cihazları en az 2 sene kullanmak şartıyla ÖTV'siz olarak satın alabilecek. İşte modele göre değişen ÖTV'siz akıllı telefon fiyatları...

  Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni bir düzenleme ile üniversite öğrencilerinin artık diledikleri elektronik ürünleri ÖTV'den muaf olarak alması amaçlanıyor. Üstelik bunun sadece tek bir şartı var. İşte detaylar ve modele göre değişen ÖTV'siz akıllı telefon fiyatları...

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni bir düzenleme ile üniversite öğrencilerinin artık diledikleri elektronik ürünleri ÖTV'den muaf olarak alması amaçlanıyor. Üstelik bunun sadece tek bir şartı var. İşte detaylar ve modele göre değişen ÖTV'siz akıllı telefon fiyatları...

  FİYAT ŞARTI KALDIRILIYOR

Mevcuttaki düzenlemeye göre üniversite öğrencileri, fiyatı 9 bin 500 TL'yi geçmeyen yerli akıllı telefon, bilgisayar ve tablet modellerinde vergiden muaf oluyorlar. Yeni düzenlemeyle birlikte ise fiyat şartını kaldırmak hedefleniyor.

    FİYAT ŞARTI KALDIRILIYOR

    Mevcuttaki düzenlemeye göre üniversite öğrencileri, fiyatı 9 bin 500 TL'yi geçmeyen yerli akıllı telefon, bilgisayar ve tablet modellerinde vergiden muaf oluyorlar. Yeni düzenlemeyle birlikte ise fiyat şartını kaldırmak hedefleniyor. 

  4. Yani bu düzenleme geçmesi halinde öğrenciler iPhone'dan Samsung'a, PlayStation'dan Xbox'a kadar birçok teknolojik ürünü ÖTV'siz bir şekilde satın alabilecek.

    Yani bu düzenleme geçmesi halinde öğrenciler iPhone'dan Samsung'a, PlayStation'dan Xbox'a kadar birçok teknolojik ürünü ÖTV'siz bir şekilde satın alabilecek.

  İŞTE MODEL MODEL FİYATLAR

Fakat tek bir şart var. O da alınan ürünlerin en az 2 sene kullanılması. Yeni düzenlemenin geçmesi halinde teknolojik ürünlerin fiyatlarının nasıl değişeceği ise Webtekno tarafından hesaplandı. İşte model model teknoloji aletlerinin ÖTV'siz fiyatları.

    İŞTE MODEL MODEL FİYATLAR

    Fakat tek bir şart var. O da alınan ürünlerin en az 2 sene kullanılması. Yeni düzenlemenin geçmesi halinde teknolojik ürünlerin fiyatlarının nasıl değişeceği ise Webtekno tarafından hesaplandı. İşte model model teknoloji aletlerinin ÖTV'siz fiyatları.

  iPhone 17 Pro

ÖTV'li fiyatı: 107 bin 999 TL

ÖTV'siz fiyatı: 71 bin 999 TL

    iPhone 17 Pro

    ÖTV'li fiyatı: 107 bin 999 TL

    ÖTV'siz fiyatı: 71 bin 999 TL

  iPhone 17

ÖTV'li fiyatı: 77 bin 999 TL

ÖTV'siz fiyatı: 51 bin 999 TL

    iPhone 17

    ÖTV'li fiyatı: 77 bin 999 TL

    ÖTV'siz fiyatı: 51 bin 999 TL

  iPhone Air

ÖTV'li fiyatı: 97 bin 999 TL

ÖTV'siz fiyatı: 65 bin 332 TL

    iPhone Air

    ÖTV'li fiyatı: 97 bin 999 TL

    ÖTV'siz fiyatı: 65 bin 332 TL

  Samsung Galaxy S25 Ultra

ÖTV'li fiyatı: 93 bin 499 TL

ÖTV'siz fiyatı: 62 bin 332 TL

    Samsung Galaxy S25 Ultra

    ÖTV'li fiyatı: 93 bin 499 TL

    ÖTV'siz fiyatı: 62 bin 332 TL

  Samsung Galaxy S25

ÖTV'li fiyatı: 61 bin 499 TL

ÖTV'siz fiyatı: 40 bin 999 TL

    Samsung Galaxy S25

    ÖTV'li fiyatı: 61 bin 499 TL

    ÖTV'siz fiyatı: 40 bin 999 TL

  Samsung Galaxy Z Fold7

ÖTV'li fiyatı: 109 bin 499 TL

ÖTV'siz fiyatı: 72 bin 999 TL

    Samsung Galaxy Z Fold7

    ÖTV'li fiyatı: 109 bin 499 TL

    ÖTV'siz fiyatı: 72 bin 999 TL

8 Aralık 2025