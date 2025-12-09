Yoğun Bakımdaki Eski Dostunu Ziyaret Etti Mi?

Dağıstanlı yazısında, "Ahmet Kural'ın, bu konudaki sorulara muhatap olmamak için telefonunu kapattığı konuşuluyor" ifadelerine yer verdi. İddialara göre oyuncu, eski dostunun sağlık durumuna dair herhangi bir iletişimde bulunmadı.

Gazeteci, Cemcir'in Kural'dan bir geçmiş olsun mesajı beklemediğini ancak ortak arkadaş çevresinin bu durumu aralarında değerlendirdiğini aktardı. Dağıstanlı'nın yazısına göre ortak dostlar, "Her ne yaşanmış olursa olsun Murat ölümden döndü. Ahmet'in en azından bir telefon açması beklenirdi" yorumunda bulundu.