Dolandırıcılar IBAN'ın Peşinde: Tüm Bilgileriniz Tehlikede

Milyonlarca insanın günlük hayatta para transferi yapmak için sıkça paylaştığı ve ihtiyaç duyduğu IBAN numaraları, çoğu kişi tarafından zararsız bir bilgi olarak görülüyor. Ancak uzmanlara göre IBAN, yanlış kişilerin eline geçtiğinde dolandırıcılık saldırılarının ilk hedefi oluyor ve birçok kapıyı aralıyor. Çünkü bir IBAN numarasından yola çıkılarak ad-soyad bilgisine ve diğer kişisel verilere ulaşmak artık mümkün hale geldi. Bu durum yalnızca kullanıcıları değil, bankacılık sistemlerinin güvenliğini de tartışmaya açıyor.