Motorlu taşıtlar 2024'te 383 milyar kilometre yol yaptı
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
Maçlar iptal edilir mi?
Sezaryen rekor kırdı! Tercih sebebi dikkat çekti
Okullarda Görünmez Akran Zorbalığı Artıyor
'Vatandaşlık maaşı' uygulaması geliyor! Cevdet Yılmaz tarih verdi
AK Parti'de yılın son MYK'sı! Kritik başlıklar masada
Yabancı Öğretmene 5 Kat Maaş! Lisede Eşitsizlik İsyanı
2 kulüp başkanının 'beraberlik' için anlaştığı belirlendi
Otellere 'kimlik' düzenlemesi: Kimlik fotokopisi alınmayacak
Asgari ücret maratonu başlıyor
Futbolda 'bahis' soruşturmasında tutuklama kararları
DMM'den 'İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacak' iddialarına yalanlama
Yılın son faiz kararı perşembe günü açıklanacak
100 Milyon TL'ye 5 yıldızlı köpek tesisi yapılmasına tepki
İstanbullular dikkat: 10 ilçeye 4 saat su verilemeyecek
Öğrencilerin öğretmenle alay ettiği okulun müdürü konuştu
Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
'Otizmli öğrenciler sıraya bağlandı' iddiasına İl MEM'den açıklama
Esad'ın devrilmesinden bugüne ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Numan Kurtulmuş: Komisyon fevkalade güçlü bir rapor yazacak
TFF'den bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu PFDK'ya sevkedildi
Belediye başkanı halı saha maçı sonrası gençleri sopayla dövdü iddiası
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Adliyede zimmet skandalı: Kadın memur savcılığa gidip itiraf etti!
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'

Dolandırıcılar IBAN'ın Peşinde: Tüm Bilgileriniz Tehlikede

Ortaya çıkan güvenlik açığı, yalnızca IBAN bilgisiyle ad-soyad, adres ve iletişim bilgilerine ulaşılabildiğini göstererek milyonlarca müşteriyi alarma geçirdi; uzmanlar "IBAN paylaşırken iki kez düşünün, her şeyinizi kaybedebilirsiniz" uyarısı yapıyor.

  1. Dolandırıcılar sınır tanımıyor... Artık sadece IBAN'la bile kişisel bilgilere ulaşılabildiği ortaya çıktı. Uzmanlar, IBAN yoluyla para transferi yapan milyonlarca kişiyi uyardı. Almanya'da ortaya çıkan güvenlik açığı ise tek bir IBAN'ın kişisel bilgileri öğrenmeye yol açabildiğini göstererek milyonlarca müşteriyi alarma geçirdi. IBAN paylaşırken dikkat, her şeyinizden olabilirsiniz....

  2. Milyonlarca insanın günlük hayatta para transferi yapmak için sıkça paylaştığı ve ihtiyaç duyduğu IBAN numaraları, çoğu kişi tarafından zararsız bir bilgi olarak görülüyor. Ancak uzmanlara göre IBAN, yanlış kişilerin eline geçtiğinde dolandırıcılık saldırılarının ilk hedefi oluyor ve birçok kapıyı aralıyor. Çünkü bir IBAN numarasından yola çıkılarak ad-soyad bilgisine ve diğer kişisel verilere ulaşmak artık mümkün hale geldi. Bu durum yalnızca kullanıcıları değil, bankacılık sistemlerinin güvenliğini de tartışmaya açıyor.&nbsp;

  3. Artı49'un aktardığına göre, bu endişelerin ne kadar haklı olduğunu gösteren son örnek ise Almanya'dan geldi. Ülkede yapılan bir araştırma, birçok bankanın internet sitelerinde ve uygulamalarında kritik bir güvenlik açığı bulunduğunu ortaya çıkardı. Sistemdeki zafiyet nedeniyle sadece bir IBAN numarası girerek o IBAN'a kayıtlı kişi bilgilerine ulaşılabiliyor. Bu durum, milyonlarca müşteriyi hedef haline getirirken bankacılık sektöründe alarm zillerinin çalmasına yol açtı.

  4. <p><strong>DOLANDIRICILAR İÇİN ALTIN FIRSAT</strong></p> <p>Uzmanlara göre IBAN-ad-soyad eşleşmesinin kolayca elde edilebilmesi, dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemleri daha etkili hale getiriyor. Bu bilgilerle gerçek bankayı taklit eden sahte SMS ve e-postalar gönderilebiliyor, "Hesabınızda şüpheli işlem var" gibi mesajlarla kullanıcılar kandırılabiliyor, hesap doğrulama bahanesiyle giriş bilgileri ele geçirilebiliyor, daha büyük kimlik hırsızlığı zincirleri kurulabiliyor.</p>

    Uzmanlara göre IBAN-ad-soyad eşleşmesinin kolayca elde edilebilmesi, dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemleri daha etkili hale getiriyor. Bu bilgilerle gerçek bankayı taklit eden sahte SMS ve e-postalar gönderilebiliyor, "Hesabınızda şüpheli işlem var" gibi mesajlarla kullanıcılar kandırılabiliyor, hesap doğrulama bahanesiyle giriş bilgileri ele geçirilebiliyor, daha büyük kimlik hırsızlığı zincirleri kurulabiliyor.

  5. Almanya'daki açık da tam olarak bu riski büyütüyor. Araştırmayı yürüten uzmanlar, sistemin doğrulama yapmadan kişisel bilgiler aktarmasının "yapısal bir güvenlik hatası" olduğunu belirtti.Almanya'daki açık da tam olarak bu riski büyütüyor. Araştırmayı yürüten uzmanlar, sistemin doğrulama yapmadan kişisel bilgiler aktarmasının "yapısal bir güvenlik hatası" olduğunu belirtti.

  6. <p><strong>IBAN BİLGİLERİYLE İLGİLİ BU NOKTALARA DİKKAT EDİN</strong></p> <p>&nbsp;Güvenlik açığının duyulmasının ardından Almanya'daki bazı bankalar durumu doğruladı ve teknik önlemlerin hızla alındığını açıkladı. Olayın ardından uzmanlardan önemli uyarılar geldi.&nbsp;</p>

    IBAN BİLGİLERİYLE İLGİLİ BU NOKTALARA DİKKAT EDİN

     Güvenlik açığının duyulmasının ardından Almanya'daki bazı bankalar durumu doğruladı ve teknik önlemlerin hızla alındığını açıkladı. Olayın ardından uzmanlardan önemli uyarılar geldi. 

  7. Uzmanların ortak uyarı yaparken, "IBAN zararsız değil. Gereksiz yere paylaşmayın, sosyal medya ve ilan sitelerinde açıkça yayımlamayın" şeklinde ifadelere yer verdi. Uzmanlar ayrıca kullanıcıların hesap hareketlerini düzenli kontrol etmelerini, şüpheli SMS ya da aramalara itibar etmemelerini ve banka bilgilerini asla üçüncü kişilere iletmemelerini tavsiye etti.&nbsp;

    Uzmanların ortak uyarı yaparken, "IBAN zararsız değil. Gereksiz yere paylaşmayın, sosyal medya ve ilan sitelerinde açıkça yayımlamayın" şeklinde ifadelere yer verdi. Uzmanlar ayrıca kullanıcıların hesap hareketlerini düzenli kontrol etmelerini, şüpheli SMS ya da aramalara itibar etmemelerini ve banka bilgilerini asla üçüncü kişilere iletmemelerini tavsiye etti. 

  8. <p><strong>IBAN'LA PARA GÖNDERİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER</strong></p> <p>Uzmanlar, artan dijital dolandırıcılık vakaları nedeniyle kullanıcıların para transferi yaparken şu kurallara mutlaka dikkat etmesi gerektiğini vurguladı:&nbsp;</p> <p>- IBAN'ı sadece güvendiğiniz kişilere gönderin. Tanımadığınız ya da emin olmadığınız kişilerle paylaşmayın.</p> <p>- Gönderim yaparken isim-IBAN eşleşmesini mutlaka kontrol edin. Bankalar genellikle bu bilgiyi ekranda gösterir. Eşleşmiyorsa işlemi iptal edin.</p>

    IBAN'LA PARA GÖNDERİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

    Uzmanlar, artan dijital dolandırıcılık vakaları nedeniyle kullanıcıların para transferi yaparken şu kurallara mutlaka dikkat etmesi gerektiğini vurguladı: 

    - IBAN'ı sadece güvendiğiniz kişilere gönderin. Tanımadığınız ya da emin olmadığınız kişilerle paylaşmayın.

    - Gönderim yaparken isim-IBAN eşleşmesini mutlaka kontrol edin. Bankalar genellikle bu bilgiyi ekranda gösterir. Eşleşmiyorsa işlemi iptal edin.

  9. <p>- Sosyal medyada IBAN paylaşmayın. Bağış kampanyaları, satış ilanları veya açık profiller dolandırıcılar için veri kaynağı haline geliyor.</p> <p>- Şüpheli mesajlarla yönlendirilerek para göndermeyin. "Hızlı gönderim", "acil ödeme", "hesap bloke" gibi ifadeler genellikle tuzaktır.</p> <p>- Transfer dekontunu tanımadığınız kişilere göndermeyin. Dolandırıcılar sahte belge hazırlamak için kullanabilir.</p>

    - Sosyal medyada IBAN paylaşmayın. Bağış kampanyaları, satış ilanları veya açık profiller dolandırıcılar için veri kaynağı haline geliyor.

    - Şüpheli mesajlarla yönlendirilerek para göndermeyin. "Hızlı gönderim", "acil ödeme", "hesap bloke" gibi ifadeler genellikle tuzaktır.

    - Transfer dekontunu tanımadığınız kişilere göndermeyin. Dolandırıcılar sahte belge hazırlamak için kullanabilir.

  10. <p>- Kendi hesabınız üzerinden başkalarına para aktarmanızı isteyenlere asla güvenmeyin. Bu yöntem sık görülen kara para aklama taktiğidir.</p> <p>- Mobil bankacılık giriş bilgilerinizi hiç kimseyle paylaşmayın. IBAN üzerinden başlayan dolandırıcılığın ikinci aşaması genellikle hesap ele geçirme girişimidir.</p> <p>Bu uyarılar, hem bireysel kullanıcıların hem de bankacılık sistemlerinin korunması açısından kritik öneme sahip.</p>

    - Kendi hesabınız üzerinden başkalarına para aktarmanızı isteyenlere asla güvenmeyin. Bu yöntem sık görülen kara para aklama taktiğidir.

    - Mobil bankacılık giriş bilgilerinizi hiç kimseyle paylaşmayın. IBAN üzerinden başlayan dolandırıcılığın ikinci aşaması genellikle hesap ele geçirme girişimidir.

    Bu uyarılar, hem bireysel kullanıcıların hem de bankacılık sistemlerinin korunması açısından kritik öneme sahip.

9 Aralık 2025