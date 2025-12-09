Oktay Kaynarca'nın Yeni Yatırımı Gündem Oldu
Saat hobisiyle biliniyordu!
Setlere dönmeye hazırlanan usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın hobi edindiği yeni yatırımı gündem oldu.
Son dönemde sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla sık sık gündem gelen usta oyuncu Oktay Kaynarca bu defa yeni yatırımıyla gündeme geldi.
Kaynarca, Nişantaşı'nda bulunan bir sanat galerisini ziyaret etti.
Saat koleksiyonu olduğu da bilinen oyuncu, yine hem yatırım hem de evine asmak için tabloları inceledi.
9 Aralık 2025