Tansiyona "Kırmızı" Çözüm!
Uzmanlar her gün tüketin uyarısında bulunuyor!
-
Dengeli ve sağlıklı beslenme, yüksek tansiyonu etkili bir şekilde kontrol etmede oldukça önemli. Antioksidan ve potasyum zengini olan nar ise yalnızca lezzetiyle değil, doğal bir tansiyon dostu olarak kırmızı bir mücevher gibi parlıyor. Bu bereketli meyvenin faydalarını duyunca siz de çok şaşıracaksınız...
-
Kalp ve damar sağlığını tehdit eden "yüksek tansiyon" riski, kalp krizi, inme ve böbrek hasarı gibi ciddi sağlık sorunlarına dahi neden olabiliyor.
-
Bu noktada beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmek ve porsiyon kontrolü yapmak hayati önem taşıyor.
-
Bu besinlerden biri de hem lezzeti hem de faydalarıyla dikkat çeken 'nar'. Antalya'nın Gazipaşa'dan Finike'ye, Alanya'dan Kumluca'ya uzanan bölgelerinde yetişen nar, antioksidan ve potasyum içeriğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
-
Potasyum, vücuttaki sodyumun etkilerini dengeleyerek damar duvarlarının gevşemesine ve dolayısıyla kan basıncının düşmesinde etkilidir.
-
Öte yandan, yüksek oranda polifenoller içeren nar, damarların esnekliğini artırarak kan dolaşımını rahatlatır ve kalp ritmini desteklemeye yardımcı olur.
-
Uzmanlara göre; düzenli nar tüketimi kalbin "saat gibi" çalışmasına katkıda bulunuyor. Günde 1 adet nar tüketebileceğiniz gibi, salatalara, yoğurt veya smoothie'lere de bu eşsiz meyveyi ekleyebilirsiniz.
-
Son yapılan araştırmalardan biri; günde yaklaşık 280 ml nar suyu içmenin, kan basıncının en yüksek değerini (sistolik) yaklaşık 6 puan düşürdüğünü ortaya koyuyor. Söz konusu 280 ml'den fazla nar suyu içmek ise en yüksek değeri daha fazla düşürmemiş ama en düşük değeri (diyastolik) yaklaşık üç puan düşürmüştür.
-
Öte yandan faydaların iki ay sonra azaldığı gözlemlendiği için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.