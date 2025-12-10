Tansiyona "Kırmızı" Çözüm!

2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır
Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
Adli emanet soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
Adli emanet soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Tapuda online azil dönemi başladı
Tapuda online azil dönemi başladı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
Bakan Tunç açıkladı: Noter yardımcılığı kurumu ihdas edilecek
Bakan Tunç açıkladı: Noter yardımcılığı kurumu ihdas edilecek
Dev bankadan uyarı: Altın çok şişti, her an patlayabilir!
Dev bankadan uyarı: Altın çok şişti, her an patlayabilir!
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
EPDK taslağı hazırladı: Elektrikli araç şarjında saat ve konuma göre indirim dönemi!
EPDK taslağı hazırladı: Elektrikli araç şarjında saat ve konuma göre indirim dönemi!
Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı
En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı
'Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir'
'Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir'

Tansiyona "Kırmızı" Çözüm!

Uzmanlar her gün tüketin uyarısında bulunuyor!

  1. <span><em><strong>Dengeli ve sağlıklı beslenme, yüksek tansiyonu etkili bir şekilde kontrol etmede oldukça önemli. Antioksidan ve potasyum zengini olan nar ise yalnızca lezzetiyle değil, doğal bir tansiyon dostu olarak kırmızı bir mücevher gibi parlıyor. Bu bereketli meyvenin faydalarını duyunca siz de çok şaşıracaksınız...</strong></em></span>

    Dengeli ve sağlıklı beslenme, yüksek tansiyonu etkili bir şekilde kontrol etmede oldukça önemli. Antioksidan ve potasyum zengini olan nar ise yalnızca lezzetiyle değil, doğal bir tansiyon dostu olarak kırmızı bir mücevher gibi parlıyor. Bu bereketli meyvenin faydalarını duyunca siz de çok şaşıracaksınız...

  2. <strong>Kalp ve damar sağlığını tehdit eden "yüksek tansiyon" riski, kalp krizi, inme ve böbrek hasarı gibi ciddi sağlık sorunlarına dahi neden olabiliyor.</strong>

    Kalp ve damar sağlığını tehdit eden "yüksek tansiyon" riski, kalp krizi, inme ve böbrek hasarı gibi ciddi sağlık sorunlarına dahi neden olabiliyor.

  3. <strong>Bu noktada beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmek ve porsiyon kontrolü yapmak hayati önem taşıyor.&nbsp;</strong>

    Bu noktada beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmek ve porsiyon kontrolü yapmak hayati önem taşıyor. 

  4. <strong>Bu besinlerden biri de hem lezzeti hem de faydalarıyla dikkat çeken 'nar'. Antalya'nın Gazipaşa'dan Finike'ye, Alanya'dan Kumluca'ya uzanan bölgelerinde yetişen nar, antioksidan ve potasyum içeriğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.</strong>

    Bu besinlerden biri de hem lezzeti hem de faydalarıyla dikkat çeken 'nar'. Antalya'nın Gazipaşa'dan Finike'ye, Alanya'dan Kumluca'ya uzanan bölgelerinde yetişen nar, antioksidan ve potasyum içeriğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

  5. <strong>Potasyum, vücuttaki sodyumun etkilerini dengeleyerek damar duvarlarının gevşemesine ve dolayısıyla kan basıncının düşmesinde etkilidir.</strong>

    Potasyum, vücuttaki sodyumun etkilerini dengeleyerek damar duvarlarının gevşemesine ve dolayısıyla kan basıncının düşmesinde etkilidir.

  6. <strong>Öte yandan, yüksek oranda polifenoller içeren nar, damarların esnekliğini artırarak kan dolaşımını rahatlatır ve kalp ritmini desteklemeye yardımcı olur.</strong>

    Öte yandan, yüksek oranda polifenoller içeren nar, damarların esnekliğini artırarak kan dolaşımını rahatlatır ve kalp ritmini desteklemeye yardımcı olur.

  7. <strong>Uzmanlara göre; düzenli nar tüketimi kalbin "saat gibi" çalışmasına katkıda bulunuyor. Günde 1 adet nar tüketebileceğiniz gibi, salatalara, yoğurt veya smoothie'lere de bu eşsiz meyveyi ekleyebilirsiniz.</strong>

    Uzmanlara göre; düzenli nar tüketimi kalbin "saat gibi" çalışmasına katkıda bulunuyor. Günde 1 adet nar tüketebileceğiniz gibi, salatalara, yoğurt veya smoothie'lere de bu eşsiz meyveyi ekleyebilirsiniz.

  8. <strong>Son yapılan araştırmalardan biri; günde yaklaşık 280 ml nar suyu içmenin, kan basıncının en yüksek değerini (sistolik) yaklaşık 6 puan düşürdüğünü ortaya koyuyor. Söz konusu 280 ml'den fazla nar suyu içmek ise en yüksek değeri daha fazla düşürmemiş ama en düşük değeri (diyastolik) yaklaşık üç puan düşürmüştür.</strong>

    Son yapılan araştırmalardan biri; günde yaklaşık 280 ml nar suyu içmenin, kan basıncının en yüksek değerini (sistolik) yaklaşık 6 puan düşürdüğünü ortaya koyuyor. Söz konusu 280 ml'den fazla nar suyu içmek ise en yüksek değeri daha fazla düşürmemiş ama en düşük değeri (diyastolik) yaklaşık üç puan düşürmüştür.

  9. <strong>Öte yandan faydaların iki ay sonra azaldığı gözlemlendiği için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.</strong>

    Öte yandan faydaların iki ay sonra azaldığı gözlemlendiği için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

10 Aralık 2025