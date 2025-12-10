2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Kutsal Mekanlarda Fotoğraf Ve Video Çekimini Yasakladı

Suudi Arabistan, 2026 Hac dönemi öncesi Mekke ve Medine'de fotoğraf ile video çekimini resmen yasakladı.

  Suudi Arabistan, 2026 Hac dönemi öncesi Mekke ve Medine'de fotoğraf ile video çekimini resmen yasakladı. Mahremiyeti koruma amacıyla alınan karara uymayan ziyaretçiler hakkında işlem yapılacağı ve cihazlara el konulacağı açıklandı.

    Suudi Arabistan, 2026 Hac dönemi öncesi Mekke ve Medine'de fotoğraf ile video çekimini resmen yasakladı. Mahremiyeti koruma amacıyla alınan karara uymayan ziyaretçiler hakkında işlem yapılacağı ve cihazlara el konulacağı açıklandı.

  2026 Hac dönemi yaklaşırken, Suudi Arabistan'ın kutsal mekanlarda fotoğraf ve video çekimini yasakladığı iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

    2026 Hac dönemi yaklaşırken, Suudi Arabistan'ın kutsal mekanlarda fotoğraf ve video çekimini yasakladığı iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

  Edinilen bilgilere göre Suudi Arabistan yönetimi, Mekke'deki Kâbe ve Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi başta olmak üzere tüm kutsal alanlarda fotoğraf ve video çekimini resmî olarak yasakladı.

    Edinilen bilgilere göre Suudi Arabistan yönetimi, Mekke'deki Kâbe ve Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi başta olmak üzere tüm kutsal alanlarda fotoğraf ve video çekimini resmî olarak yasakladı.

  MAHREMİYETİ KORUMA İÇİN YAPILDIYetkililer, alınan kararın gerekçesini; hacıların mahremiyetini korumak, ibadet sırasında manevi huzuru sağlamak, kutsal mekanların saygınlığını muhafaza etmek ve ibadetlerin sükunet içinde yerine getirilmesine zemin hazırlamak şeklinde açıkladı.

    MAHREMİYETİ KORUMA İÇİN YAPILDIYetkililer, alınan kararın gerekçesini; hacıların mahremiyetini korumak, ibadet sırasında manevi huzuru sağlamak, kutsal mekanların saygınlığını muhafaza etmek ve ibadetlerin sükunet içinde yerine getirilmesine zemin hazırlamak şeklinde açıkladı.

  YASAL SÜREÇLER GEÇERLİ OLACAK2026 Hac dönemi öncesi hayata geçirilen bu düzenleme kapsamında yasağa uymayan ziyaretçiler hakkında işlem yapılacağı bildirildi.

    YASAL SÜREÇLER GEÇERLİ OLACAK2026 Hac dönemi öncesi hayata geçirilen bu düzenleme kapsamında yasağa uymayan ziyaretçiler hakkında işlem yapılacağı bildirildi. 

  Ayrıca, izinsiz fotoğraf ve video çekiminde kullanılan cihazlara el konulacağı ve kural ihlali yapan kişiler hakkında yasal süreç başlatılacağı ifade edildi.

    Ayrıca, izinsiz fotoğraf ve video çekiminde kullanılan cihazlara el konulacağı ve kural ihlali yapan kişiler hakkında yasal süreç başlatılacağı ifade edildi.

10 Aralık 2025