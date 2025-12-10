Kutsal Mekanlarda Fotoğraf Ve Video Çekimini Yasakladı
Suudi Arabistan, 2026 Hac dönemi öncesi Mekke ve Medine'de fotoğraf ile video çekimini resmen yasakladı.
-
Suudi Arabistan, 2026 Hac dönemi öncesi Mekke ve Medine'de fotoğraf ile video çekimini resmen yasakladı. Mahremiyeti koruma amacıyla alınan karara uymayan ziyaretçiler hakkında işlem yapılacağı ve cihazlara el konulacağı açıklandı.
-
2026 Hac dönemi yaklaşırken, Suudi Arabistan'ın kutsal mekanlarda fotoğraf ve video çekimini yasakladığı iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
-
Edinilen bilgilere göre Suudi Arabistan yönetimi, Mekke'deki Kâbe ve Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi başta olmak üzere tüm kutsal alanlarda fotoğraf ve video çekimini resmî olarak yasakladı.
-
MAHREMİYETİ KORUMA İÇİN YAPILDIYetkililer, alınan kararın gerekçesini; hacıların mahremiyetini korumak, ibadet sırasında manevi huzuru sağlamak, kutsal mekanların saygınlığını muhafaza etmek ve ibadetlerin sükunet içinde yerine getirilmesine zemin hazırlamak şeklinde açıkladı.
-
YASAL SÜREÇLER GEÇERLİ OLACAK2026 Hac dönemi öncesi hayata geçirilen bu düzenleme kapsamında yasağa uymayan ziyaretçiler hakkında işlem yapılacağı bildirildi.
-
Ayrıca, izinsiz fotoğraf ve video çekiminde kullanılan cihazlara el konulacağı ve kural ihlali yapan kişiler hakkında yasal süreç başlatılacağı ifade edildi.