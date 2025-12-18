Kiraların En Çok Arttığı 15 İl
Bu illerde oturmak cep yakıyor!
Kasım ayı enflasyon verileri doğrultusunda yapılan değerlendirmeler, Türkiye genelinde kira artışlarının seyrini bir kez daha gözler önüne serdi. Büyükşehirler başta olmak üzere birçok ilde konut kiraları dikkat çekici oranlarda yükselirken, bazı şehirler artış hızında öne çıktı. İşte kiraların en çok arttığı 15 il...
Kasım 2025 kira endeksine göre Türkiye genelinde konut kiraları yıllık yüzde 27,82 oranında arttı. Ortalama kiranın 23 bin 805 TL olduğu gözlenirken, bazı Anadolu illerinde bu oran %68'i aştı.
Bu artış oranı "boş kiralık evler" için geçerli olurken, kasım ayı enflasyon verisine göre yapılan değerlendirmeler dikkate alındığında, mevcut kiracılar için uygulanacak azami kira zam oranı ise %35,91 olarak hesaplandı.
KİRALARIN EN ÇOK ARTTIĞI İLLER
Bu arada Türkiye genelinde daire nitelikli boş konutlar için son 1 yıllık dönemde en yüksek kira artışlarının yaşandığı şehirler ve bu şehirlerde ortalama kiralar şöyle sıralandı:
15-Afyonkarahisar: 17.751 TL (%36,94)
14-Sivas: 18.359 TL (%37,12)
13-Ankara: 27.788 TL (%37,56)
12-Batman: 14.729 TL (%38,55)
11-Artvin: 22.441 TL (%38,58)
10-Muğla: 29.496 TL (%38,79)
9-İstanbul: 33.501 TL (%39,95)
8-Antalya: 25.001 TL (%39,96)
7-Çorum: 18.271 TL (%40,29)
6-Iğdır: 18.267 TL (%44,99)
5-Mardin: 13.961 TL (%45,61)
4-Aksaray: 12.323 TL (%49,28)
3-Karaman: 16.188 TL (%52,94)
2-Muş: 11.410 TL (%62,08)
1-Bingöl: 15.894 TL (%68,14)
DOĞU İLLERİ DE LİSTEDE
Son 12 aylık süreçte kiraların en çok arttığı iller arasında Bingöl, Muş, Mardin, Iğdır, Batman gibi doğu ve güneydoğu illerinin de yer aldığını görülüyor. Ancak yüksek artışlara rağmen söz konusu illerde kira tutarlarının, Türkiye ortalamasının altında ve makul düzeylerde kaldığı görülüyor.
Sektör temsilcileri, bu illerde boş konutlar için kiraların önceki yıla göre düşük kaldığına dikkat çekerek, fiyatlarda bu yıl bir düzeltme yaşandığına dikkat çekiyor.
İSTANBUL, ANKARA, MUĞLA?
Listede mega kent İstanbul?un yanı sıra Ankara, Muğla, Antalya gibi büyükşehir belediyesi statüsündeki şehirler de yer alıyor. Nüfusun büyük çoğunluğunun yaşadığı bu şehirlerde ise kiraların, Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşmeği görülüyor.
ORTA ANADOLU İLLERİ
?En yüksek kira artışı yaşanan iller? listesinde Karaman, Aksaray, Çorum, Sivas ve Afyonkarahisar gibi orta Anadolu illeri de bulunuyor. Sanayileşme ve nüfus yönünden daha zayıf olan bu illerdeki artış da sektör temsilcileri tarafından bir ?düzeltme? olarak yorumlanıyor. Aksaray, %49,28?lik artışa rağmen ortalama 12 bin 323 TL ile en düşük kiraların gözlemlendiği iller arasında öne çıkıyor.