Kiraların En Çok Arttığı 15 İl

ORTA ANADOLU İLLERİ

?En yüksek kira artışı yaşanan iller? listesinde Karaman, Aksaray, Çorum, Sivas ve Afyonkarahisar gibi orta Anadolu illeri de bulunuyor. Sanayileşme ve nüfus yönünden daha zayıf olan bu illerdeki artış da sektör temsilcileri tarafından bir ?düzeltme? olarak yorumlanıyor. Aksaray, %49,28?lik artışa rağmen ortalama 12 bin 323 TL ile en düşük kiraların gözlemlendiği iller arasında öne çıkıyor.