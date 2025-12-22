'Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci itirafçı oldu' iddiası
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Okul müdürüne silahlı saldırı: 12 yaşındaki öğrenci ve babası tutuklandı
Köy okulunun eğitim mucizesi: 20 yılda 53 doktor ve 150 öğretmen yetişti!
11. Yargı Paketi Genel Kurul'a geliyor: Hükümlülere erken tahliye imkanı!
Mali müşavirler soruşturmasında 21 tutuklama
TDK 2025 yılının kelimesini arıyor: İşte 5 finalist aday!
Asgari ücretli için konut hayal mi? 90 metrekare için 46 yıl!
'ÖTV'siz yerli sıfır araç' iddiasında gerçek ne?
Medya sektöründe bir devir kapandı: Ekol TV faaliyetlerini durdurdu!
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' mesaisi: İlk 4 madde tartışmaya kapalı!
Altın haftaya hızlı başladı: Kilogramı 6 Milyon TL'yi geçti
MSB duyurdu: 2026-MSÜ başvuru tarihleri ve detayları belli oldu
Başsavcılıktan 'Kadın cezaevinde askeri baskın' iddialarına yalanlama
Şam'da tarihi zirve: Fidan, Güler ve Kalın, Şara ile görüştü
MEB'den '612 bin çocuk hiç okula gitmiyor' iddiasına açıklama
Mersin'de 2 belediyeye 3,7 milyon liralık çevre cezası
Kasımda İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
TBMM'de 40 günlük bütçe maratonu sona erdi
Burdur Gölü'ne 5 Yılda 5,8 Milyar TL Yatırım Yapılacak
İBB'deki bankamatik yöneticiler Sayıştay raporuna girdi
'Enflasyon 2026'da yüzde 20'nin altına düşecek'
Şişhane metrosunda intihar girişimi: İstasyon kapatıldı
Asgari ücrette son viraj
Cizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
Hasta taşıyan ambulans devrildi: 6 yaralı
Terörsüz Türkiye komisyonunda hedef tek ses!
Eskişehir'de liselilerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Yeni haftada Ankara'ya kar yağması bekleniyor
TBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi
Telefonu Şarjda Bırakanlar Dikkat! O Gerçek Ortaya Çıktı

Hemen fişi çekin

  1. Telefonlar günün her anında elimizden düşmüyor. Bu yoğun kullanım, gece saatlerini de kapsıyor. Birçok kullanıcı telefonu uyumadan önce şarja takıp sabaha kadar prizde bırakıyor. Ancak bu alışkanlığın uzun vadede ne anlama geldiği hala tartışılıyor.

  2. TELEFONLAR NE KADAR GÜVENDE? <p> Güncel akıllı telefonlarda lityum-iyon piller kullanılıyor. Bu piller, gelişmiş güç yönetim sistemleriyle donatılmış durumda. Şarj seviyesi yüzde 100'e ulaştığında cihaz enerji akışını otomatik olarak sınırlandırıyor. Bu sayede aşırı yüklenmenin önüne geçiliyor.

  3. Her telefon aynı teknolojiye sahip değil. Özellikle eski işletim sistemine ve donanıma sahip cihazlarda bu koruma mekanizmaları sınırlı olabiliyor. Uzmanlar, eski tip telefonların gece boyunca prizde bırakılmasının batarya yıpranmasına ve güvenlik risklerine yol açabileceğini vurguluyor.

  4. ASIL TEHLİKE: ISI <p> Şarj sırasında telefonların ısınması doğal olarak kabul ediliyor. Ancak ısının hapsedilmesi ciddi bir sorun yaratabiliyor. Yastık altı, yorgan içi veya kalın kılıflar, cihazın nefes almasını engelliyor. Bu durum batarya ömrünü kısaltabiliyor.

  5. <p><strong>Telefonu Şarj Ederken Yapılmaması Gerekenler</strong></p> <p><span style="color:#FF0000"><strong>Uzmanlara göre dikkat edilmesi gereken bazı temel noktalar bulunuyor:</strong></span></p> <ul> <li>Telefonu yastık veya battaniye altına koymak</li> <li>Hava almayan yüzeylerde şarj etmek</li> <li>Kalın ve ısıyı tutan kılıflarla kullanmak</li> <li>Orijinal olmayan şarj aletleri tercih etmek</li></ul>

    • Telefonu yastık veya battaniye altına koymak
    • Hava almayan yüzeylerde şarj etmek
    • Kalın ve ısıyı tutan kılıflarla kullanmak
    • Orijinal olmayan şarj aletleri tercih etmek

22 Aralık 2025