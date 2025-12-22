Telefonu Şarjda Bırakanlar Dikkat! O Gerçek Ortaya Çıktı
Hemen fişi çekin
Telefonlar günün her anında elimizden düşmüyor. Bu yoğun kullanım, gece saatlerini de kapsıyor. Birçok kullanıcı telefonu uyumadan önce şarja takıp sabaha kadar prizde bırakıyor. Ancak bu alışkanlığın uzun vadede ne anlama geldiği hala tartışılıyor.
TELEFONLAR NE KADAR GÜVENDE?
Güncel akıllı telefonlarda lityum-iyon piller kullanılıyor. Bu piller, gelişmiş güç yönetim sistemleriyle donatılmış durumda. Şarj seviyesi yüzde 100'e ulaştığında cihaz enerji akışını otomatik olarak sınırlandırıyor. Bu sayede aşırı yüklenmenin önüne geçiliyor.
Her telefon aynı teknolojiye sahip değil. Özellikle eski işletim sistemine ve donanıma sahip cihazlarda bu koruma mekanizmaları sınırlı olabiliyor. Uzmanlar, eski tip telefonların gece boyunca prizde bırakılmasının batarya yıpranmasına ve güvenlik risklerine yol açabileceğini vurguluyor.
ASIL TEHLİKE: ISI
Şarj sırasında telefonların ısınması doğal olarak kabul ediliyor. Ancak ısının hapsedilmesi ciddi bir sorun yaratabiliyor. Yastık altı, yorgan içi veya kalın kılıflar, cihazın nefes almasını engelliyor. Bu durum batarya ömrünü kısaltabiliyor.
Telefonu Şarj Ederken Yapılmaması Gerekenler
Uzmanlara göre dikkat edilmesi gereken bazı temel noktalar bulunuyor:
- Telefonu yastık veya battaniye altına koymak
- Hava almayan yüzeylerde şarj etmek
- Kalın ve ısıyı tutan kılıflarla kullanmak
- Orijinal olmayan şarj aletleri tercih etmek