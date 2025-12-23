Gözlerden Uzak Tutttuğu Çocukları Büyüdü
Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz çocuklarını paylaştı
-
"Kurtlar Vadisi" dizisinin efsane ismi Necati Şaşmaz, doğum gününde kural bozdu. Ünlü oyuncu, doğum gününde gözlerden uzak büyüttüğü oğullarıyla karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
-
Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından "Kurtlar Vadisi", bir dönem milyonları ekran başına kilitledi. Özgün senaryosu ve yıldız oyuncu kadrosuyla hafızalarda tazeliğini koruyan efsane yapıma dair her detay hala çok konuşuluyor.
-
Özellikle "Polat Alemdar" karakteriyle geniş kitlelere ulaşan Necati Şaşmaz, hayranlarının yakın takibinde.
-
Sakin ve magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdürmeye özen gösteren Şaşmaz, son paylaşımıyla kural bozdu.
-
Nagehan Kaşıkçı ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Ali Nadir ve Yusuf Emir'i gözlerden uzak büyüten Şaşmaz, iki oğlunun son halini paylaştı.
-
Geçtiğimiz günlerde 54'üncü yaş gününü kutlayan Şaşmaz, çocuklarıyla pasta üflediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
-
Oğullarıyla yan yana olduğu bir figürün yer aldığı pastayla paylaşım yapan Şaşmaz'ın çocuklarının son hali ise kısa sürede gündem oldu.
-
Ünlü oyuncunun oğullarıyla benzerlikleri dikkat çekerken, sosyal medyada çok sayıda "Maşallah babalarının aynısı", "Allah mutluluğunuzu daim etsin" gibi yorumlar geldi.