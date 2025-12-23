Meclis'te 11. Yargı Paketi mesaisi: 12 farklı kanunda değişiklik yapılacak!
Meclis'te 11. Yargı Paketi mesaisi: 12 farklı kanunda değişiklik yapılacak!
Meteoroloji'den uyarı: Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geliyor!
İş dünyası temsilcileri yeni asgari ücrete ne dedi?
Libya heyetini taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı
HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Bu yapıyla sağlıklı sonuç çıkmaz!
AYM: Sendika kararıyla nöbet tutmayan öğretmene ceza verilemez
Asgari ücretle birlikte değişen ödeme kalemleri
Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kabul edeceğimiz bir rakam değil!
Ela Rümeysa Cebeci'den ek ifade: Bildiklerimi anlatacağım!
Kıskanç koca Yargıtay'dan döndü: 'İsimsiz çiçekle test' tazminatı yaktı
Ak Partili Güler: Deprem suçluları tahliye olmayacak
Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Bakan Tunç imzaladı: Ceza İnfaz Personeli için 9 etik ilke belirlendi
Kartlı ödemeler kasımda coştu: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
BDDK'den yeni karar: Finans sektöründe enflasyon muhasebesi uygulanmayacak
MEB-Google İşbirliğiyle Yapay Zeka Okuryazarlığı Başladı
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Arasına Giriyor'
Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler
Yüzyılın konut projesinde kuralar pazartesi günü başlayacak
Fenomen öğretmenler inceleniyor
100 Gemilik Global Sumud Filosu Gazze'ye Yardım Götürecek
Bugün hava nasıl olacak?
Bakanlık harekete geçti: Çocukların kullandığı iki ürün yasaklandı
BYD'de Kriz Büyüyor: Sipariş Kaporaları İade Ediliyor
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon
7 ilde 7 suç örgütüne operasyon: 65 gözaltı
Uyuşturucu rakamları vahim! Bağımlı 15 milyon, kullanıcı yaşı 12
AK Parti'den hazırlık: Sahte diplomaya ağır ceza
Asgari Ücret Zammı Öncesi Fiyat Artışları Başladı
Gözlerden Uzak Tutttuğu Çocukları Büyüdü

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz çocuklarını paylaştı

  1. "Kurtlar Vadisi" dizisinin efsane ismi Necati Şaşmaz, doğum gününde kural bozdu. Ünlü oyuncu, doğum gününde gözlerden uzak büyüttüğü oğullarıyla karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

  2. Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından "Kurtlar Vadisi", bir dönem milyonları ekran başına kilitledi. Özgün senaryosu ve yıldız oyuncu kadrosuyla hafızalarda tazeliğini koruyan efsane yapıma dair her detay hala çok konuşuluyor.

  3. Özellikle "Polat Alemdar" karakteriyle geniş kitlelere ulaşan Necati Şaşmaz, hayranlarının yakın takibinde.

  4. Sakin ve magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdürmeye özen gösteren Şaşmaz, son paylaşımıyla kural bozdu.

  5. Nagehan Kaşıkçı ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Ali Nadir ve Yusuf Emir'i gözlerden uzak büyüten Şaşmaz, iki oğlunun son halini paylaştı.

  6. Geçtiğimiz günlerde 54'üncü yaş gününü kutlayan Şaşmaz, çocuklarıyla pasta üflediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

  7. Oğullarıyla yan yana olduğu bir figürün yer aldığı pastayla paylaşım yapan Şaşmaz'ın çocuklarının son hali ise kısa sürede gündem oldu.

  8. Ünlü oyuncunun oğullarıyla benzerlikleri dikkat çekerken, sosyal medyada çok sayıda "Maşallah babalarının aynısı", "Allah mutluluğunuzu daim etsin" gibi yorumlar geldi.

23 Aralık 2025