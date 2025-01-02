Meclis'te 11. Yargı Paketi mesaisi: 12 farklı kanunda değişiklik yapılacak!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın
Meteoroloji'den uyarı: Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geliyor!
İş dünyası temsilcileri yeni asgari ücrete ne dedi?
Libya heyetini taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı
HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Bu yapıyla sağlıklı sonuç çıkmaz!
AYM: Sendika kararıyla nöbet tutmayan öğretmene ceza verilemez
Asgari ücretle birlikte değişen ödeme kalemleri
Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kabul edeceğimiz bir rakam değil!
Ela Rümeysa Cebeci'den ek ifade: Bildiklerimi anlatacağım!
Kıskanç koca Yargıtay'dan döndü: 'İsimsiz çiçekle test' tazminatı yaktı
Ak Partili Güler: Deprem suçluları tahliye olmayacak
Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Bakan Tunç imzaladı: Ceza İnfaz Personeli için 9 etik ilke belirlendi
Kartlı ödemeler kasımda coştu: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
BDDK'den yeni karar: Finans sektöründe enflasyon muhasebesi uygulanmayacak
MEB-Google İşbirliğiyle Yapay Zeka Okuryazarlığı Başladı
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Arasına Giriyor'
Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler
Yüzyılın konut projesinde kuralar pazartesi günü başlayacak
Fenomen öğretmenler inceleniyor
100 Gemilik Global Sumud Filosu Gazze'ye Yardım Götürecek
Bugün hava nasıl olacak?
Bakanlık harekete geçti: Çocukların kullandığı iki ürün yasaklandı
BYD'de Kriz Büyüyor: Sipariş Kaporaları İade Ediliyor
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon
7 ilde 7 suç örgütüne operasyon: 65 gözaltı
Uyuşturucu rakamları vahim! Bağımlı 15 milyon, kullanıcı yaşı 12
AK Parti'den hazırlık: Sahte diplomaya ağır ceza
Asgari Ücret Zammı Öncesi Fiyat Artışları Başladı
Asgari Ücret Zammı Öncesi Fiyat Artışları Başladı

2025 Yılında Hayatını Kaybeden Ünlüler

2025 yılının ilk günlerinden itibaren acı kayıplar sevenlerini yasa boğdu. Bu yıl sanat camiasından peş peşe üzücü haberler geldi.

  1. Bu yıl sanat camiasından peş peşe üzücü haberler alıyoruz. İşte 2025 yılında hayatını kaybeden ünlüler...

  2. <p>2 Ocak 2025</p> <p>Ferdi Tayfur</p>

    2 Ocak 2025

    Ferdi Tayfur

  3. <p>13 Ocak 2025</p> <p>Bedia Ener</p>

    13 Ocak 2025

    Bedia Ener

  4. <p>24 Ocak 2025</p> <p>Deniz Arman</p>

    24 Ocak 2025

    Deniz Arman

  5. <p>15 Şubat 2025</p> <p>Kahtalı Mıçe (Mustafa Kahtalı)</p>

    15 Şubat 2025

    Kahtalı Mıçe (Mustafa Kahtalı)

  6. <p>2 Mart 2025</p> <p>Edip Akbayram</p>

    2 Mart 2025

    Edip Akbayram

  7. <p>16 Mart 2025</p> <p>Şinasi Yurtsever</p>

    16 Mart 2025

    Şinasi Yurtsever

  8. <p>17 Mart 2025&nbsp;</p> <p>Tanyeli</p>

    17 Mart 2025 

    Tanyeli

  9. <p>20 Mart 2025</p> <p>Osman Sınav</p>

    20 Mart 2025

    Osman Sınav

  10. <p>21 Mart 2025&nbsp;</p> <p>Filiz Akın</p>

    21 Mart 2025 

    Filiz Akın

  11. <p>31 Mart 2025</p> <p>Volkan Konak</p>

    31 Mart 2025

    Volkan Konak

  12. <p>3 Mayıs 2025</p> <p>Sırrı Süreyya Önder</p>

    3 Mayıs 2025

    Sırrı Süreyya Önder

  13. <p>Balık Ayhan</p> <p>13 Mayıs 2025</p>

    Balık Ayhan

    13 Mayıs 2025

  14. <p>İlhan Şeşen</p> <p>26 Mayıs 2025</p>

    İlhan Şeşen

    26 Mayıs 2025

  15. <p>Güllü</p> <p>26 Eylül 2025</p>

    Güllü

    26 Eylül 2025

  16. <p>16 Ekim 2025</p> <p>Arif Erkin Güzelbeyoğlu</p>

    16 Ekim 2025

    Arif Erkin Güzelbeyoğlu

  17. <p>1 Kasım 2025&nbsp;</p> <p>Engin Çağlar</p>

    1 Kasım 2025 

    Engin Çağlar

  18. <p>3 Kasım 2025</p> <p>Ahmet Gülhan</p>

    3 Kasım 2025

    Ahmet Gülhan

  19. <p>12 Kasım 2025</p> <p>Muazzez Abacı</p>

    12 Kasım 2025

    Muazzez Abacı

23 Aralık 2025