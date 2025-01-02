2025 Yılında Hayatını Kaybeden Ünlüler
Bu yıl sanat camiasından peş peşe üzücü haberler alıyoruz. İşte 2025 yılında hayatını kaybeden ünlüler...
2 Ocak 2025
Ferdi Tayfur
13 Ocak 2025
Bedia Ener
24 Ocak 2025
Deniz Arman
15 Şubat 2025
Kahtalı Mıçe (Mustafa Kahtalı)
2 Mart 2025
Edip Akbayram
16 Mart 2025
Şinasi Yurtsever
17 Mart 2025
Tanyeli
20 Mart 2025
Osman Sınav
21 Mart 2025
Filiz Akın
31 Mart 2025
Volkan Konak
3 Mayıs 2025
Sırrı Süreyya Önder
Balık Ayhan
13 Mayıs 2025
İlhan Şeşen
26 Mayıs 2025
Güllü
26 Eylül 2025
16 Ekim 2025
Arif Erkin Güzelbeyoğlu
1 Kasım 2025
Engin Çağlar
3 Kasım 2025
Ahmet Gülhan
12 Kasım 2025
Muazzez Abacı
23 Aralık 2025