Güllü'nün O Görüntüleri Ağlattı: Meğer Kızı Tuğyan'a Hamileyken...
Güllü'nün o görüntüleri ağlattı: Meğer kızı Tuğyan'a hamileyken...
-
Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Güllü'nün ölümünde kızı Tuğyan Ülkem Gülter, tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
-
Olayın yankıları halen sürerken, şarkıcının yıllar evvel kızına henüz yeni hamileyken İbo Show'a konuk olduğu görüntüler gündem oldu. İbrahim Tatlıses'in hamile olduğunu duyurduğu Güllü'nün, oldukça heyecanlı ve mutlu olduğu görülüyor.
-
Sosyal medyada ses getiren o an için birçok kişi, "İzlerken gözyaşımı tutamadım" yorumlarında bulundu.
-
İşte Güllü'nün o yayından kareleri!
-
24 Aralık 2025