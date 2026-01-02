İşte Türkiye'nin En Ateşli Taraftar Grubu

Türkiye'de Süper Lig'den alt liglere kadar, takımlarını evde ya da deplasmanda yalnız bırakmayan, galibiyette sevinen, mağlubiyette üzülen sadık taraftar grupları bulunuyor. Tribünlerde oluşturdukları atmosferle adlarından söz ettiren bu grupları yapay zeka ChatGPT sıraladı. İşte Türkiye'nin en ateşli taraftar grupları...Türkiye'de Süper Lig'den alt liglere kadar, takımlarını evde ya da deplasmanda yalnız bırakmayan, galibiyette sevinen, mağlubiyette üzülen sadık taraftar grupları bulunuyor. Tribünlerde oluşturdukları atmosferle adlarından söz ettiren bu grupları yapay zeka ChatGPT sıraladı. İşte Türkiye'nin en ateşli taraftar grupları...