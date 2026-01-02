İşte Türkiye'nin En Ateşli Taraftar Grubu
Yapay zekadan olay liste!
-
Türkiye'de her kulübün kendine özgü, takımına tutkuyla bağlı taraftar grupları bulunuyor. Tribün kültürüyle adından söz ettiren bu grupları yapay zeka ChatGPT sizler için derledi. İşte Türkiye'nin en ateşli taraftar grupları...
-
Türkiye'de Süper Lig'den alt liglere kadar, takımlarını evde ya da deplasmanda yalnız bırakmayan, galibiyette sevinen, mağlubiyette üzülen sadık taraftar grupları bulunuyor. Tribünlerde oluşturdukları atmosferle adlarından söz ettiren bu grupları yapay zeka ChatGPT sıraladı. İşte Türkiye'nin en ateşli taraftar grupları...Türkiye'de Süper Lig'den alt liglere kadar, takımlarını evde ya da deplasmanda yalnız bırakmayan, galibiyette sevinen, mağlubiyette üzülen sadık taraftar grupları bulunuyor. Tribünlerde oluşturdukları atmosferle adlarından söz ettiren bu grupları yapay zeka ChatGPT sıraladı. İşte Türkiye'nin en ateşli taraftar grupları...
-
20-)Gaziantep - Rafıklar
-
19-)Sivasspor - Yiğidolar
-
17-)Antalyaspor - 07 Gençlik
-
16-)Alanyaspor - Yörükler
-
15-) Karşıyaka - KSK Çarşı
-
14-) Gençlerbirliği - KaraKızıl
-
13-)Adana Demirspor - Mavi Şimşekler
-
12-)Altay - Forza Altay
-
11-)Ankaragücü - Gecekondu
-
10-)Göztepe - Yalı
-
9-) Kocaelispor - Hodri Meydan
-
8-)Samsunspor - Şirinler
-
7-)Sakaryaspor - Tatangalar
-
6-) Kayserispor - Kapalı Kale
-
5-) Bursaspor - Teksas
-
4-)Fenerbahçe - Genç Fenerliler
-
3-) Beşiktaş - Çarşı
-
2-)Trabzonspor - Vira
-
1-) Galatasaray - ultraAslan