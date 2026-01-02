Yargıtay rakamları güncelledi: Hangi partinin kaç üyesi var?
Bakanlıktan 'af gibi düzenleme' başlıklı habere yalanlama
Sürücülerin keyfi kaçtı: İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 250 zam!
Yabancı plakalı araçlar için gümrükte 'ödeme' zorunluluğu başladı
AFAD'dan SMS'li uyarı: 28 ilde çığ tehlikesi var!
BDDK'den limit güncellemesi: Temassız ödemede şifre sınırı değişti!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Erdoğan tarihi duyurdu: Trump ile yine bir görüşmemiz olacak
İstanbul'un aralık zam şampiyonları belli oldu
Beyin göçü pozitife döndü!
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
YÖK ve 4 üniversite tarafından 'Enerji Akademisi' kurulacak
MTV için ödeme dönemi başladı: Son gün 2 Şubat
Bakan Uraloğlu duyurdu: 35 bini aşkın hız levhası kaldırıldı
2026'da ÖTV Muafiyetli Alınabilecek Otomobiller
Zam Tazminat kararnamesi 2026 yılında da uygulanacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve otogaza zam geldi: İşte 2 Ocak güncel fiyatlar
Mobil oyunla büyük vurgun! Hesaptaki paraları boşaltıyorlar
Enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
ALTAY Tankı'nın yerli motorunda kritik eşik aşıldı
Kavgaya müdahale eden polisin bıçaklanmasında 2 tutuklama
56 ilde okullar yarın da tatil edildi
Ankara'nın 9 ilçesinde su kesintisi yapılacak
İstanbul'da 5 ilçede yarın eğitim öğretime ara verildi
Bakan Tunç açıkladı: İşte 2025'in yargı muhasebesi!
Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte 2026 yılı yeni emlak ekspertiz ücretleri
Meteoroloji tarih verdi: Sibirya soğukları Türkiye'yi terk ediyor
Telefonuna bu mesaj gelen yandı: BTK'den 'tek pasaport iki telefon' operasyonu
İşte Türkiye'nin En Ateşli Taraftar Grubu

  1. Türkiye'de her kulübün kendine özgü, takımına tutkuyla bağlı taraftar grupları bulunuyor. Tribün kültürüyle adından söz ettiren bu grupları yapay zeka ChatGPT sizler için derledi. İşte Türkiye'nin en ateşli taraftar grupları...

  2. Türkiye'de Süper Lig'den alt liglere kadar, takımlarını evde ya da deplasmanda yalnız bırakmayan, galibiyette sevinen, mağlubiyette üzülen sadık taraftar grupları bulunuyor. Tribünlerde oluşturdukları atmosferle adlarından söz ettiren bu grupları yapay zeka ChatGPT sıraladı. İşte Türkiye'nin en ateşli taraftar grupları...Türkiye'de Süper Lig'den alt liglere kadar, takımlarını evde ya da deplasmanda yalnız bırakmayan, galibiyette sevinen, mağlubiyette üzülen sadık taraftar grupları bulunuyor. Tribünlerde oluşturdukları atmosferle adlarından söz ettiren bu grupları yapay zeka ChatGPT sıraladı. İşte Türkiye'nin en ateşli taraftar grupları...

  3. 20-)Gaziantep - Rafıklar

  4. 19-)Sivasspor - Yiğidolar

  5. 17-)Antalyaspor - 07 Gençlik

  6. 16-)Alanyaspor - Yörükler

  7. 15-) Karşıyaka - KSK Çarşı

  8. 14-) Gençlerbirliği - KaraKızıl

  9. 13-)Adana Demirspor - Mavi Şimşekler

  10. 12-)Altay - Forza Altay

  11. 11-)Ankaragücü - Gecekondu

  12. 10-)Göztepe - Yalı

  13. 9-) Kocaelispor - Hodri Meydan

  14. 8-)Samsunspor - Şirinler

  15. 7-)Sakaryaspor - Tatangalar

  16. 6-) Kayserispor - Kapalı Kale

  17. 5-) Bursaspor - Teksas

  18. 4-)Fenerbahçe - Genç Fenerliler

  19. 3-) Beşiktaş - Çarşı

  20. 2-)Trabzonspor - Vira

  21. 1-) Galatasaray - ultraAslan

2 Ocak 2026