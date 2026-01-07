Evde Bakım Maaşı 2026 Ne Kadar Oldu?

2026 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR ZAMLANDI? Memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 18,61 oranında zam yapıldı. Böylece evde bakım yardımı ücretleri de değişti. Her 6 ayda bir memur maaşlarına gelen zam oranına göre evde bakım maaşı ödemeleri de bakanlık tarafından güncelleniyor. Geçtiğimiz yıl 11 bin 538 lira ödeme alan vatandaşlar, 2026 ocak zammı ile birlikte 13 bin 685 lira ödeme alacak.